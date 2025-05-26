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26.05.2025 в 15:40

X5 Media и Mediascope начнут измерять эффективность рекламных кампаний в ретейл-медиа

Первый этап исследования затронет внутреннее радио в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»

X5 Media и исследовательская компания Mediascope заключили соглашение о сотрудничестве для измерения эффективности рекламных кампаний в ретейл-медиа. Проект направлен на анализ воздействия аудиорекламы в торговых сетях и верификацию обезличенных данных об аудитории X5 Group. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании X5 Group.

Проект реализуется на основе потребительских данных X5, включая информацию о более чем 86,8 млн зарегистрированных пользователей программы лояльности. Эти сведения дополняются внешней валидацией и метриками со стороны Mediascope.

В рамках первого этапа пилота будет оцениваться эффективность рекламных кампаний на внутреннем радио в 26 873 магазинах сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Исследование проводится с использованием технологии аудиометок (вотермарок), которая позволяет определить, была ли реклама услышана, и проследить поведение аудитории после контакта с ней.

Панель проекта по России включает 15 тыс. участников в возрасте от 12 лет и охватывает всю территорию страны. Детализированные данные будут доступны в том числе по Москве и федеральным округам.

Ожидается, что сотрудничество станет основой для дальнейших исследований в сегменте ретейл-медиа и поможет рекламодателям точнее оценивать влияние рекламных кампаний на потребительское поведение.

Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media:

Команда X5 Media первой запускает инициативу по независимому измерению ритейл-медиа в области аудиорекламы. Ежедневная аудитория бизнесов X5 достигает 24 млн человек — это масштабный охват для ретейл-медиа. Проект открывает новые возможности для отраслевых исследований и выявления трендов. Его цель — предоставить рекламодателям глубокую аналитику для оценки инструментов и оптимизации стратегий. Данные Mediascope помогут понять, на каком этапе реклама вызывает интерес и влияет на поведение покупателей".

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope:

Мы рады тому, что такие крупные игроки, как Х5 Group, обладающие огромным массивом обезличенных данных о пользователях, стремятся к прозрачности своих медиапродуктов и их верификации с помощью внешних измерений. В данном проекте мы используем собственный контур производства и распознавания аудиометок, разработанный компанией Cifrasoft, входящей в ГК Mediascope.

Ранее X5 Media представил новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания.

Mediascope X5 Media
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