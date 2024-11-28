Международная премия Eventiada Awards объявила шорт-лист 2024 года

Опубликован шорт-лист международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2024. С 2011 года премия выступает в качестве отраслевой площадки для формирования стандартов коммуникаций, оценивает качество, эффективность, креативность и инновационность коммуникационных кампаний, реализованных в регионе, и отмечает их на самом высоком уровне.
Николай Обрезков, президент премии, генеральный директор КГ «Орта»:
Этот сезон оказался чрезвычайно насыщенным для премии, в общей сложности мы получили почти вдвое больше заявок, чем в 2023 году. Заявки поступили из семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана.
Сильно вырос блок рекламных и маркетинговых номинаций премии, при этом традиционно большое внимание участники уделили блоку корпоративных номинаций и категориям в области устойчивого развития и ESG. Перед Экспертным советом стояла очень непростая задача, так как число ярких и интересных проектов превзошло все ожидания.
Шорт-лист всех блоков премии за исключением персональных номинаций опубликован сегодня на сайте премии www.eventiada.com. Традиционно, шорт-лист персональных номинаций не публикуется. Победители во всех номинациях будут объявлены 3 декабря в 17.00 на торжественной церемонии в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Шорт-лист Eventiada Awards 2024:
Устойчивое развитие и ESG
Устойчивое развитие: Лучший корпоративный проект в области управления изменениями
- «Глазами разных» — Яндекс Go & «Помощь рядом», благотворительный фонд Яндекса/Yandex Magic Camp
- «Чисто. Весна» — ПАО «Лукойл»
- Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)
- Обнимашки с SherAli: как гусь стал символом запуска AliExpress в Узбекистане — Aliexpress/Маслов Ташкент (Узбекистан)
Устойчивое развитие: Лучший социальный проект
- «Авито» х Фонд «Обнажённые сердца»: Человек дождя — «Авито»
- «Энерго Трейл "Лукойла"»: рекордный забег за Полярным Кругом — ПАО «Лукойл»
- Как мы запустили Умную камеру и помогли бездомным животным — Т-Банк
- Всероссийский инклюзивный фестиваль «Мы услышим» — Цифровая экосистема МТС
Устойчивое развитие: Лучший проект в области экологической ответственности
- Экологическая акция «Чистые берега Байкала» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications
- Выпуск первой апсайкл-коллекции JTI Россия — JTI Россия/PR Inc.
- #ОднаПланета: трансформация бензинового корпоративного автопарка в электрический — АстраЗенека
- Благоустройство экотропы «Исток Ангары» — «Сбер»
- Добрые инвестиции в эпоху перемен — «Т-Банк»
Устойчивое развитие: Лучшая комплексная кампания
- «Авито польза» — «Авито»
- Ошибка 404 — Благотворительный фонд «Память поколений». Социальный проект «Деменция.net»
- Сеть магазинов «Копеечка», «Маяк», «Доброном» — ЗАО «Доброном» (Беларусь)
Устойчивое развитие: Лучший проект в сфере здорового образа жизни
- Спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications
- Каждый день спорт — МТС Банк
- Разработка концепции привлечения внимания россиян к своему здоровью в рамках стенда Санкт-Петербурга, ВДНХ — Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга/4D
Устойчивое развитие: Лучший корпоративный образовательный проект
- Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW — Корпоративная академия Госкорпорации «Росатом»/Агентство PromoAge
- Подкаст AI4PLANET — Сбер
- Tikkivala Pro Club — программа лояльности для мастеров малярного дела — ООО Тиккурила
Устойчивое развитие: Лучший корпоративный инфраструктурный проект
- Цифровая платформа управления транспортными решениями — СберТранспорт — СБЕР
- Сеть магазинов Копеечка, Маяк, Доброном — ЗАО «Доброном» (Беларусь)
Устойчивое развитие: Лучший digital-проект
- Универсальное решение для автооплаты — СБЕР
- Сенат — система поддержки принятия решений — ПАО Сбербанк
- Проверь интуицию — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta
- Репортажное сопровождение первых в истории Игр Будущего — АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта»/мaslov:agency
Устойчивое развитие: Лучший нефинансовый отчет
- Отчет об устойчивом развитии за вторую половину 2022 года и весь 2023 год (АО «Лаборатория Касперского») — АО «Лаборатория Касперского»
- Годовой отчёт об устойчивом развитии — ПАО «Лукойл»
Реклама и маркетинговые коммуникации
Лучший проект по построению бренда
- Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
- Создание «народного» научного бренда Т-Банка — Т-Банк
- День металлурга — Сверхновая Быстра — Быстринский ГОК (Норникель)
- Ясен Квасен, что это хит! — Лидское/Salmon Graphics (Белоруссия)
- Создание и поддержка единого сообщества для ИТ-специалистов России — МТС True Tech Community — Цифровая экосистема МТС
Запуск года
- Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
- Защитим или вернем деньги — Т-Банк
- Festival of modern street culture SberSpot — Сбер/СберМаркетинг
- Ясен Квасен, что это хит! — Лидское/Salmon Graphics (Беларусь)
Лучший проект с целевой аудиторией: женщины
- Женский Забег «Свети Ярче!» — Быстринский ГОК (Норникель)
- Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
Лучший проект с целевой аудиторией: мужчины
- Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — «Яндекс»/Gamers Club Agency
- Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)
Лучший проект с целевой аудиторией: молодёжь
- Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — Яндекс/Gamers Club Agency
- СберКот: цифровой инфлюенсер в новой реальности — «Сбер»/Сбер&ITSALIVE
- Конкурс видеороликов «Верим в настоящее» — ПАО «Промсвязьбанк»/«Полилог»
- Festival of modern street culture SberSpot — «Сбер»/«СберМаркетинг»
- Молодежный ИТ-чемпионат и фестиваль МТС True Tech Champ — Цифровая экосистема МТС
Лучший digital/social media-проект
- Атомная эпоха — Информационное агентство России ТАСС
- Проверь интуицию — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta
- Авито Премиум — «Авито»
- Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — «Т-Банк»
Лучший В2В-проект
- Счастье на Авито, встречи на ПМЭФ — Авито
- Tikkivala Pro Club — программа лояльности для мастеров малярного дела — ООО «Тиккурила»
- Сервис AUDOO — Digital Solutions LLC (Армения)
Лучший интегрированный проект
- Каток культуры и отдыха — Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького
- Запуск сервиса Т-Возврат: утром в газете, вечером в куплете — Т-Банк
- Гонка стартапов — Сбер/СберМаркетинг
- Экосистема онлайн-сервисов для защиты и охраны интеллектуальной собственности AETIS — Digital Solutions LLC (Армения)
- Пятый Ташкентский фестиваль рекламы TAF!23 — АП «Маркетинговая ассоциация Узбекистана» (Узбекистан)
Лучший проект по работе с бизнес-вызовами
- Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» — Vinci agency
- Фестиваль Т-Двор в Санкт-Петербурге — «Т-Банк»
- Festival of modern street culture SberSpot — «Сбер»/«СберМаркетинг»
Лучший проект с применением новых инструментов
- 50 лет БАМу: стройка века в фотографиях — Информационное агентство России ТАСС
- Разработка концепции привлечения внимания россиян к своему здоровью в рамках стенда Санкт-Петербурга, ВДНХ — Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга/4D
- Welcome-центр ММК и детский центр «Юный металлург» — Магнитогорский металлургический комбинат/Компания Филин
- Стражи Авито — «Авито»
- Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — «Яндекс»/Gamers Club Agency
Корпоративные и бизнес-коммуникации
Лучший проект по управлению репутацией
- Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — Т-Банк
- МТС True Tech Camp — Цифровая экосистема МТС
- Пятый Ташкентский фестиваль рекламы TAF!23 — АП «Маркетинговая ассоциация Узбекистана» (Узбекистан)
Лучший проект в области управления изменениями
- От Acino к Алцея — Алцея/Win2Win Communications
- Программа МТС iDA — Цифровая экосистема МТС
- Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)
Лучший проект по управлению кризисами
- Потребительский экстремизм. Кризисные коммуникации — Сеть салонов маникюра и педикюра «Пальчики»/PR Inc.
- Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — «Т-Банк»
- ВТБ Онлайн против мошенников — «Банк ВТБ» (ПАО)
Лучший культурный проект
- Первый открытый театральный фестиваль «Театральный бульвар» — Департамент культуры города Москвы/ООО «Компания «Брайт пипл»
- Конкурс «Звезды EXEED» — Chery/RED Agency
- Нефтью едины — ПАО «Лукойл»
- Гонка стартапов — «Сбер»/«СберМаркетинг»
Лучший международный проект
- Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW — Корпоративная академия Госкорпорации «Росатом»/Агентство PromoAge
- Международный аналитический проект UrbanTransportData — Дептранс Москвы/Центр международных связей Транспортного комплекса города Москвы
- Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)
Лучший корпоративный HR-бренд
- Я приду в субботу к маме на работу: День открытых дверей — «Зарубежнефть»/Pro-Vision Communications
- Нефтяники ЛУКОЙЛа: связь поколений — ПАО «Лукойл»
- Летняя спартакиада МТС — Цифровая экосистема МТС
Лучший проект в области коммуникаций с персоналом
- Конкурс «Лучший по профессии в ЦФТО» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications
- Я приду в субботу к маме на работу: День открытых дверей — «Зарубежнефть»/Pro-Vision Communications
- Финал конкурса для сотрудников магазинов «Магнит Косметик» «Золотой магазин» -Магнит, АО «Тандер»/Eventus Team
- Летняя спартакиада МТС — Цифровая экосистема МТС
- Корпоративное сообщество молодых сотрудников «Норникеля» «В хорошей компании» — «Норникель»
Лучший социальный проект
- Кухня на ощупь — Медиаплатформа о еде Food.ru
- ВТБ Онлайн против мошенников — «Банк ВТБ» (ПАО)
- Фиолетовый вальс. Здоровое долголетие Nutridrink Powder — Danone Nutricia Nutridrink и Московское долголетие/PR Inc.
- Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
- НаСпорте — ПАО «Сбербанк»
Лучший общественный проект
- Живые легенды — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta
- Бескрайний крайний — Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
- III Московская неделя интерьера и дизайна — Vinci agency
- Фестиваль «Дни рождения Дедов Морозов» — АНО Дирекция Выставки Достижений «Россия»/«Полилог»
Лучший некоммерческий проект
- Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
- Просветительский марафон «Интеллектуальная лаборатория LG» — LG Electronics/AGT Communications Agency
- Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)
Лучшее корпоративное медиа/канал
- Канал dcb_crowd — СБЕР
- Корпоративный социальный интранет AZConnect: «Мы создаем платформу вместе» — «АстраЗенека»
- Ютуб-канал Туту с нуля до миллионных просмотров — «Туту»
- «Газпром нефть» в соцсетях — «Газпром нефть»
- Телеграм-канал Туту: бренд-медиа для путешественников — «Туту»
- Социальные сети «Авито» — «Авито»
Молодежные номинации
Студент года
- Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL — Центр волонтёрских проектов «Гармония» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
- Поликушина Софья — НИУ ВШЭ
- Динислам Муратов — НИУ ВШЭ
- Мардахаева Любовь — «Экосистема Любви» — Школа коммуникаций
Молодежная команда года
- Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ
- KEYc — лучшая молодежная команда года — НИУ ВШЭ
- Да.Мы — самая награждаемая команда года — НИУ ВШЭ
- Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL — Центр волонтёрских проектов «Гармония» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
- «Семейная линия» — коммуникационная кампания для Московского метрополитена — ГУП «Московский метрополитен»/НИУ ВШЭ
Лучший молодежный проект
- Концепция детского приложения к корпоративной газете Трубной Металлургической Компании — Школа Коммуникаций НИУ ВШЭ
- Всероссийская Интеграционная PR-игра «Ломоносов 2024» — МГУ имени М.В. Ломоносова
- Репутация клиники эстетической медицины — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
- Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ
- «Квартирник» — АО ХК «СДС» и предприятия-партнеры
- Сиблидер — «На связи» — НИУ ВШЭ
Лучший молодежный проект ESG
- Askona: «Мой первый шаг» — Askona/НИУ ВШЭ
- Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ
- X5 Group «Корзина доброты»: благотворительная акция #СемьяСемье — x5 retail group/НИУ ВШЭ
- Разработка годового плана мероприятий для просветительского марафона #LGДНКзнаний от LG Electronics — НИУ ВШЭ
- Экосистема вовлечения в GR-клуб СПбГУ — GR-клуб СПбГУ
Лучший рекламный молодёжный проект
- «Ozon соединяет» — Ozon/НИУ ВШЭ
- Кейс-чемпионат OMODA & PR клуб МГУ — Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
- Репутация клиники эстетической медицины — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
- Росбанк: женское дело — «Росбанк»/НИУ ВШЭ
- «Эрмитаж в облаках: искусство в 3 кликах от тебя» — информационная кампания для Государственного Эрмитажа — НИУ ВШЭ
Eventiada Awards — крупнейшая международная коммуникационная премия, принимающая заявки на русском языке. Премия проводится с 2011 года, и за это время на премию поступило в общей сложности более восьми тысяч заявок из 22 стран. В Россия премия входит в Grade A национального рейтинга НР2К. Eventiada Awards награждает лучшие проекты, реализованные компаниями, корпорациями, организациями, а также частными лицами и студентами. Победители определяются экспертным советом и международным жюри премии с участием искусственного интеллекта.
Организаторами Eventiada Awards выступает КГ «Орта» в партнёрстве с Ассоциацией менеджеров, Маркетинговой ассоциацией Узбекистана (МАУ), Союзом рекламистов Азербайджана, Ассоциацией Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА), Армянской PR-ассоциацией (APRA), Ассоциацией рекламных агентств Республики Молдова (ААРМ), Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской академией общественных связей (РАОС), некоммерческой ассоциацией профессионалов рынка Digital (ARDA), Ассоциацией Брендинговых Компаний России (АБКР), Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Индустриальные партнёры премии: Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ). Информационные партнёры премии — ТАСС, АиФ, Sostav.ru. Результаты премии публикуются в издании «Коммерсантъ».