Ежедневный охват digital instore-рекламы в сети «Пятерочка» составляет 20 млн покупателей

Х5 Media увеличивает объем digital instore-инвентаря и расширяет географию покрытия в торговых сетях Х5 Group. Так, рекламные форматы торговой сети «Пятерочка» позволяют брендам охватить 20 млн покупателей по всей стране ежедневно. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе X5.

С начала года количество digital-экранов в зоне у касс в «Пятерочках» выросло вдвое — для размещения рекламы доступно больше 5,8 тыс. поверхностей практически в 3 тыс. магазинов в Екатеринбурге, Красноярске, Казани, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе и Омске.

За первые пять месяцев этого года число магазинов «Пятерочка» с кассами самообслуживания, на которых рекламодатели могут запустить кампанию, выросло на 20%, до 15 тыс. Аудиореклама на внутреннем радио доступна во всех магазинах торговой сети.

Наталия Печенкина, руководитель направления развития рекламного офлайн-инвентаря X5 Media: Мы увеличиваем свое присутствие во всех регионах России, включая крупные города, и предлагаем новые возможности для рекламодателей. Так, X5 Media уже сейчас предоставляет размещение видеорекламы в сети «Пятерочка» на более чем 44 тысячах digital-экранов и касс самообслуживания в 18 368 магазинах. При этом аудиореклама доступна в каждой торговой точке.

Х5 Media отвечает за развитие и монетизацию digital instore-рекламы в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Ранее сообщалось, что X5 Media и Mediascope начнут измерять эффективность рекламных кампаний в ретейл-медиа. Первый этап исследования затронет внутреннее радио в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».