Epic Games привлекла $2 млрд на развитие метавселенной

Epic Games привлекала $2 млрд инвестиций. Их направят на создание и развитие собственной метавселенной. Об этом сообщается на сайте компании.

В Epic Games по $1 млрд вложили японская корпорация Sony и инвестиционная группа KIRKBI (принадлежит семье датского предпринимателя Кирка Кристиансена, основавшего компанию Lego). По собственной оценке, стоимость компании после сделки выросла до $31,5 млрд. Полученные средства пойдут на «создание связи между цифровым и реальным миром» в рамках создаваемой метавселенной.

Sony активно инвестировала в Epic Games в последние годы. Так, в 2020 году в игровую компанию было вложено $250 млн, а в 2021 году — $200 млн. Ранее в этом месяце стало известно, что Epic Games и Lego Group объявили о заключении долгосрочного партнёрства для работы над метавселенной — они намерены сделать «безопасное и увлекательное» виртуальное пространство для детей. Совместно компании будут разрабатывать цифровой сервис для юных пользователей разных возрастов, чтобы они могли играть вместе.

Впервые о создании метавселенной заявил Марк Цукерберг (основатель компании Meta, признаннной экстремистской и запрещеной в России). Тренд подхватили другие крупные бренды, среди них Microsoft, которая планирует интегрировать виртуальную реальность с сервисом Microsoft Teams, и Nike, которая создаёт свой мир на платформе Roblox. Объявили о скорейшем создании метавселенной Walt Disney и разработчик игр из Якутска MyTona.