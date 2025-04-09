Штрафы для гадалок и экстрасенсов предложили увеличить до 1 млн рублей

В России могут ввести отдельное наказание по статье 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») для гадалок, магов и экстрасенсов. С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился руководитель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, пишут «Известия».

В стране растет количество преступлений, которые совершаются под видом оказания платных эзотерических услуг — гадания, астрологических консультаций, проведения ритуалов по снятию порчи, привороту, «очищению».

Злоумышленники вводят клиентов в заблуждение, чтобы завладеть их деньгами. Особенно уязвимы перед мошенниками пожилые люди и лица, находящиеся в эмоционально нестабильном состоянии.

Диденко считает необходимым дополнить статью 159 УК новой нормой — наказывать за мошеннические действия, совершаемые под видом оказания эзотерических услуг на коммерческой основе. Штраф составит от 500 тыс. до 1 млн руб. Сейчас если сумма ущерба потерпевшему не превышает 4,5 млн руб., штраф составляет до 120 тыс. руб. Если ущерб крупнее, то виновного штрафуют на сумм до 500 тыс. руб.

Депутат также предлагает прописать в законодательстве понятие «эзотерические услуги». В результате правонарушителям станет сложнее уйти от ответственности, а вынесение наказания будет более конкретным.

Ранее сообщалось, что половина опрошенных россиян поддерживают запрет платных гаданий.