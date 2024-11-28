Международная премия Eventiada Awards объявила шорт-лист 2024 года

Опубликован шорт-лист международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2024. С 2011 года премия выступает в качестве отраслевой площадки для формирования стандартов коммуникаций, оценивает качество, эффективность, креативность и инновационность коммуникационных кампаний, реализованных в регионе, и отмечает их на самом высоком уровне.

Николай Обрезков, президент премии, генеральный директор КГ «Орта»: Этот сезон оказался чрезвычайно насыщенным для премии, в общей сложности мы получили почти вдвое больше заявок, чем в 2023 году. Заявки поступили из семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Сильно вырос блок рекламных и маркетинговых номинаций премии, при этом традиционно большое внимание участники уделили блоку корпоративных номинаций и категориям в области устойчивого развития и ESG. Перед Экспертным советом стояла очень непростая задача, так как число ярких и интересных проектов превзошло все ожидания.

Шорт-лист всех блоков премии за исключением персональных номинаций опубликован сегодня на сайте премии www.eventiada.com. Традиционно, шорт-лист персональных номинаций не публикуется. Победители во всех номинациях будут объявлены 3 декабря в 17.00 на торжественной церемонии в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Шорт-лист Eventiada Awards 2024:

Устойчивое развитие и ESG

Устойчивое развитие: Лучший корпоративный проект в области управления изменениями

«Глазами разных» — Яндекс Go & «Помощь рядом», благотворительный фонд Яндекса/Yandex Magic Camp

«Чисто. Весна» — ПАО «Лукойл»

Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Обнимашки с SherAli: как гусь стал символом запуска AliExpress в Узбекистане — Aliexpress/Маслов Ташкент (Узбекистан)

Устойчивое развитие: Лучший социальный проект

«Авито» х Фонд «Обнажённые сердца»: Человек дождя — «Авито»

«Энерго Трейл "Лукойла"»: рекордный забег за Полярным Кругом — ПАО «Лукойл»

Как мы запустили Умную камеру и помогли бездомным животным — Т-Банк

Всероссийский инклюзивный фестиваль «Мы услышим» — Цифровая экосистема МТС

Устойчивое развитие: Лучший проект в области экологической ответственности

Экологическая акция «Чистые берега Байкала» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications

Выпуск первой апсайкл-коллекции JTI Россия — JTI Россия/PR Inc.

#ОднаПланета: трансформация бензинового корпоративного автопарка в электрический — АстраЗенека

Благоустройство экотропы «Исток Ангары» — «Сбер»

Добрые инвестиции в эпоху перемен — «Т-Банк»

Устойчивое развитие: Лучшая комплексная кампания

«Авито польза» — «Авито»

Ошибка 404 — Благотворительный фонд «Память поколений». Социальный проект «Деменция.net»

Сеть магазинов «Копеечка», «Маяк», «Доброном» — ЗАО «Доброном» (Беларусь)

Устойчивое развитие: Лучший проект в сфере здорового образа жизни

Спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications

Каждый день спорт — МТС Банк

Разработка концепции привлечения внимания россиян к своему здоровью в рамках стенда Санкт-Петербурга, ВДНХ — Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга/4D

Устойчивое развитие: Лучший корпоративный образовательный проект

Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW — Корпоративная академия Госкорпорации «Росатом»/Агентство PromoAge

Подкаст AI4PLANET — Сбер

Tikkivala Pro Club — программа лояльности для мастеров малярного дела — ООО Тиккурила

Устойчивое развитие: Лучший корпоративный инфраструктурный проект

Цифровая платформа управления транспортными решениями — СберТранспорт — СБЕР

Сеть магазинов Копеечка, Маяк, Доброном — ЗАО «Доброном» (Беларусь)

Устойчивое развитие: Лучший digital-проект

Универсальное решение для автооплаты — СБЕР

Сенат — система поддержки принятия решений — ПАО Сбербанк

Проверь интуицию — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta

Репортажное сопровождение первых в истории Игр Будущего — АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта»/мaslov:agency

Устойчивое развитие: Лучший нефинансовый отчет

Отчет об устойчивом развитии за вторую половину 2022 года и весь 2023 год (АО «Лаборатория Касперского») — АО «Лаборатория Касперского»

Годовой отчёт об устойчивом развитии — ПАО «Лукойл»

Реклама и маркетинговые коммуникации

Лучший проект по построению бренда

Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»

Создание «народного» научного бренда Т-Банка — Т-Банк

День металлурга — Сверхновая Быстра — Быстринский ГОК (Норникель)

Ясен Квасен, что это хит! — Лидское/Salmon Graphics (Белоруссия)

Создание и поддержка единого сообщества для ИТ-специалистов России — МТС True Tech Community — Цифровая экосистема МТС

Запуск года

Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»

Защитим или вернем деньги — Т-Банк

Festival of modern street culture SberSpot — Сбер/СберМаркетинг

Ясен Квасен, что это хит! — Лидское/Salmon Graphics (Беларусь)

Лучший проект с целевой аудиторией: женщины

Женский Забег «Свети Ярче!» — Быстринский ГОК (Норникель)

Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»

Лучший проект с целевой аудиторией: мужчины

Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — «Яндекс»/Gamers Club Agency

Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучший проект с целевой аудиторией: молодёжь

Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — Яндекс/Gamers Club Agency

СберКот: цифровой инфлюенсер в новой реальности — «Сбер»/Сбер&ITSALIVE

Конкурс видеороликов «Верим в настоящее» — ПАО «Промсвязьбанк»/«Полилог»

Festival of modern street culture SberSpot — «Сбер»/«СберМаркетинг»

Молодежный ИТ-чемпионат и фестиваль МТС True Tech Champ — Цифровая экосистема МТС

Лучший digital/social media-проект

Атомная эпоха — Информационное агентство России ТАСС

Проверь интуицию — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta

Авито Премиум — «Авито»

Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — «Т-Банк»

Лучший В2В-проект

Счастье на Авито, встречи на ПМЭФ — Авито

Tikkivala Pro Club — программа лояльности для мастеров малярного дела — ООО «Тиккурила»

Сервис AUDOO — Digital Solutions LLC (Армения)

Лучший интегрированный проект

Каток культуры и отдыха — Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького

Запуск сервиса Т-Возврат: утром в газете, вечером в куплете — Т-Банк

Гонка стартапов — Сбер/СберМаркетинг

Экосистема онлайн-сервисов для защиты и охраны интеллектуальной собственности AETIS — Digital Solutions LLC (Армения)

Пятый Ташкентский фестиваль рекламы TAF!23 — АП «Маркетинговая ассоциация Узбекистана» (Узбекистан)

Лучший проект по работе с бизнес-вызовами

Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» — Vinci agency

Фестиваль Т-Двор в Санкт-Петербурге — «Т-Банк»

Festival of modern street culture SberSpot — «Сбер»/«СберМаркетинг»

Лучший проект с применением новых инструментов

50 лет БАМу: стройка века в фотографиях — Информационное агентство России ТАСС

Разработка концепции привлечения внимания россиян к своему здоровью в рамках стенда Санкт-Петербурга, ВДНХ — Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга/4D

Welcome-центр ММК и детский центр «Юный металлург» — Магнитогорский металлургический комбинат/Компания Филин

Стражи Авито — «Авито»

Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — «Яндекс»/Gamers Club Agency

Корпоративные и бизнес-коммуникации

Лучший проект по управлению репутацией

Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — Т-Банк

МТС True Tech Camp — Цифровая экосистема МТС

Пятый Ташкентский фестиваль рекламы TAF!23 — АП «Маркетинговая ассоциация Узбекистана» (Узбекистан)

Лучший проект в области управления изменениями

От Acino к Алцея — Алцея/Win2Win Communications

Программа МТС iDA — Цифровая экосистема МТС

Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучший проект по управлению кризисами

Потребительский экстремизм. Кризисные коммуникации — Сеть салонов маникюра и педикюра «Пальчики»/PR Inc.

Победа будет за нами: крестовый поход против мошенников — «Т-Банк»

ВТБ Онлайн против мошенников — «Банк ВТБ» (ПАО)

Лучший культурный проект

Первый открытый театральный фестиваль «Театральный бульвар» — Департамент культуры города Москвы/ООО «Компания «Брайт пипл»

Конкурс «Звезды EXEED» — Chery/RED Agency

Нефтью едины — ПАО «Лукойл»

Гонка стартапов — «Сбер»/«СберМаркетинг»

Лучший международный проект

Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW — Корпоративная академия Госкорпорации «Росатом»/Агентство PromoAge

Международный аналитический проект UrbanTransportData — Дептранс Москвы/Центр международных связей Транспортного комплекса города Москвы

Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучший корпоративный HR-бренд

Я приду в субботу к маме на работу: День открытых дверей — «Зарубежнефть»/Pro-Vision Communications

Нефтяники ЛУКОЙЛа: связь поколений — ПАО «Лукойл»

Летняя спартакиада МТС — Цифровая экосистема МТС

Лучший проект в области коммуникаций с персоналом

Конкурс «Лучший по профессии в ЦФТО» — ОАО «РЖД»/Sobytie Communications

Я приду в субботу к маме на работу: День открытых дверей — «Зарубежнефть»/Pro-Vision Communications

Финал конкурса для сотрудников магазинов «Магнит Косметик» «Золотой магазин» -Магнит, АО «Тандер»/Eventus Team

Летняя спартакиада МТС — Цифровая экосистема МТС

Корпоративное сообщество молодых сотрудников «Норникеля» «В хорошей компании» — «Норникель»

Лучший социальный проект

Кухня на ощупь — Медиаплатформа о еде Food.ru

ВТБ Онлайн против мошенников — «Банк ВТБ» (ПАО)

Фиолетовый вальс. Здоровое долголетие Nutridrink Powder — Danone Nutricia Nutridrink и Московское долголетие/PR Inc.

Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»

НаСпорте — ПАО «Сбербанк»

Лучший общественный проект

Живые легенды — ПАО «Промсвязьбанк»/PR-Consulta

Бескрайний крайний — Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)

III Московская неделя интерьера и дизайна — Vinci agency

Фестиваль «Дни рождения Дедов Морозов» — АНО Дирекция Выставки Достижений «Россия»/«Полилог»

Лучший некоммерческий проект

Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»

Просветительский марафон «Интеллектуальная лаборатория LG» — LG Electronics/AGT Communications Agency

Don't be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучшее корпоративное медиа/канал

Канал dcb_crowd — СБЕР

Корпоративный социальный интранет AZConnect: «Мы создаем платформу вместе» — «АстраЗенека»

Ютуб-канал Туту с нуля до миллионных просмотров — «Туту»

«Газпром нефть» в соцсетях — «Газпром нефть»

Телеграм-канал Туту: бренд-медиа для путешественников — «Туту»

Социальные сети «Авито» — «Авито»

Молодежные номинации

Студент года

Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL — Центр волонтёрских проектов «Гармония» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Поликушина Софья — НИУ ВШЭ

Динислам Муратов — НИУ ВШЭ

Мардахаева Любовь — «Экосистема Любви» — Школа коммуникаций

Молодежная команда года

Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ

KEYc — лучшая молодежная команда года — НИУ ВШЭ

Да.Мы — самая награждаемая команда года — НИУ ВШЭ

Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL — Центр волонтёрских проектов «Гармония» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

«Семейная линия» — коммуникационная кампания для Московского метрополитена — ГУП «Московский метрополитен»/НИУ ВШЭ

Лучший молодежный проект

Концепция детского приложения к корпоративной газете Трубной Металлургической Компании — Школа Коммуникаций НИУ ВШЭ

Всероссийская Интеграционная PR-игра «Ломоносов 2024» — МГУ имени М.В. Ломоносова

Репутация клиники эстетической медицины — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ

«Квартирник» — АО ХК «СДС» и предприятия-партнеры

Сиблидер — «На связи» — НИУ ВШЭ

Лучший молодежный проект ESG

Askona: «Мой первый шаг» — Askona/НИУ ВШЭ

Благотворительный Фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ

X5 Group «Корзина доброты»: благотворительная акция #СемьяСемье — x5 retail group/НИУ ВШЭ

Разработка годового плана мероприятий для просветительского марафона #LGДНКзнаний от LG Electronics — НИУ ВШЭ

Экосистема вовлечения в GR-клуб СПбГУ — GR-клуб СПбГУ

Лучший рекламный молодёжный проект

«Ozon соединяет» — Ozon/НИУ ВШЭ

Кейс-чемпионат OMODA & PR клуб МГУ — Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Репутация клиники эстетической медицины — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

Росбанк: женское дело — «Росбанк»/НИУ ВШЭ

«Эрмитаж в облаках: искусство в 3 кликах от тебя» — информационная кампания для Государственного Эрмитажа — НИУ ВШЭ

Eventiada Awards — крупнейшая международная коммуникационная премия, принимающая заявки на русском языке. Премия проводится с 2011 года, и за это время на премию поступило в общей сложности более восьми тысяч заявок из 22 стран. В Россия премия входит в Grade A национального рейтинга НР2К. Eventiada Awards награждает лучшие проекты, реализованные компаниями, корпорациями, организациями, а также частными лицами и студентами. Победители определяются экспертным советом и международным жюри премии с участием искусственного интеллекта.



Организаторами Eventiada Awards выступает КГ «Орта» в партнёрстве с Ассоциацией менеджеров, Маркетинговой ассоциацией Узбекистана (МАУ), Союзом рекламистов Азербайджана, Ассоциацией Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА), Армянской PR-ассоциацией (APRA), Ассоциацией рекламных агентств Республики Молдова (ААРМ), Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской академией общественных связей (РАОС), некоммерческой ассоциацией профессионалов рынка Digital (ARDA), Ассоциацией Брендинговых Компаний России (АБКР), Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Индустриальные партнёры премии: Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ). Информационные партнёры премии — ТАСС, АиФ, Sostav.ru. Результаты премии публикуются в издании «Коммерсантъ».