Международная премия Eventiada Awards объявила шорт-лист 2023 года

Опубликован шорт-лист международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2023. Победители во всех номинациях будут объявлены 5 декабря в 16.00 на торжественной церемонии в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня».
Николай Обрезков, президент премии Eventiada Awards, генеральный директор КГ «Орта» рассказал Sostav, что в этом году число интересных проектов превзошло все ожидания организаторов, и что число проектов, направленные на социальную составляющую и ESG заметно выросло. Помимо этого эксперт отметил о высокую популярность категорий, связанных с бренд-коммуникациями, репутационным менеджментом, коммуникациями с персоналом, а также проектов с использованием новых инструментов и интегрированных решений.
Шорт-лист Eventiada Awards 2023:
ESG-номинации
ESG: Лучший корпоративный инфраструктурный проект
- Экосистема коммуникаций — школа управления «Сколково»
- Когалым — центр экономического роста — ПАО «Лукойл»
ESG: Лучшая комплексная кампания
- QIWI: Устойчивость для завтрашнего дня — QIWI
- Atomize: Цифровизация 360* — группа «Интеррос»
ESG: Лучший корпоративный проект в области управления изменениями
- Месяц Заботы — «Тинькофф»
- Женское лидерство в инвестициях — ПАО «ПСБ»/«ПР-Консалта»
- «Помогаем вам помогать другим» — онлайн-сервис пожертвований — «МТС Банк»
ESG: Лучший проект в области экологической ответственности
- СМИ без воды! — Rambler & Co
- Арктика. Под защитой Большой медведицы — ТАСС
ESG: Лучший корпоративный образовательный проект
- Кампания «Моя семья — мой капитал» — ПАО ВТБ/агентство «Маслов»
- ESG GAZETA — АО «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации»
ESG: Лучший digital/social media-проект
- Pro Бег — ПАО «Лукойл»
- Зелёная миссия атомных технологий — АНО «Информационный центр атомной отрасли»/ТАСС
ESG: Лучший проект в сфере здорового образа жизни
- Деменция.net — БФ «Память поколений»
- #ЛучшеЗаСкринь — Becton Dickinson/«ПР-Консалта»
ESG: Лучший социальный проект
- Цифровая платформа «Сделано в Москве» — Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы/«ЭдВорм»
- Жить по-своему. Чему можно научиться у коренных народов Севера — «Газпром нефть»/ТАСС
- Профессиональное волонтерство и благотворительные инициативы — школа управления «Сколково»
ESG: Лучший нефинансовый отчёт
- Годовой отчёт об устойчивом развитии — АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО/ООО «Пилигрим»
- Отчёт об устойчивом развитии за 2022 год — ПАО «Лукойл»
Маркетинговые коммуникации
Запуск года
- Многоэтажные дома из дерева — это не сказки — «Сегежа Групп»
- Зал Славы видеоигровой индустрии в России — «Организация развития видеоигровой индустрии»/«Интериум»
- Looky — как Instagram*, только лучше! — Looky/коммуникационное агентство PR Inc.
Instagram* — запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России.
Лучший В2В-проект
- Бизнес Секреты — «Тинькофф»
- Дизайнерская коллекция цветов Tikkurila Inspiration 100 — «Тиккурила»
Лучший проект с целевой аудиторией: женщины
- Юбилей Бренда детской косметики и бытовой химии «Умка» — ООО «Белая Мануфактура»
- #ЛучшеЗаСкринь — Becton Dickinson/«ПР-Консалта»
Лучший интегрированный проект
- День основания школы управления «Сколково». Конструктивизм — новая оптика — школа управления «Сколково»
- Atomize: Цифровизация 360* — группа «Интеррос»
Лучший проект с применением новых инструментов
- Переплетение качества и уникальности — «Бюро Тканей»/Orange Hat
- День рождения социальной сети «Пульс» — «Тинькофф Инвестиции»
Лучший проект по построению бренда
- Эксперт по голосу и речи международного уровня — AsadovaCOM
- «Всегда онлайн, всегда на связи: Вышка Онлайн в соцсетях» — НИУ ВШЭ
- TRUE TECH DAY — Цифровая экосистема МТС
- Юбилей бренда детской косметики и бытовой химии «Умка» — ООО «Белая Мануфактура»
Лучший проект с целевой аудиторией: мужчины
- Tanoshi — настоящие ПАПгузники! — ООО «НТС «Градиент»
- Дикая мужская природа — Besins Healthcare
Лучший проект с целевой аудиторией: молодёжь
- Открытие онлайн-кампуса — НИУ ВШЭ
- Looky — как Instagram*, только лучше! — Looky/Коммуникационное агентство PR Inc.
Лучший проект по работе с бизнес-вызовами
- «Тинькофф Мобайл» — мобильный оператор, который смог — «Тинькофф Мобайл»
- ТОП-1000 российских менеджеров — Ассоциация менеджеров
- «Спасти рядового Пушкина. Против течения» — Pro-Vision Communications
Лучший digital/social media-проект
- Мобильная VR-зона публицистических и документальных проектов РИА Новости — Медиагруппа «Россия сегодня»
- Научиться говорить себе: «МНЕ МОЖНО» — ООО «Марк О'Поло РУС»/«КРОС»
- Благотворительная акция «Кто здесь самый счастливый ребенок?» — БФ «Дорога Жизни»/ BeeTL
Корпоративные коммуникации
Лучший проект в области управления изменениями
- ФРК «Экономьте до 50% на ОСАГО» — «СберСтрахование»/«СберМаркетинг»
- Жить по-своему. Чему можно научиться у коренных народов Севера — «Газпром нефть»/ТАСС
- Автоматизация системы адаптации персонала на базе Битрикс24 — «Эмер Хант»
Лучший проект по управлению репутацией
- Купить Рафаэля — группа «Интеррос»
- Рекламная кампания ТЕКС с Тимуром Кизяковым «Краски, которые выбирают!» — «Тиккурила»
- ТОП-1000 российских менеджеров — Ассоциация менеджеров
Лучший культурный проект
- Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов — медиагруппа «Россия сегодня»
- Многофункциональный социальный проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» — ПАО «Газпром»/АГТ
Лучший проект по управлению кризисами
- Коммуникационная стратегия в условиях рейдерской атаки на компанию: PR через GR — «Цементум»/«Интериум»
- Открываем Россию вместе: интерактивный гид по безопасным путешествиям по России — «СберСтрахование»/«СберМаркетинг»
Лучший корпоративный HR-бренд
- Как создать it-комьюнити с помощью мемов и тотемов — «Тинькофф»
- Автоматизация системы адаптации персонала на базе Битрикс24 — «Эмер Хант»
- Экосистема развития кадрового потенциала Росатома — академия «Росатома»
Лучший некоммерческий проект
- Просветительский марафон LG «ДНК знаний» — LG Electronics/АГТ
- Ассоциация развития digital-агентств — ARDA
Лучший проект в области коммуникаций с персоналом
- Среда Мерча — ПАО Сбербанк/«СберМаркетинг»
- Научно-производственная конференция «Золотая смена» — ПАО «Высочайший»
- Медиапроекты «Тинькофф»: объединяя команду — «Тинькофф»
Лучший общественный проект
- Чувашская биеннале современного искусства — Президентский фонд культурных инициатив/ Р.И.М.
- Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» — информационный мост в Год педагога и наставника — ФГАУ «Центр просветительских инициатив Минпросвещения РФ»/АГТ
Лучший социальный проект
- Благотворительная акция «Кто здесь самый счастливый ребенок?» — БФ «Дорога Жизни»/ BeeTL
- Зелёная миссия атомных технологий — АНО «Информационный центр атомной отрасли»/ТАСС
- Купить Рафаэля — группа «Интеррос»
Лучший международный проект
- «Спасти рядового Пушкина. Против течения» — Pro-Vision Communications
- Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» — Vinci Agency
Лучшее корпоративное медиа/канал
- Экосистема коммуникаций — школа управления «Сколково»
- Медиапроекты «Тинькофф»: объединяя команду — «Тинькофф»
- ESG GAZETA — АО «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации»
Лучшее литературное произведение в области коммуникаций
- «Рожденная с отраслью. История успеха, рассказанная от первого лица» 2-е издание. Автор — Татьяна Шахнес — LG Electronics
- «Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций». Автор — Лилия Глазова — PR News
Молодёжные номинации
Студент года
- Алина Гарифуллина — РГУ им. А.Н. Косыгина
- Агата Лелякова — РГГУ
- Глеб Горшенин — школа коммуникаций НИУ ВШЭ
Молодежная команда года
- Молодёжный совет в медицинской организации — Молодёжный совет при Депздраве г. Москвы
- Команда «КEYc» — молодёжная команда года — НИУ ВШЭ
- Студенческая медиа-организация — Art Media
Лучший молодёжный проект
- Молодёжный совет в медицинской организации — Молодежный совет при Депздраве г. Москвы
- МетаТур по России — Государственный университет управления
- Мероприятия в юбилейный год АКМР — АКМР/НИУ ВШЭ
- Всероссийский конкурс-форум студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов» — Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбГУ
- Молодежь 2.0 — АО ХК «СДС» и предприятия партнеры
- Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ
Лучший молодёжный проект ESG
- Разработка комплексного фотопроекта социальной направленности «В добрые руки» — Филенко Цветана Сергеевна/РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
- Концепт корпоративного заводского радио «ТМК» — НИУ ВШЭ
- Влияние индустрии моды на экологию — Лелякова Агата Сергеевна/РГГУ
Лучший рекламный молодёжный проект
- Кейс-чемпионат в области коммуникаций Media Case Club — Финансовый Университет при Правительстве РФ
- Разработка коммуникационной стратегии для поддержания имиджа бренда S7 Airlines в период геополитической турбулентности — S7 Airlines/НИУ ВШЭ
- Адаптационный путеводитель для первокурсников 2023−24: Записки Коммуникотика — Школа Коммуникаций НИУ ВШЭ
Eventiada Awards основана в 2011 году и является крупнейшей международной премией в регионе в сфере коммуникаций. В этом году премия проводится 12 раз и награждает лучшие проекты, реализованные компаниями, корпорациями и организациями.
Организаторами Eventiada Awards выступает КГ «Орта», Ассоциация менеджеров в партнёрстве с АКОС, РАОС, АБКР, ARDA, РАЭК и RBEN. Индустриальные партнёры премии — АКАР и РАМУ. Информационные партнёры премии — ТАСС, «Комсомольская правда» и Sostav Организационные партнеры премии — VanguardPR и Elefante.