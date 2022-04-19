Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.04.2022 в 10:00

«Диалоги под напряжением»: как компания EKF запустила подкаст о рынке электротехники

Об изменении интересов аудитории, адаптации контента и особенностях продвижения

Российский производитель электрооборудования EKF , чтобы увеличить лояльность своей аудитории, запустил подкаст «Диалоги под напряжением». Его разрабатывали сотрудники PR-отдела компании. Однако старт нового медиаканала совпал с серьёзными переменами на рынке. Команда проекта рассказала Sostav, как менялись контент-стратегии, а также каких результатов удалось достичь.

Цели и задачи

Идея проекта появилась ещё до введённых ограничений и трансформации рынка. Изначально подкаст создавался, чтобы:

  • охватывать как можно больше целевых клиентских групп, от электромонтажников до владельцев бизнеса;
  • вовлекать лояльную аудиторию и развивать сообщество;
  • повышать узнаваемость бренда.

Изменившиеся реалии повлияли как на цели, так и на контент. Мы оперативно проанализировали интересы клиентских групп, чтобы дать в новых выпусках ответы на злободневные вопросы: что будет с отраслью, насколько компания готова к импортозамещению, какие последствия кризиса ожидать и т. д.

Реализовывать проект было решено инхаус, поскольку мы полностью погружены во все процессы и можем гибко реагировать на изменения. Например, так произошло на старте, когда интересы аудитории поменялись. Экономия бюджета тоже стала аргументом в пользу собственной команды.

Выбор названия

Разрабатывая название для подкаста, мы стремились отразить формат проекта и передать суть бизнеса без шаблонных фраз вроде «220 Вольт», «Говорит и показывает» и т. д. Вариант «Диалоги под напряжением» появился во время мозгового штурма. К этому этапу нейминга мы подошли после анализа конкурентной среды и сбора семантики. Предложенная версия соответствует ToV компании, легко произносится и запоминается, вызывает нужные ассоциации.

Адаптация контента

Эпизоды записывались в формате беседы между экспертом EKF и приглашённым спикером. В подкасте уже поучаствовали Андрей Иваненко, управляющий директор группы «Самолет», Виктор Свинцов, исполнительный директор РАЭК, Рустам Елдашев, директор по стратегии компании Nawinia. Чтобы обсуждение звучало естественно, в компании отказались от монтажа.

Если сравнить первый и последующие выпуски, можно увидеть, как в EKF адаптировали подкаст под новые запросы аудитории. 5 марта вышел эпизод о работе инженеров-проектировщиков, одной из клиентских групп компании. Далее фокус сместился на более масштабные темы, которые вызывали беспокойство у большинства партнёров и конечных потребителей. Мы поднимали вопросы о логистике, недвижимости, трудоустройстве и др.

Площадки

Выпуски размещались в аудио- и видеоформатах на YouTube- и Rutube-каналах EKF, в официальной группе в соцсети VK и «Яндекс.Музыке». Из платного продвижения мы использовали только рекламные возможности VK.

Результаты

За месяц было опубликовано семь «Диалогов под напряжением». Общее количество прослушиваний и просмотров составило около 15 тыс., охват — почти 200 тыс. Проект, на наш взгляд, достаточно хорошо собирает аудиторию органически.

Мы получили много одобрительных комментариев и личных сообщений, а также увидели положительную динамику вовлечённости. Это показывает, что экспертный контент об изменениях в сфере электротехники и на смежных рынках актуален и эффективен. Мы прогнозируем возрастание интереса к подкасту, поэтому решили продолжить работу над новыми выпусками.

Анастасия Пинчурова, директор по маркетингу EKF:

Мы делаем всё, чтобы обеспечить партнёрам и потребителям доступ не только к надёжной и безопасной продукции, но и к информации о ситуации на рынке. Прозрачность — один из принципов коммуникационной стратегии EKF. Сейчас он приобрёл особую важность.

Виктор Свинцов, исполнительный директор РАЭК:

Подкаст EKF появился очень своевременно. Коллеги поднимают вопросы, которые действительно волнуют как партнёров, так и конечных потребителей.

EKF
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Интернет-маркетинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.