Книги подорожают на 10%

Издательства с начала 2025 года вынуждены будут повысить цены на книги из-за роста стоимости полиграфии. Так, рост цен составит 7−10%. При этом издательства не ожидают падения спроса, они планируют поддерживать его маркетинговыми акциями, сообщает «Коммерсант».

В издательствах подтвердили готовящееся повышение цен. Так, «Эксмо» собирается с января 2025 года повысить цены на книги в среднем на 7%, «Азбука-Аттикус» — на 5−10%. По словам представителей издательств, рост сдерживался в течение всего года, но в дальнейшем это не представляется возможным.

Увеличение цен обусловлено удорожанием производства — в частности, полиграфических услуг на 20%. Это, в свою очередь, связано с удорожанием рабочей силы, полиграфических материалов, запчастей — из-за роста издержек на логистику и волатильности курса, обслуживания машин и всех сервисов. Кроме того, маркетплейсы повысили размер комиссий на 4−7%, говорят представители издательств.

Напомним, в 2022 году рост цен на книги был вызван в том числе дефицитом полиграфических мощностей, а также бумаги и красок на фоне санкций. Но через полтора года российские издательства полностью перешли на российские аналоги.

Ранее сообщалось, что 87% россиян читали что-либо за последнюю неделю. При этом возглавляет рейтинг художественная литература (40%), впервые она обходит чтение новостей и сообщений в социальных сетях за время измерений.