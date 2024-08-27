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27.08.2024 в 16:00

Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский

Ему было 80 лет

Евгений Добровинский

На 81-м году жизни умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский. Он скончался в ночь на 27 августа, сообщается на сайте театра. Причина смерти не уточняется.

Евгений Максович Добровинский был художником, каллиграфом, педагогом, графическим дизайнером, а также членом Союза дизайнеров и Союза художников России. Он выступал с мастер-классами и лекциями по всему миру.

В театре «Эрмитаж» Добровинский работал более 40 лет. Художник — автор афиш к большинству постановок театра. Последние дни Евгений Максович работал над плакатом к новому спектаклю Михаила Левитина «Веселая женщина». Отмечается, что Добровинский постоянно посещал репетиции.

Михаил Левитин, художественный руководитель театра «Эрмитаж»:

Он мой человек. Он наш человек. Без него будет трудно.

Евгений Максович работал с графическим дизайном во всех его видах — плакатом, шрифтом, каллиграфией, книжным дизайном, фотографией, логотипами, фирменными стилями, выставками, рекламой, арт-дирекшеном; изобразительным искусством — живописью, станковой графикой, иллюстрацией; актуальным искусством — акционизмом, перформансами, арт-объектами, инсталляциями, хепенингами.

Однако особое место в творческой деятельности мастера занимал театральный плакат. Безусловно, классикой жанра стали его работы для театров Михаила Левитина. В их числе — плакат-спектакль «Здравствуйте, господин де Мопассан!» для Московского театра миниатюр. На нем изображен белый силуэт женской фигуры, «вспыхивающий» внутри массивного мужского профиля.

В «Хронике широко объявленной смерти» черный парящий силуэт птицы, раскинувшей огромные крылья, погружает зрителей в размышление обо всем на свете: о любви, истории, войнах в форме сценической композиции, составленной по произведениям Курта Воннегута, Юрия Трифонова, Альберто Моравиа, Габриэля Гарсиа Маркеса.

Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский

Евгений Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1974-м художник окончил Московский полиграфический институт. В том же году Евгений Максович получил гран-при на Международной биеннале графического дизайна в Брно.

Через четыре года — в 1978 году — Добровинский провел свою первую выставку в Москве. В 2004 году он основал школу каллиграфии, в которой преподавал.

В разные годы его работы выставлялись в Австрии, Германии и Швеции. В конце июля 2024-го в Зверевском центре современного искусства в Москве открылась выставка «Округлая дата», приуроченная к 80-летию мастера.

Евгений Добровинский театр Эрмитаж Михаил Левитин
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