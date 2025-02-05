Estee Lauder сократит до 7000 рабочих мест

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies Inc. заявил, что планирует сократить от 5800 до 7000 сотрудников в рамках корпоративной реструктуризации. В компании сообщили, что эта мера направлена на восстановление «устойчивого роста продаж и достижения стабильной двузначной скорректированной операционной маржи в течение следующих нескольких лет».

После начал торгов 4 февраля на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций Estee Lauder упала на 19,5% — до 66,6 долларов. Это минимальная стоимость с ноября 2024 года. В октябре-декабре 2024 года Estee Lauder понесла чистый убыток в 590 млн долларов — 1,64 долларов в расчете на акцию. За год стоимость акций компании снизилась примерно на 50%. В компании прогнозирует падение чистых продаж на 10−12% до конца марта. Аналитики ожидали снижения на 6,8%, согласно среднему значению оценок, составленных Bloomberg.

Одна из причин возникших трудностей Estee Lauder заключается в замедлении роста продаж в Китае, на долю которого в 2024 году пришлась примерно четверть всех продаж компании. Это объясняется высоким уровнем безработицы, экономической нестабильностью и ростом спроса на локальные китайские бренды.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары более 20 брендов, включая товары под одноименным названием, а также под брендами Origins, Clinique, Tom Ford Beauty, Kilian Paris. Она представлена в 150 странах мира и насчитывает 62 тыс. сотрудников.