Международная премия Eventiada Awards объявила шорт-лист 2023 года

Опубликован шорт-лист международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2023. Победители во всех номинациях будут объявлены 5 декабря в 16.00 на торжественной церемонии в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

Николай Обрезков, президент премии Eventiada Awards, генеральный директор КГ «Орта» рассказал Sostav, что в этом году число интересных проектов превзошло все ожидания организаторов, и что число проектов, направленные на социальную составляющую и ESG заметно выросло. Помимо этого эксперт отметил о высокую популярность категорий, связанных с бренд-коммуникациями, репутационным менеджментом, коммуникациями с персоналом, а также проектов с использованием новых инструментов и интегрированных решений.

Шорт-лист Eventiada Awards 2023:

ESG-номинации

ESG: Лучший корпоративный инфраструктурный проект

Экосистема коммуникаций — школа управления «Сколково»

Когалым — центр экономического роста — ПАО «Лукойл»

ESG: Лучшая комплексная кампания

QIWI: Устойчивость для завтрашнего дня — QIWI

Atomize: Цифровизация 360* — группа «Интеррос»

ESG: Лучший корпоративный проект в области управления изменениями

Месяц Заботы — «Тинькофф»

Женское лидерство в инвестициях — ПАО «ПСБ»/«ПР-Консалта»

«Помогаем вам помогать другим» — онлайн-сервис пожертвований — «МТС Банк»

ESG: Лучший проект в области экологической ответственности

СМИ без воды! — Rambler & Co

Арктика. Под защитой Большой медведицы — ТАСС

ESG: Лучший корпоративный образовательный проект

Кампания «Моя семья — мой капитал» — ПАО ВТБ/агентство «Маслов»

ESG GAZETA — АО «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации»

ESG: Лучший digital/social media-проект

Pro Бег — ПАО «Лукойл»

Зелёная миссия атомных технологий — АНО «Информационный центр атомной отрасли»/ТАСС

ESG: Лучший проект в сфере здорового образа жизни

Деменция.net — БФ «Память поколений»

#ЛучшеЗаСкринь — Becton Dickinson/«ПР-Консалта»

ESG: Лучший социальный проект

Цифровая платформа «Сделано в Москве» — Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы/«ЭдВорм»

Жить по-своему. Чему можно научиться у коренных народов Севера — «Газпром нефть»/ТАСС

Профессиональное волонтерство и благотворительные инициативы — школа управления «Сколково»

ESG: Лучший нефинансовый отчёт

Годовой отчёт об устойчивом развитии — АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО/ООО «Пилигрим»

Отчёт об устойчивом развитии за 2022 год — ПАО «Лукойл»

Маркетинговые коммуникации

Запуск года

Многоэтажные дома из дерева — это не сказки — «Сегежа Групп»

Зал Славы видеоигровой индустрии в России — «Организация развития видеоигровой индустрии»/«Интериум»

Looky — как Instagram*, только лучше! — Looky/коммуникационное агентство PR Inc.

Instagram* — запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России.

Лучший В2В-проект

Бизнес Секреты — «Тинькофф»

Дизайнерская коллекция цветов Tikkurila Inspiration 100 — «Тиккурила»

Лучший проект с целевой аудиторией: женщины

Юбилей Бренда детской косметики и бытовой химии «Умка» — ООО «Белая Мануфактура»

#ЛучшеЗаСкринь — Becton Dickinson/«ПР-Консалта»

Лучший интегрированный проект

День основания школы управления «Сколково». Конструктивизм — новая оптика — школа управления «Сколково»

Atomize: Цифровизация 360* — группа «Интеррос»

Лучший проект с применением новых инструментов

Переплетение качества и уникальности — «Бюро Тканей»/Orange Hat

День рождения социальной сети «Пульс» — «Тинькофф Инвестиции»

Лучший проект по построению бренда

Эксперт по голосу и речи международного уровня — AsadovaCOM

«Всегда онлайн, всегда на связи: Вышка Онлайн в соцсетях» — НИУ ВШЭ

TRUE TECH DAY — Цифровая экосистема МТС

Юбилей бренда детской косметики и бытовой химии «Умка» — ООО «Белая Мануфактура»

Лучший проект с целевой аудиторией: мужчины

Tanoshi — настоящие ПАПгузники! — ООО «НТС «Градиент»

Дикая мужская природа — Besins Healthcare

Лучший проект с целевой аудиторией: молодёжь

Открытие онлайн-кампуса — НИУ ВШЭ

Looky — как Instagram*, только лучше! — Looky/Коммуникационное агентство PR Inc.

Лучший проект по работе с бизнес-вызовами

«Тинькофф Мобайл» — мобильный оператор, который смог — «Тинькофф Мобайл»

ТОП-1000 российских менеджеров — Ассоциация менеджеров

«Спасти рядового Пушкина. Против течения» — Pro-Vision Communications

Лучший digital/social media-проект

Мобильная VR-зона публицистических и документальных проектов РИА Новости — Медиагруппа «Россия сегодня»

Научиться говорить себе: «МНЕ МОЖНО» — ООО «Марк О'Поло РУС»/«КРОС»

Благотворительная акция «Кто здесь самый счастливый ребенок?» — БФ «Дорога Жизни»/ BeeTL

Корпоративные коммуникации

Лучший проект в области управления изменениями

ФРК «Экономьте до 50% на ОСАГО» — «СберСтрахование»/«СберМаркетинг»

Жить по-своему. Чему можно научиться у коренных народов Севера — «Газпром нефть»/ТАСС

Автоматизация системы адаптации персонала на базе Битрикс24 — «Эмер Хант»

Лучший проект по управлению репутацией

Купить Рафаэля — группа «Интеррос»

Рекламная кампания ТЕКС с Тимуром Кизяковым «Краски, которые выбирают!» — «Тиккурила»

ТОП-1000 российских менеджеров — Ассоциация менеджеров

Лучший культурный проект

Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов — медиагруппа «Россия сегодня»

Многофункциональный социальный проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» — ПАО «Газпром»/АГТ

Лучший проект по управлению кризисами

Коммуникационная стратегия в условиях рейдерской атаки на компанию: PR через GR — «Цементум»/«Интериум»

Открываем Россию вместе: интерактивный гид по безопасным путешествиям по России — «СберСтрахование»/«СберМаркетинг»

Лучший корпоративный HR-бренд

Как создать it-комьюнити с помощью мемов и тотемов — «Тинькофф»

Автоматизация системы адаптации персонала на базе Битрикс24 — «Эмер Хант»

Экосистема развития кадрового потенциала Росатома — академия «Росатома»

Лучший некоммерческий проект

Просветительский марафон LG «ДНК знаний» — LG Electronics/АГТ

Ассоциация развития digital-агентств — ARDA

Лучший проект в области коммуникаций с персоналом

Среда Мерча — ПАО Сбербанк/«СберМаркетинг»

Научно-производственная конференция «Золотая смена» — ПАО «Высочайший»

Медиапроекты «Тинькофф»: объединяя команду — «Тинькофф»

Лучший общественный проект

Чувашская биеннале современного искусства — Президентский фонд культурных инициатив/ Р.И.М.

Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» — информационный мост в Год педагога и наставника — ФГАУ «Центр просветительских инициатив Минпросвещения РФ»/АГТ

Лучший социальный проект

Благотворительная акция «Кто здесь самый счастливый ребенок?» — БФ «Дорога Жизни»/ BeeTL

Зелёная миссия атомных технологий — АНО «Информационный центр атомной отрасли»/ТАСС

Купить Рафаэля — группа «Интеррос»

Лучший международный проект

«Спасти рядового Пушкина. Против течения» — Pro-Vision Communications

Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» — Vinci Agency

Лучшее корпоративное медиа/канал

Экосистема коммуникаций — школа управления «Сколково»

Медиапроекты «Тинькофф»: объединяя команду — «Тинькофф»

ESG GAZETA — АО «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации»

Лучшее литературное произведение в области коммуникаций

«Рожденная с отраслью. История успеха, рассказанная от первого лица» 2-е издание. Автор — Татьяна Шахнес — LG Electronics

«Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций». Автор — Лилия Глазова — PR News

Молодёжные номинации

Студент года

Алина Гарифуллина — РГУ им. А.Н. Косыгина

Агата Лелякова — РГГУ

Глеб Горшенин — школа коммуникаций НИУ ВШЭ

Молодежная команда года

Молодёжный совет в медицинской организации — Молодёжный совет при Депздраве г. Москвы

Команда «КEYc» — молодёжная команда года — НИУ ВШЭ

Студенческая медиа-организация — Art Media

Лучший молодёжный проект

Молодёжный совет в медицинской организации — Молодежный совет при Депздраве г. Москвы

МетаТур по России — Государственный университет управления

Мероприятия в юбилейный год АКМР — АКМР/НИУ ВШЭ

Всероссийский конкурс-форум студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов» — Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбГУ

Молодежь 2.0 — АО ХК «СДС» и предприятия партнеры

Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ

Лучший молодёжный проект ESG

Разработка комплексного фотопроекта социальной направленности «В добрые руки» — Филенко Цветана Сергеевна/РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Концепт корпоративного заводского радио «ТМК» — НИУ ВШЭ

Влияние индустрии моды на экологию — Лелякова Агата Сергеевна/РГГУ

Лучший рекламный молодёжный проект

Кейс-чемпионат в области коммуникаций Media Case Club — Финансовый Университет при Правительстве РФ

Разработка коммуникационной стратегии для поддержания имиджа бренда S7 Airlines в период геополитической турбулентности — S7 Airlines/НИУ ВШЭ

Адаптационный путеводитель для первокурсников 2023−24: Записки Коммуникотика — Школа Коммуникаций НИУ ВШЭ

Eventiada Awards основана в 2011 году и является крупнейшей международной премией в регионе в сфере коммуникаций. В этом году премия проводится 12 раз и награждает лучшие проекты, реализованные компаниями, корпорациями и организациями.

Организаторами Eventiada Awards выступает КГ «Орта», Ассоциация менеджеров в партнёрстве с АКОС, РАОС, АБКР, ARDA, РАЭК и RBEN. Индустриальные партнёры премии — АКАР и РАМУ. Информационные партнёры премии — ТАСС, «Комсомольская правда» и Sostav Организационные партнеры премии — VanguardPR и Elefante.