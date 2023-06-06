В России «Война и мир» стала самой востребованной цифровой книгой среди классических

Россияне скачали цифровой роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир» более 74 тыс. раз, таким образом она стала самой популярной электронной книгой в России за последний год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса «Литрес».

Специалисты группы компаний «Литрес» анализировали общее количество продаж и бесплатных скачиваний на сервисе русских классических произведений в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года. Аналитики суммировали количество скачиваний одного произведения как в электронном виде, так и в аудиоформате.

На втором месте находится «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского. Роман скачивали в общей сложности 64 тыс. раз. На третьем место расположилось другое произведение Толстого — «Анна Каренина», которую скачали 62 тыс. раз, четвёртое место занимает «Морфий» Михаила Булгакова. Роман Достоевского «Идиот» замыкает пятёрку лидеров. В прошлом году он был на первой позиции списка.

В топ-10 появились новые книги. Например, на шестом месте расположился роман-антиутопия «Мы» Евгения Замятина, на восьмой строчке — «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, на девятом — «Капитанская дочка» Александра Пушкина, на десятом — «Мёртвые души» Николая Гоголя.

Ранее занимавшая седьмое место книга «Мастер и Маргарита» Булгакова в этом году выбыла из рейтинга, уступив место книге Достоевского «Братья Карамазовы».

В мае также сообщалось, что у аудитории повысился интерес к теме нейросетей: продажи нон-фикшн книг об искусственном интеллекте выросли с начала 2023 года на 59%. На первом месте по популярности находится книга Евгения Черешнева «Форма жизни № 4. Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта».

Российский рынок цифровых книг в 2022 году впервые показал нулевую динамику год к году. Объём продаж остался на уровне 11 млрд руб. Сегмент аудиокниг снизился на 10%, а продажи электронных книг выросли всего на 5%.

Согласно данным «Эксмо-АСТ», в 2022 году весь российский книжный рынок в денежном выражении с учётом цифровых книг и учебной литературы вырос на 10% до 109 млрд руб. При этом по количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг (без учёта цифровых книг и учебной литературы) упал на 7%.

