Европейский медицинский центр стал мажоритарным владельцем сети «Семейный доктор»

Европейский медицинский центр (ЕМЦ) приобрел 75% акций сети клиник «Семейный доктор». Сделка уже получила одобрение ФАС, сообщает «Коммерсант».

Условия сделки не раскрываются, однако эксперты оценивают ее стоимость в 11−15 млрд руб., а весь бизнес сети — в 13−20 млрд руб.

«Семейный доктор», основанный в 2002 году, управляет 16 клиниками, лабораторией и госпитальным центром. В 2024 году его выручка выросла до 7,2 млрд руб., а прибыль — до 2 млрд руб. В 2025 году ожидается рост выручки до 9,3 млрд руб.

ЕМЦ работает преимущественно в премиальном сегменте, а «Семейный доктор» — в массовом. По словам гендиректора ЕМЦ, сделка позволит «объединить усилия в построении многопрофильного мультисегментного медицинского бизнеса».

Эксперты ожидают синергию за счет объединения лабораторий и расширения клиентской базы.

Ранее сообщалось, что «Семейный доктор» намерена полностью арендовать бизнес-центр «Турчанинов переулок, 1» общей площадью почти 20 тыс. м2. Сделка может стать одной из крупнейших в текущем году.