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18+
18.11.2024 в 12:00

Эксперты рекламного рынка подведут итоги и представят прогноз на конференции Group4Media

Мероприятие пройдет 5 декабря в гибридном формате

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ГРУПФОРМЕДИА ООО | group4media.ru
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5 декабря 2024 года на конференции «Этот год — следующий год» рекламный холдинг Group4Media объединит участников и экспертов медиарынка для обсуждения ключевых трендов и вызовов в разгар планирования маркетинговых инвестиций на 2025 год.

На конференции традиционно будут затронуты наиболее острые и актуальные для медиаиндустрии вопросы, представлены глобальные и локальные тренды. Эксперты поделятся реальными кейсами, подведут итоги уходящего года и представят прогноз развития рекламного рынка на 2025 год. В период формирования маркетинговых стратегий и планирования инвестиций контент конференции и возможность задать вопросы экспертам будут особенно важны для маркетологов.

Программа конференции будет насыщенной и увлекательной. Участники смогут узнать, как совместными усилиями создавать уникальные истории, которые становятся настоящими шедеврами рекламы.

«На пути к цели нам встречаются искрящиеся льдом реки социальных сетей и величественные горы данных, где новые нестандартные подходы и креативные решения освещают наш путь, а мощный ТВ-ледокол, как и прежде, прорубает путь к сердцам покупателей. Нас не пугают новые сюжетные повороты в екоме, цифровые облака и радиобури, лавины ритейла и снегопады технологий. Мы ловко маневрируем в условиях постоянных изменений глобальных трендов и регионального медиаландшафта», — говорится в синопсисе конференции.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: участники смогут присоединиться как офлайн, так и онлайн. Регистрация доступна по ссылке на официальном сайте.

Как и на прошлой конференции, Group4Media проведет прямую трансляцию не только на русском, но и на китайском языке.

Group4Media
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