Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.04.2022 в 19:10

«Европа Плюс» запустила масштабную имиджевую кампанию «Хиты остаются в России»

Промо охватит всю страну

Радио № 1 в России* «Европа Плюс» запустила по всей стране масштабную рекламную кампанию «Хиты остаются в России».

Для продвижения нового месседжа и визуального креатива «Европа Плюс» выбрала основным каналом коммуникации наружную рекламу. Около 300 биллбордов 6×3 метра расположены в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми и Сочи. Запланированный охват в регионах составит свыше 8 млн контактов. А в столице будут задействованы огромные статичные и анимированные баннеры на фасадах торгово-развлекательного центра «Авиапарк», аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева и ещё две сотни билбордов в популярных местах с высокой проходимостью, которые москвичи смогут увидеть более 10 млн раз.

Помимо этого, команда радиостанции разместит промоимиджи в глянцевых изданиях и диджитал-среде, а яркие видеоролики будут показаны в национальном эфире главных федеральных телеканалов и залах крупных сетей проката в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Калининграда и Сургута.

Кроме того, «Европа Плюс» подготовила свежее аудиооформление эфира и обновлённый дизайн для своих страниц в социальных сетях.

Роман Емельянов, генеральный директор Европейская медиагруппа EMG :

Что бы ни происходило в мире, мы будем вместе со своей многомиллионной аудиторией. «Европа Плюс» всегда на стороне хорошего настроения и лучших хитов, которые, конечно же, остаются в России.

Рекламная кампания продлится до конца апреля. Информации о других акциях и проектах — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.

На правах рекламы
Европа Плюс
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.