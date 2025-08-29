«Эфко» нарастила долю в компании «Агроинвест», контролирующей производителя масла «Олейна»

Группа компаний «Эфко» увеличила с 31,4% до 100% долю в ООО «Агроинвест», которое контролирует ООО «Масленица» (основной бренд — «Олейна»). Ранее 68,6% в «Агроинвест» владела катарская компания «КГА Холдинг ЛЛС». Об этом пишет «Интерфакс».

ООО «Агроинвест» было зарегистрировано в августе 2022 года и до 14 апреля 2025 года контролировалось акционером Exoil Group Кареном Ванецяном. Предприниматель в сентябре 2022 года стал владельцем компании «Бунге СНГ» (бывший актив американской Bunge), которую в 2023 году переименовали в «Масленицу».

В 2024 году выручка «Масленицы» составила 32,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд руб.

О том, что «Эфко» выкупит у Exoil Group «Масленицу», стало известно в июле этого года. С приобретением актива стоимостью больше 16 млрд руб. «Эфко» переходят права на бренды растительного масла «Олейна» и Ideal.