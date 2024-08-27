На 81-м году жизни умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский. Он скончался в ночь на 27 августа, сообщается на сайте театра. Причина смерти не уточняется.

Евгений Максович Добровинский был художником, каллиграфом, педагогом, графическим дизайнером, а также членом Союза дизайнеров и Союза художников России. Он выступал с мастер-классами и лекциями по всему миру.

В театре «Эрмитаж» Добровинский работал более 40 лет. Художник — автор афиш к большинству постановок театра. Последние дни Евгений Максович работал над плакатом к новому спектаклю Михаила Левитина «Веселая женщина». Отмечается, что Добровинский постоянно посещал репетиции.

Михаил Левитин, художественный руководитель театра «Эрмитаж»: Он мой человек. Он наш человек. Без него будет трудно.

Евгений Максович работал с графическим дизайном во всех его видах — плакатом, шрифтом, каллиграфией, книжным дизайном, фотографией, логотипами, фирменными стилями, выставками, рекламой, арт-дирекшеном; изобразительным искусством — живописью, станковой графикой, иллюстрацией; актуальным искусством — акционизмом, перформансами, арт-объектами, инсталляциями, хепенингами.

Однако особое место в творческой деятельности мастера занимал театральный плакат. Безусловно, классикой жанра стали его работы для театров Михаила Левитина. В их числе — плакат-спектакль «Здравствуйте, господин де Мопассан!» для Московского театра миниатюр. На нем изображен белый силуэт женской фигуры, «вспыхивающий» внутри массивного мужского профиля.

В «Хронике широко объявленной смерти» черный парящий силуэт птицы, раскинувшей огромные крылья, погружает зрителей в размышление обо всем на свете: о любви, истории, войнах в форме сценической композиции, составленной по произведениям Курта Воннегута, Юрия Трифонова, Альберто Моравиа, Габриэля Гарсиа Маркеса.

Евгений Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1974-м художник окончил Московский полиграфический институт. В том же году Евгений Максович получил гран-при на Международной биеннале графического дизайна в Брно.

Через четыре года — в 1978 году — Добровинский провел свою первую выставку в Москве. В 2004 году он основал школу каллиграфии, в которой преподавал.

В разные годы его работы выставлялись в Австрии, Германии и Швеции. В конце июля 2024-го в Зверевском центре современного искусства в Москве открылась выставка «Округлая дата», приуроченная к 80-летию мастера.