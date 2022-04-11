«Европа Плюс» запустила масштабную имиджевую кампанию «Хиты остаются в России»

Радио № 1 в России* «Европа Плюс» запустила по всей стране масштабную рекламную кампанию «Хиты остаются в России».

Для продвижения нового месседжа и визуального креатива «Европа Плюс» выбрала основным каналом коммуникации наружную рекламу. Около 300 биллбордов 6×3 метра расположены в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми и Сочи. Запланированный охват в регионах составит свыше 8 млн контактов. А в столице будут задействованы огромные статичные и анимированные баннеры на фасадах торгово-развлекательного центра «Авиапарк», аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева и ещё две сотни билбордов в популярных местах с высокой проходимостью, которые москвичи смогут увидеть более 10 млн раз.

Помимо этого, команда радиостанции разместит промоимиджи в глянцевых изданиях и диджитал-среде, а яркие видеоролики будут показаны в национальном эфире главных федеральных телеканалов и залах крупных сетей проката в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Калининграда и Сургута.

Кроме того, «Европа Плюс» подготовила свежее аудиооформление эфира и обновлённый дизайн для своих страниц в социальных сетях.

Роман Емельянов, генеральный директор Европейская медиагруппа EMG : Что бы ни происходило в мире, мы будем вместе со своей многомиллионной аудиторией. «Европа Плюс» всегда на стороне хорошего настроения и лучших хитов, которые, конечно же, остаются в России.

Рекламная кампания продлится до конца апреля. Информации о других акциях и проектах — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.