Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2025 в 11:00

Эксперты «Родной Речи» и Ozon расскажут про «Изменение медиаландшафта. E-commerce»

Главные изменения и новые возможности индустрии

Реклама
ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ООО | rore.group
erid:2W5zFGyv1pt

18 ноября в 11:00 эксперты группы компаний «Родная Речь» и Ozon выступят на заключительном в этом году вебинаре «Изменение медиаландшафта. E-commerce». Участники расскажут про актуальные изменения рекламных форматов, обсудят главные итоги 2025 года в сфере электронной коммерции, и ключевые тренды, которые определят развитие отрасли в 2026-м.

Особое внимание будет уделено новым рекламным возможностям крупнейших площадок и маркетплейсов, трансформации инвентаря и роли партнёрств в продвижении брендов.

Основные темы вебинара

  • Новые места показов для медийных форматов на площадках Ozon, «Авито» и «Перекрёсток».
  • Первая конференция Urban Ads: делимся планами платформы и расскажем о новых форматах, которые появятся уже в этом году.
  • Click-out — как эволюционировал инвентарь и чем он обогатился за квартал.
  • Новости social commerce: Ozon и VK запустили шопсы, а Wibes в тестовом режиме позволяет селлерам продвигать собственный контент.
  • E-pharma под прицелом: кто купил «Еаптеку» и как изменилась карта ретейл-медиа сеток в категории фармацевтики.

Приглашенные спикеры Ozon:

  • Маргарита Бондарь — руководитель отдела сопровождения ключевых клиентов и продуктового развития.
  • Анастасия Павельева — ведущий менеджер проектов развития и управления промо.

Спикеры «Родной Речи»:

  • Ирина Козлова — директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции.
  • Ольга Балабоня — директор по электронной коммерции и ретейл-медиа.
  • Анастасия Перейма — заместитель директора по электронной коммерции и ретейл-медиа.
  • Валерия Суховерхова — руководитель группы по размещению рекламы в электронной коммерции и ретейл-медиа.
  • Екатерина Гребенюк — руководитель группы по размещению рекламы в электронной коммерции и ретейл-медиа.

Зарегистрируйтесь по ссылке, чтобы первыми узнать о ключевых e-commerce-трендах и инсайтах.

ГК «Родная речь»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.