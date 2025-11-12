«Европейская медиагруппа» представила законодательные инициативы радиоиндустрии

6 ноября директор юридического департамента «Европейская медиагруппа» ЕМГ Дмитрий Григорьев выступил на медиафоруме «Енисей» в Красноярске. Эксперт принял участие в секции «Маркетинговые коммуникации для медиаиндустрии».

Дмитрий Григорьев сообщил о готовности отраслевого проекта предложений по изменению правовых требований к рекламным дисклеймерам, работа над которым велась с 2022 года: «Мы рады, что концептуальную инициативу “Европейской медиагруппы”, направленную на либерализацию закона и отказ от архаичных правовых норм, поддержали все участники процесса. Ранее в Госдуме признали проблему заслуживающей внимания и требующей решения. Поэтому мы вместе с отраслью подготовили соответствующий проект. Рассчитываем, что в ближайшее время разработанный нами текст обретёт статус законодательной инициативы».

Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина поддержала инициативу ЕМГ: «Мы смогли консолидироваться по вопросу дисклеймеров на радио, которые зачастую избыточны, не несут пользы потребителю и отнимают рекламный инвентарь вещателей. Надеюсь, изменения будут в скором времени приняты».

Кроме того, директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» рассказал о работе по подготовке правовой концепции, направленной на законодательное регулирование «Индустриального радиоплеера», как единого национального цифрового радиосервиса, обеспечивающего доступ российских вещателей к глобальной аудитории. По мнению Дмитрия Григорьева, законодательно должен быть закреплен статус сервиса, как единственной легальной площадки для прослушивания российских радиостанций. При этом, важно, чтобы сервис был включен в «белый список интернета», так как радио является важнейшим инструментом формирования единого информационного пространства и культурной идентичности.

«Проект направлен на обеспечение цифровой трансформации радио. Это программное обеспечение позволяет не ограничивать вещание национальными границами и не зависеть от передатчиков, усиливая позиции радио как одного из самых охватных и доступных медиа, транслирующих проверенную информацию, просветительские программы и качественную музыку. Кроме того, “Индустриальный радиоплеер” защищает права артистов, ведь в отличие от “пиратских” платформ, обеспечивает их авторскими отчислениями», — отметил спикер.

В рамках сессии «Регулирование медиарекламы: проблемы, тренды, риски» также выступили директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина, эксперт по маркировке ОРД МедиаСкаут Яна Хохлова и руководитель Енисейского управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Наталья Бурдюкова, а модерировала дискуссию первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова.

