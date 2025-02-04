Эксперты в рамках шоу «Сегодня, да!» обсудили что происходит на рынке труда

В новом выпуске «Сегодня, да!» — совместного шоу Sostav и студии видеопродакшена Yes, today! Film эксперты обсудили, как сегодня нанимать и удерживать сотрудников в компании.

Спикеры из AGIMA, SuperJob, Laborplace и «Работа.ру» поговорили о том, в каких отраслях самая острая нехватка кадров, почему сейчас важно сделать упор на молодых специалистов, стоит ли платить стажерам и что будет с рынком труда через 5 лет?

Также гости рассказали, что позволило им попасть на высокие должности в крупных компаниях и как строился их карьерный путь.

Выпуск доступен к просмотру в «VK Видео» и на YouTube.