Международная премия Eventiada Awards 2024 объявила победителей

Опубликован список победителей международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2024. Уже много лет премия выступает в качестве отраслевой площадки для формирования стандартов коммуникаций, оценивает качество, эффективность, креативность и инновационность коммуникационных кампаний, реализованных в регионе. В 2024 году премия проводится 13-й раз.

Николай Обрезков, президент премии Eventiada Awards, генеральный директор КГ «Орта»: Этот сезон оказался чрезвычайно насыщенным для премии, в общей сложности мы получили почти вдвое больше заявок, чем в 2023 году. Заявки поступили из семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Сильно вырос блок рекламных и маркетинговых номинаций премии, при этом традиционно большое внимание участники уделили блоку корпоративных номинаций и категориям в области устойчивого развития и ESG. Перед Жюри стояла очень непростая задача, так как число ярких и интересных проектов превзошло все ожидания.

Список победителей премии Eventiada Awards 2024

Гран-при — «СберКот: цифровой инфлюенсер в новой реальности» — «Сбер»/«Сбер&ITSALIVE»

Персональные номинации

Директор по коммуникациям года — Елена Мартынова, «МегаФон»

Бренд-менеджер года — Ирина Спиридонова, Цифровая экосистема МТС

Пресс-секретарь года — Полина Тризонова, «Сбер»

Топ-менеджер коммуникационного агентства года — Махмудов Мехрадж Мамед оглы, Союз рекламистов Азербайджана

Устойчивое развитие и ESG

Лучший корпоративный проект в области управления изменениями — «Чисто. Весна» — ПАО «Лукойл»

Лучший проект в области экологической ответственности — «Добрые инвестиции в эпоху перемен» — «Т-Банк»

Лучший социальный проект — «Энерго Трейл ЛУКОЙЛа: рекордный забег за полярным кругом» — ПАО «Лукойл»

Лучший проект в сфере здорового образа жизни — «Каждый день спорт» — «МТС-банк»

Лучший корпоративный образовательный проект — Tikkivala Pro Club — программа лояльности для мастеров малярного дела — ООО «Тиккурила»

Лучшая комплексная кампания — «Ошибка 404» — Благотворительный фонд «Память поколений»/Благотворительный фонд «Память поколений». Социальный проект «Деменция.net»

Лучший digital-проект — «Сенат — система поддержки принятия решений» — ПАО «Сбербанк»

Лучший нефинансовый отчет — Отчет об устойчивом развитии за вторую половину 2022 года и весь 2023 год (АО «Лаборатория Касперского») — АО «Лаборатория Касперского»

Реклама и маркетинговые коммуникации

Запуск года — «Ясен Квасен, что это хит!» — Лидское/Salmon Graphics/AVC (Беларусь)

Лучший проект по построению бренда — Создание «народного» научного бренда «Т-Банка» — «Т-Банк»

Лучший проект с целевой аудиторией: женщины — Женский забег «Свети ярче!» — Быстринский ГОК | Социальный кинопроект «Потому что мы — семья» — ПАО «Ростелеком»/РА «Тимьян»

Лучший проект с целевой аудиторией: мужчины — Yandex eSports. Киберспортивное соревнование для партнеров — «Яндекс»/Gamers Club Agency

Лучший проект с целевой аудиторией: молодежь — «СберКот: цифровой инфлюенсер в новой реальности» — «Сбер»/«Сбер&ITSALIVE»

Лучший интегрированный проект — «Запуск сервиса Т-Возврат: утром в газете, вечером в куплете» — «Т-Банк»

Лучший digital/social media-проект — «Авито Премиум» — «Авито»

Лучший В2В-проект — Сервис AUDOO — Digital Solutions LLC (Армения)

Лучший проект по работе с бизнес-вызовами — Фестиваль Т-Двор в Санкт-Петербурге — «Т-Банк»

Лучший проект с применением новых инструментов — Welcome-центр ММК и детский центр «Юный металлург» — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) /Компания «Филин»

Корпоративные и бизнес-коммуникации

Лучший проект по управлению репутацией — Пятый Ташкентский фестиваль рекламы TAF!23 — АП «Маркетинговая ассоциация Узбекистана» (Узбекистан)

Лучший проект в области управления изменениями — Don’t be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучший проект по управлению кризисами — «ВТБ Онлайн против мошенников» — «Банк ВТБ» (ПАО)

Лучший культурный проект — «Нефтью едины» — ПАО «Лукойл» | Гонка стартапов — «Сбер»/«СберМаркетинг»

Лучший международный проект — Don’t be a man — UN Women/TIDAM (Казахстан)

Лучший корпоративный HR-бренд — «Нефтяники ЛУКОЙЛа: связь поколений» — ПАО «Лукойл»

Лучший проект в области коммуникаций с персоналом — «Я приду в субботу к маме на работу»: День открытых дверей в «Зарубежнефти» — «Зарубежнефть»/Pro-Vision Communications|Летняя спартакиада МТС — Цифровая экосистема МТС

Лучший социальный проект — «Кухня на ощупь» — медиаплатформа о еде Food.ru

Лучший общественный проект — «Бескрайний крайний» — Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»

Лучший некоммерческий проект — Просветительский марафон «Интеллектуальная лаборатория LG» — LG Electronics/AGT Communications Agency

Лучшее корпоративное медиа/канал — «Газпром нефть» в соцсетях — «Газпром нефть» | Телеграм-канал Туту: бренд-медиа для путешественников — «Туту»

Молодежные номинации

Студент года — Динислам Муратов — НИУ ВШЭ

Молодежная команда года — «Да.Мы — самая награждаемая команда года» — НИУ ВШЭ

Лучший молодежный проект — Благотворительный фестиваль «От Сердца к Сердцу» — НИЯУ МИФИ

Лучший молодежный проект ESG — Разработка годового плана мероприятий для просветительского марафона #LGДНКзнаний от LG Electronics — НИУ ВШЭ

Лучший рекламный молодежный проект — «Ozon соединяет» — Ozon/НИУ ВШЭ

Организаторами Eventiada Awards выступает КГ «Орта» в партнёрстве с Ассоциацией менеджеров, АКАР (Россия), Маркетинговой ассоциацией Узбекистана (МАУ), Союзом рекламистов Азербайджана, Ассоциацией Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА), Армянской PR-ассоциацией (APRA), Ассоциацией рекламных агентств Республики Молдова (ААРМ), и российскими ассоциациями АКОС, РАМУ, РАОС, ARDA, АБКР и АКМР.