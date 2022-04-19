«Диалоги под напряжением»: как компания EKF запустила подкаст о рынке электротехники

Российский производитель электрооборудования EKF , чтобы увеличить лояльность своей аудитории, запустил подкаст «Диалоги под напряжением». Его разрабатывали сотрудники PR-отдела компании. Однако старт нового медиаканала совпал с серьёзными переменами на рынке. Команда проекта рассказала Sostav, как менялись контент-стратегии, а также каких результатов удалось достичь.
Цели и задачи
Идея проекта появилась ещё до введённых ограничений и трансформации рынка. Изначально подкаст создавался, чтобы:
- охватывать как можно больше целевых клиентских групп, от электромонтажников до владельцев бизнеса;
- вовлекать лояльную аудиторию и развивать сообщество;
- повышать узнаваемость бренда.
Изменившиеся реалии повлияли как на цели, так и на контент. Мы оперативно проанализировали интересы клиентских групп, чтобы дать в новых выпусках ответы на злободневные вопросы: что будет с отраслью, насколько компания готова к импортозамещению, какие последствия кризиса ожидать
Реализовывать проект было решено инхаус, поскольку мы полностью погружены во все процессы и можем гибко реагировать на изменения. Например, так произошло на старте, когда интересы аудитории поменялись. Экономия бюджета тоже стала аргументом в пользу собственной команды.
Выбор названия
Разрабатывая название для подкаста, мы стремились отразить формат проекта и передать суть бизнеса без шаблонных фраз вроде «220 Вольт», «Говорит и показывает»
Адаптация контента
Эпизоды записывались в формате беседы между экспертом EKF и приглашённым спикером. В подкасте уже поучаствовали Андрей Иваненко, управляющий директор группы «Самолет», Виктор Свинцов, исполнительный директор РАЭК, Рустам Елдашев, директор по стратегии компании Nawinia. Чтобы обсуждение звучало естественно, в компании отказались от монтажа.
Если сравнить первый и последующие выпуски, можно увидеть, как в EKF адаптировали подкаст под новые запросы аудитории. 5 марта вышел эпизод о работе инженеров-проектировщиков, одной из клиентских групп компании. Далее фокус сместился на более масштабные темы, которые вызывали беспокойство у большинства партнёров и конечных потребителей. Мы поднимали вопросы о логистике, недвижимости, трудоустройстве и др.
Площадки
Выпуски размещались в аудио- и видеоформатах на YouTube- и Rutube-каналах EKF, в официальной группе в соцсети VK и «Яндекс.Музыке». Из платного продвижения мы использовали только рекламные возможности VK.
Результаты
За месяц было опубликовано семь «Диалогов под напряжением». Общее количество прослушиваний и просмотров составило около 15 тыс., охват — почти 200 тыс. Проект, на наш взгляд, достаточно хорошо собирает аудиторию органически.
Мы получили много одобрительных комментариев и личных сообщений, а также увидели положительную динамику вовлечённости. Это показывает, что экспертный контент об изменениях в сфере электротехники и на смежных рынках актуален и эффективен. Мы прогнозируем возрастание интереса к подкасту, поэтому решили продолжить работу над новыми выпусками.
Анастасия Пинчурова, директор по маркетингу EKF:
Мы делаем всё, чтобы обеспечить партнёрам и потребителям доступ не только к надёжной и безопасной продукции, но и к информации о ситуации на рынке. Прозрачность — один из принципов коммуникационной стратегии EKF. Сейчас он приобрёл особую важность.
Виктор Свинцов, исполнительный директор РАЭК:
Подкаст EKF появился очень своевременно. Коллеги поднимают вопросы, которые действительно волнуют как партнёров, так и конечных потребителей.