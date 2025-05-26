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26.05.2025 в 11:15

Экстрасенсы и тарологи стали переходить в даркнет

Пользователям предлагают создать натальные карты или астрологический прогноз

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С начала года на форумах теневого интернета стали активно появляться объявления с рекламой магических, эзотерических, экстрасенсорных и гадательных услуг. Насчитывается около 1 тыс. таких постов, пишут «Известия».

Зарегистрированные на форумах в даркнете пользователи предлагают другим создать их натальные карты, сделать расклад на картах таро или составить прогноз в соответствии со знаком зодиака. Стоимость услуг составляет 3−20 тыс. руб., а цена размещения объявления — порядка 30% от заработка рекламодателя.

Рынок только начал развиваться в даркнете: разрабатываются стратегии привлечения покупателей и монетизации. В частности, проводятся конкурсы, за которые обещают вознаграждение, и открываются ветки бесед для обсуждения конспирологических теорий и эзотерических тем, размещения своего контента.

По словам юристов, экстрасенсы и гадалки переходят в даркнет из-за усиления контроля со стороны властей за рынком эзотерических практик. В будущем продажи таких услуг в офлайне и белом интернете могут быть полностью парализованы.

Что касается потребителей, то значительная часть россиян интересуются эзотерическими услугами. 14% опрошенных обращались к эзотерикам, 11% допускают такую возможность. 23% уверены, что магия способна повлиять на судьбу и здоровье человека. В 2024 году жители России потратили на колдунов и магов 2,4 трлн руб.

Тем временем МВД предложило ввести отдельное наказание по статье 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») для гадалок, магов и экстрасенсов.

Даркнет гадалки экстрасенсы
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