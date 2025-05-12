«Эвалар» и Alena Akhmadullina представили платье из переработанного пластика

В День Земли, 22 апреля, в московском пространстве Stella di Mosca фармацевтическая компания «Эвалар» и модный дом Alena Akhmadullina представили совместный арт-проект «Погружение в природу будущего». Центральным объектом экологической коллаборации стало уникальное платье, созданное из ткани на основе переработанного пластика от упаковки продукции «Эвалар».

Мероприятие собрало представителей различных сфер деятельности, объединенных общей целью — заботой об окружающей среде. Среди гостей вечера были Дарья Мороз, Ксения Соловьева, Дарина Алексеева, Нино Нинидзе, Миша и Китти, Евгений Бороденко, Александра Жаркова, Александра Кисилева, Лина Дембикова, Снежина Кулова, Дарья Клюкина, Ясмина Муратович, Юлия Барановская, Надежда Сысоева и другие известные персоны.

Арт-директор презентации — режиссер и продюсер Артем Кривда — создал иммерсивное пространство, где сочетались природные элементы и футуристические технологии. Проект является продолжением экологической инициативы компании, одной из первых в российской фармацевтической отрасли, начавших сбор и переработку использованного пластика. Именно из этого вторичного сырья была произведена ткань, использованная при создании платья, которое стало манифестом осознанного потребления.

На воплощение идеи арт-объекта Алены Ахмадуллиной ушло 120 часов кропотливой работы команды из 10 специалистов, среди которых — 3 дизайнера, закройщик, 2 портных и 3 вышивальщицы. Платье длиной в пол, выполненное из 12 метров переработанного материала Tyvek таежного цвета, воплощает философию устойчивого развития и уважения к природе, объединяя технологичность и ремесленное мастерство.

Наталия Прокопьева, председатель совета директоров компании «Эвалар»: Мы российский бренд и родились на Алтае — экологически чистом регионе страны, который определил весь жизненный путь компании. Для нас экологичность отношения к окружающей среде — это, по сути, любовь к своему дому, а платье — это символ возрождения, обновления и красоты. Этим проектом нам хотелось показать перерождение отслужившего пластика в экологический арт-объект.

В модном доме Alena Akhmadullina подчеркнули, что вдохновением для образа послужили национальные художественные традиции и природные мотивы.