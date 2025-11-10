Эксперты «Родной Речи» и Ozon расскажут про «Изменение медиаландшафта. E-commerce»

18 ноября в 11:00 эксперты группы компаний «Родная Речь» и Ozon выступят на заключительном в этом году вебинаре «Изменение медиаландшафта. E-commerce». Участники расскажут про актуальные изменения рекламных форматов, обсудят главные итоги 2025 года в сфере электронной коммерции, и ключевые тренды, которые определят развитие отрасли в 2026-м.

Особое внимание будет уделено новым рекламным возможностям крупнейших площадок и маркетплейсов, трансформации инвентаря и роли партнёрств в продвижении брендов.

Основные темы вебинара

Новые места показов для медийных форматов на площадках Ozon, «Авито» и «Перекрёсток».

Первая конференция Urban Ads: делимся планами платформы и расскажем о новых форматах, которые появятся уже в этом году.

Click-out — как эволюционировал инвентарь и чем он обогатился за квартал.

Новости social commerce: Ozon и VK запустили шопсы, а Wibes в тестовом режиме позволяет селлерам продвигать собственный контент.

E-pharma под прицелом: кто купил «Еаптеку» и как изменилась карта ретейл-медиа сеток в категории фармацевтики.

Приглашенные спикеры Ozon:

Маргарита Бондарь — руководитель отдела сопровождения ключевых клиентов и продуктового развития.

Анастасия Павельева — ведущий менеджер проектов развития и управления промо.

Спикеры «Родной Речи»:

Ирина Козлова — директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции.

Ольга Балабоня — директор по электронной коммерции и ретейл-медиа.

Анастасия Перейма — заместитель директора по электронной коммерции и ретейл-медиа.

Валерия Суховерхова — руководитель группы по размещению рекламы в электронной коммерции и ретейл-медиа.

Екатерина Гребенюк — руководитель группы по размещению рекламы в электронной коммерции и ретейл-медиа.

Зарегистрируйтесь по ссылке, чтобы первыми узнать о ключевых e-commerce-трендах и инсайтах.