«Эвалар» и Alena Akhmadullina представили платье из переработанного пластика

В День Земли, 22 апреля, в московском пространстве Stella di Mosca фармацевтическая компания «Эвалар» и модный дом Alena Akhmadullina представили совместный арт-проект «Погружение в природу будущего». Центральным объектом экологической коллаборации стало уникальное платье, созданное из ткани на основе переработанного пластика от упаковки продукции «Эвалар».
Мероприятие собрало представителей различных сфер деятельности, объединенных общей целью — заботой об окружающей среде. Среди гостей вечера были Дарья Мороз, Ксения Соловьева, Дарина Алексеева, Нино Нинидзе, Миша и Китти, Евгений Бороденко, Александра Жаркова, Александра Кисилева, Лина Дембикова, Снежина Кулова, Дарья Клюкина, Ясмина Муратович, Юлия Барановская, Надежда Сысоева и другие известные персоны.
Арт-директор презентации — режиссер и продюсер Артем Кривда — создал иммерсивное пространство, где сочетались природные элементы и футуристические технологии. Проект является продолжением экологической инициативы компании, одной из первых в российской фармацевтической отрасли, начавших сбор и переработку использованного пластика. Именно из этого вторичного сырья была произведена ткань, использованная при создании платья, которое стало манифестом осознанного потребления.
На воплощение идеи арт-объекта Алены Ахмадуллиной ушло 120 часов кропотливой работы команды из 10 специалистов, среди которых — 3 дизайнера, закройщик, 2 портных и 3 вышивальщицы. Платье длиной в пол, выполненное из 12 метров переработанного материала Tyvek таежного цвета, воплощает философию устойчивого развития и уважения к природе, объединяя технологичность и ремесленное мастерство.
Наталия Прокопьева, председатель совета директоров компании «Эвалар»:
Мы российский бренд и родились на Алтае — экологически чистом регионе страны, который определил весь жизненный путь компании. Для нас экологичность отношения к окружающей среде — это, по сути, любовь к своему дому, а платье — это символ возрождения, обновления и красоты. Этим проектом нам хотелось показать перерождение отслужившего пластика в экологический арт-объект.
В модном доме Alena Akhmadullina подчеркнули, что вдохновением для образа послужили национальные художественные традиции и природные мотивы.
Алена Ахмудуллина, российский дизайнер:
Платье с символичным названием «Волшебный лес» отсылает к образу русского народного костюма с длинными пышными рукавами и тонким силуэтом. Все швы выполнены в органичной, биоморфной эстетике — без прямых линий, словно повторяя пластику растительных форм. На контрасте с современной архитектурной пластикой тайвека, платье украшено объемными 3D-листьями, выполненными в кутюрной ручной технике.