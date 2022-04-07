«Европейская медиагруппа» сохраняет лидерство среди радиохолдингов

Европейская медиагруппа EMG продолжает оставаться лидером отрасли по данным исследования Mediascope. Крупнейший отечественный радиохолдинг демонстрирует самые высокие в индустрии показатели по доле рынка по аудитории. Кроме того, форматы ЕМГ стремительно расширяют вещательные сети, а также динамично развивают свои проекты в FM-диапазоне и диджитал-среде.

Доля рынка по аудитории «Европейской медиагруппы» составляет 25%. Она увеличилась на 0,5 п.п. по сравнению с предыдущим периодом, что является лучшим результатом среди всех радиохолдингов. Отдельные радиостанции тоже добились значительных успехов. «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» вновь заняли три первых места по доле рынка по аудитории в России — 8,3%, 6,1% и 5,7% соответственно. Хотя бы одну из шести сетевых станций группы ежедневно выбирают около 19 700 000 слушателей, а еженедельно — свыше 37 400 000 (Mediascope, Radio Index — Россия 100К+, июль-декабрь 2021, Daily Reach, Weekly Reach, возраст 12+).

«Европа Плюс» на протяжении 14 лет подряд возглавляет рейтинг по среднегодовым показателям ежедневной аудитории (Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, 2008−2021 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.). Каждый день эту радиостанцию включают 9 200 000 человек, еженедельно — 21 600 000 (Mediascope, Radio Index — Россия 100К+, июль-декабрь 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+).

«Дорожное радио» слушают каждый день более 8 100 000 россиян и каждую неделю — около 20 700 000. Особенно сильно любят станцию в Санкт-Петербурге. В городе на Неве она популярнее всех остальных конкурентов по ежедневной и еженедельной аудитории, а её показатели по доле рынка по аудитории превосходят аналогичные значения других музыкальных станций (Mediascope, Radio Index — Санкт-Петербург, ноябрь 2021 — январь 2022, Daily Reach, Weekly Reach, возраст 12+).

«Ретро FM» входит в топ-5 по ежедневной и еженедельной аудитории. На частоту станции ежедневно настраиваются 6 700 000 слушателей и еженедельно — около 17 400 000 жителей страны (Mediascope, Radio Index — Россия 100К+, июль-декабрь 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+).

«Европейская медиагруппа» активно развивает свои проекты в цифровой среде:

Совокупное количество прослушиваний потоков восьми её форматов в интернете за прошлый год достигло 239 000 000.

В 2021-ом мобильные приложения были скачаны 900 000 раз.

Сервисом Google Analytics за этот же период зафиксированы 22 000 000 посетителей сайтов.

На YouTube около 5 000 000 часов видео «Европы Плюс» и «Нового Радио» увидели 32 300 000 зрителей.

На страницы радиостанций в социальных сетях сегодня подписаны более 10 000 000 человек, а за подкастами следят 7 800 000.

Развивается региональная сеть холдинга. На сегодня вещание радиостанций, входящих в ЕМГ, охватывает более 2 400 населённых пунктов России, стран СНГ и Балтии. За 2021 год группа расширила национальную сеть на 83 новых города, где потенциальный охват слушателей составил свыше 14 000 000 человек. Лидером по охвату среди форматов ЕМГ за указанный период стала «Европа Плюс», передатчики которой установлены в 388 населённых пунктах.

Усилен кадровый состав холдинга. Помимо прочих назначений, в начале 2022 года в качестве программного директора «Радио 7 на семи холмах» к команде ЕМГ присоединилась Анастасия Рогожникова, а Дмитрий Габов, много лет работающий на «Ретро FM», возглавил эту радиостанцию.

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»: Об эффективности курса, который выбрала ЕМГ, красноречивее любых слов говорят рейтинги, которые свидетельствуют о безоговорочном доверии аудитории к нашей работе. И мы продолжим движение в этом направлении — задавать самые высокие профессиональные стандарты качества для всей индустрии и, конечно, ежедневно заряжать десятки миллионов радиослушателей хорошим настроением.

Актуальная информация о деятельности «Европейской медиагруппы» и входящих в неё радиостанций доступна на emg.fm, сообществе холдинга «ВКонтакте» и Telegram-канале.