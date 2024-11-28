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28.11.2024 в 11:15

Международная премия Eventiada Awards объявила шорт-лист 2024 года

Победители премии определяются экспертным советом и международным жюри премии с участием искусственного интеллекта

Опубликован шорт-лист международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2024. С 2011 года премия выступает в качестве отраслевой площадки для формирования стандартов коммуникаций, оценивает качество, эффективность, креативность и инновационность коммуникационных кампаний, реализованных в регионе, и отмечает их на самом высоком уровне.

Николай Обрезков, президент премии, генеральный директор КГ «Орта»:

Этот сезон оказался чрезвычайно насыщенным для премии, в общей сложности мы получили почти вдвое больше заявок, чем в 2023 году. Заявки поступили из семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана.

Сильно вырос блок рекламных и маркетинговых номинаций премии, при этом традиционно большое внимание участники уделили блоку корпоративных номинаций и категориям в области устойчивого развития и ESG. Перед Экспертным советом стояла очень непростая задача, так как число ярких и интересных проектов превзошло все ожидания.

Шорт-лист всех блоков премии за исключением персональных номинаций опубликован сегодня на сайте премии www.eventiada.com. Традиционно, шорт-лист персональных номинаций не публикуется. Победители во всех номинациях будут объявлены 3 декабря в 17.00 на торжественной церемонии в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Шорт-лист Eventiada Awards 2024:

Устойчивое развитие и ESG

Устойчивое развитие: Лучший корпоративный проект в области управления изменениями

  • «Глазами разных» — Яндекс Go & «Помощь рядом», благотворительный фонд Яндекса/Yandex Magic Camp
  • «Чисто. Весна» — ПАО «Лукойл»
  • Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)
  • Обнимашки с SherAli: как гусь стал символом запуска AliExpress в Узбекистане — Aliexpress/Маслов Ташкент (Узбекистан)

Устойчивое развитие: Лучший социальный проект

  • «Авито» х Фонд «Обнажённые сердца»: Человек дождя — «Авито»
  • «Энерго Трейл "Лукойла"»: рекордный забег за Полярным Кругом — ПАО «Лукойл»
  • Как мы запустили Умную камеру и помогли бездомным животным — Т-Банк
  • Всероссийский инклюзивный фестиваль «Мы услышим» — Цифровая экосистема МТС

Устойчивое развитие: Лучший проект в области экологической ответственности

  • Экологическая акция «Чистые берега Байкала» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications
  • Выпуск первой апсайкл-коллекции JTI Россия — JTI Россия/PR Inc.
  • #ОднаПланета: трансформация бензинового корпоративного автопарка в электрический — АстраЗенека
  • Благоустройство экотропы «Исток Ангары» — «Сбер»
  • Добрые инвестиции в эпоху перемен — «Т-Банк»

Устойчивое развитие: Лучшая комплексная кампания

  • «Авито польза» — «Авито»
  • Ошибка 404 — Благотворительный фонд «Память поколений». Социальный проект «Деменция.net»
  • Сеть магазинов «Копеечка», «Маяк», «Доброном» — ЗАО «Доброном» (Беларусь)

Устойчивое развитие: Лучший проект в сфере здорового образа жизни

  • Спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications
  • Каждый день спорт — МТС Банк
  • Разработка концепции привлечения внимания россиян к своему здоровью в рамках стенда Санкт-Петербурга, ВДНХ — Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга/4D

Устойчивое развитие: Лучший корпоративный образовательный проект

  • Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW — Корпоративная академия Госкорпорации «Росатом»/Агентство PromoAge
  • Подкаст AI4PLANET — Сбер
  • Tikkivala Pro Club — программа лояльности для мастеров малярного дела — ООО Тиккурила

Устойчивое развитие: Лучший корпоративный инфраструктурный проект

  • Цифровая платформа управления транспортными решениями — СберТранспорт — СБЕР
  • Сеть магазинов Копеечка, Маяк, Доброном — ЗАО «Доброном» (Беларусь)

Устойчивое развитие: Лучший digital-проект

  • Универсальное решение для автооплаты — СБЕР
  • Сенат — система поддержки принятия решений — ПАО Сбербанк
  • Проверь интуицию — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta
  • Репортажное сопровождение первых в истории Игр Будущего — АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта»/мaslov:agency

Устойчивое развитие: Лучший нефинансовый отчет

  • Отчет об устойчивом развитии за вторую половину 2022 года и весь 2023 год (АО «Лаборатория Касперского») — АО «Лаборатория Касперского»
  • Годовой отчёт об устойчивом развитии — ПАО «Лукойл»

Реклама и маркетинговые коммуникации

Лучший проект по построению бренда

  • Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
  • Создание «народного» научного бренда Т-Банка — Т-Банк
  • День металлурга — Сверхновая Быстра — Быстринский ГОК (Норникель)
  • Ясен Квасен, что это хит! — Лидское/Salmon Graphics (Белоруссия)
  • Создание и поддержка единого сообщества для ИТ-специалистов России — МТС True Tech Community — Цифровая экосистема МТС

Запуск года

  • Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
  • Защитим или вернем деньги — Т-Банк
  • Festival of modern street culture SberSpot — Сбер/СберМаркетинг
  • Ясен Квасен, что это хит! — Лидское/Salmon Graphics (Беларусь)

Лучший проект с целевой аудиторией: женщины

  • Женский Забег «Свети Ярче!» — Быстринский ГОК (Норникель)
  • Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»

Лучший проект с целевой аудиторией: мужчины

  • Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — «Яндекс»/Gamers Club Agency
  • Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучший проект с целевой аудиторией: молодёжь

  • Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — Яндекс/Gamers Club Agency
  • СберКот: цифровой инфлюенсер в новой реальности — «Сбер»/Сбер&ITSALIVE
  • Конкурс видеороликов «Верим в настоящее» — ПАО «Промсвязьбанк»/«Полилог»
  • Festival of modern street culture SberSpot — «Сбер»/«СберМаркетинг»
  • Молодежный ИТ-чемпионат и фестиваль МТС True Tech Champ — Цифровая экосистема МТС

Лучший digital/social media-проект

  • Атомная эпоха — Информационное агентство России ТАСС
  • Проверь интуицию — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta
  • Авито Премиум — «Авито»
  • Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — «Т-Банк»

Лучший В2В-проект

  • Счастье на Авито, встречи на ПМЭФ — Авито
  • Tikkivala Pro Club — программа лояльности для мастеров малярного дела — ООО «Тиккурила»
  • Сервис AUDOO — Digital Solutions LLC (Армения)

Лучший интегрированный проект

  • Каток культуры и отдыха — Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького
  • Запуск сервиса Т-Возврат: утром в газете, вечером в куплете — Т-Банк
  • Гонка стартапов — Сбер/СберМаркетинг
  • Экосистема онлайн-сервисов для защиты и охраны интеллектуальной собственности AETIS — Digital Solutions LLC (Армения)
  • Пятый Ташкентский фестиваль рекламы TAF!23 — АП «Маркетинговая ассоциация Узбекистана» (Узбекистан)

Лучший проект по работе с бизнес-вызовами

  • Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» — Vinci agency
  • Фестиваль Т-Двор в Санкт-Петербурге — «Т-Банк»
  • Festival of modern street culture SberSpot — «Сбер»/«СберМаркетинг»

Лучший проект с применением новых инструментов

  • 50 лет БАМу: стройка века в фотографиях — Информационное агентство России ТАСС
  • Разработка концепции привлечения внимания россиян к своему здоровью в рамках стенда Санкт-Петербурга, ВДНХ — Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга/4D
  • Welcome-центр ММК и детский центр «Юный металлург» — Магнитогорский металлургический комбинат/Компания Филин
  • Стражи Авито — «Авито»
  • Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — «Яндекс»/Gamers Club Agency

Корпоративные и бизнес-коммуникации

Лучший проект по управлению репутацией

  • Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — Т-Банк
  • МТС True Tech Camp — Цифровая экосистема МТС
  • Пятый Ташкентский фестиваль рекламы TAF!23 — АП «Маркетинговая ассоциация Узбекистана» (Узбекистан)

Лучший проект в области управления изменениями

  • От Acino к Алцея — Алцея/Win2Win Communications
  • Программа МТС iDA — Цифровая экосистема МТС
  • Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучший проект по управлению кризисами

  • Потребительский экстремизм. Кризисные коммуникации — Сеть салонов маникюра и педикюра «Пальчики»/PR Inc.
  • Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — «Т-Банк»
  • ВТБ Онлайн против мошенников — «Банк ВТБ» (ПАО)

Лучший культурный проект

  • Первый открытый театральный фестиваль «Театральный бульвар» — Департамент культуры города Москвы/ООО «Компания «Брайт пипл»
  • Конкурс «Звезды EXEED» — Chery/RED Agency
  • Нефтью едины — ПАО «Лукойл»
  • Гонка стартапов — «Сбер»/«СберМаркетинг»

Лучший международный проект

  • Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW — Корпоративная академия Госкорпорации «Росатом»/Агентство PromoAge
  • Международный аналитический проект UrbanTransportData — Дептранс Москвы/Центр международных связей Транспортного комплекса города Москвы
  • Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучший корпоративный HR-бренд

  • Я приду в субботу к маме на работу: День открытых дверей — «Зарубежнефть»/Pro-Vision Communications
  • Нефтяники ЛУКОЙЛа: связь поколений — ПАО «Лукойл»
  • Летняя спартакиада МТС — Цифровая экосистема МТС

Лучший проект в области коммуникаций с персоналом

  • Конкурс «Лучший по профессии в ЦФТО» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications
  • Я приду в субботу к маме на работу: День открытых дверей — «Зарубежнефть»/Pro-Vision Communications
  • Финал конкурса для сотрудников магазинов «Магнит Косметик» «Золотой магазин» -Магнит, АО «Тандер»/Eventus Team
  • Летняя спартакиада МТС — Цифровая экосистема МТС
  • Корпоративное сообщество молодых сотрудников «Норникеля» «В хорошей компании» — «Норникель»

Лучший социальный проект

  • Кухня на ощупь — Медиаплатформа о еде Food.ru
  • ВТБ Онлайн против мошенников — «Банк ВТБ» (ПАО)
  • Фиолетовый вальс. Здоровое долголетие Nutridrink Powder — Danone Nutricia Nutridrink и Московское долголетие/PR Inc.
  • Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
  • НаСпорте — ПАО «Сбербанк»

Лучший общественный проект

  • Живые легенды — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta
  • Бескрайний крайний — Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
  • III Московская неделя интерьера и дизайна — Vinci agency
  • Фестиваль «Дни рождения Дедов Морозов» — АНО Дирекция Выставки Достижений «Россия»/«Полилог»

Лучший некоммерческий проект

  • Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»
  • Просветительский марафон «Интеллектуальная лаборатория LG» — LG Electronics/AGT Communications Agency
  • Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучшее корпоративное медиа/канал

  • Канал dcb_crowd — СБЕР
  • Корпоративный социальный интранет AZConnect: «Мы создаем платформу вместе» — «АстраЗенека»
  • Ютуб-канал Туту с нуля до миллионных просмотров — «Туту»
  • «Газпром нефть» в соцсетях — «Газпром нефть»
  • Телеграм-канал Туту: бренд-медиа для путешественников — «Туту»
  • Социальные сети «Авито» — «Авито»

Молодежные номинации

Студент года

  • Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL — Центр волонтёрских проектов «Гармония» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
  • Поликушина Софья — НИУ ВШЭ
  • Динислам Муратов — НИУ ВШЭ
  • Мардахаева Любовь — «Экосистема Любви» — Школа коммуникаций

Молодежная команда года

  • Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ
  • KEYc — лучшая молодежная команда года — НИУ ВШЭ
  • Да.Мы — самая награждаемая команда года — НИУ ВШЭ
  • Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL — Центр волонтёрских проектов «Гармония» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
  • «Семейная линия» — коммуникационная кампания для Московского метрополитена — ГУП «Московский метрополитен»/НИУ ВШЭ

Лучший молодежный проект

  • Концепция детского приложения к корпоративной газете Трубной Металлургической Компании — Школа Коммуникаций НИУ ВШЭ
  • Всероссийская Интеграционная PR-игра «Ломоносов 2024» — МГУ имени М.В. Ломоносова
  • Репутация клиники эстетической медицины — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
  • Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ
  • «Квартирник» — АО ХК «СДС» и предприятия-партнеры
  • Сиблидер — «На связи» — НИУ ВШЭ

Лучший молодежный проект ESG

  • Askona: «Мой первый шаг» — Askona/НИУ ВШЭ
  • Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ
  • X5 Group «Корзина доброты»: благотворительная акция #СемьяСемье — x5 retail group/НИУ ВШЭ
  • Разработка годового плана мероприятий для просветительского марафона #LGДНКзнаний от LG Electronics — НИУ ВШЭ
  • Экосистема вовлечения в GR-клуб СПбГУ — GR-клуб СПбГУ

Лучший рекламный молодёжный проект

  • «Ozon соединяет» — Ozon/НИУ ВШЭ
  • Кейс-чемпионат OMODA & PR клуб МГУ — Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
  • Репутация клиники эстетической медицины — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
  • Росбанк: женское дело — «Росбанк»/НИУ ВШЭ
  • «Эрмитаж в облаках: искусство в 3 кликах от тебя» — информационная кампания для Государственного Эрмитажа — НИУ ВШЭ

Eventiada Awards — крупнейшая международная коммуникационная премия, принимающая заявки на русском языке. Премия проводится с 2011 года, и за это время на премию поступило в общей сложности более восьми тысяч заявок из 22 стран. В Россия премия входит в Grade A национального рейтинга НР2К. Eventiada Awards награждает лучшие проекты, реализованные компаниями, корпорациями, организациями, а также частными лицами и студентами. Победители определяются экспертным советом и международным жюри премии с участием искусственного интеллекта.

Организаторами Eventiada Awards выступает КГ «Орта» в партнёрстве с Ассоциацией менеджеров, Маркетинговой ассоциацией Узбекистана (МАУ), Союзом рекламистов Азербайджана, Ассоциацией Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА), Армянской PR-ассоциацией (APRA), Ассоциацией рекламных агентств Республики Молдова (ААРМ), Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской академией общественных связей (РАОС), некоммерческой ассоциацией профессионалов рынка Digital (ARDA), Ассоциацией Брендинговых Компаний России (АБКР), Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Индустриальные партнёры премии: Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ). Информационные партнёры премии — ТАСС, АиФ, Sostav.ru. Результаты премии публикуются в издании «Коммерсантъ».

Eventiada Awards 2024
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