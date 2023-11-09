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09.11.2023 в 13:10

Эффективная структура агентства: Какие системы нужны внутри компании и для чего

При слаженной работе всех отделов можно сократить издержки и заработать больше

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Для создания системы внутри своего бизнеса нужно понимать какие бизнес-процессы будут присутствовать внутри агентства. Именно на основании этого критерия можно определить какие «шестерёнки» — системные группы — необходимы внутри команды. Специалисты Getbrand рассказали о бизнес-модели брендингового агентства.

Что из себя представляет проект

Все брендинговые агентства имеют одну и ту же бизнес-модель. Её основа — проектная деятельность. Проект — совокупность действий, направленных на создание продукта или услуги, обладающих обновлёнными свойствами, либо на изменение текущей услуги.

Представим, агентство продаёт проект. Есть клиент, который ищет определённую работу на рынке, и есть конкуренты, готовые за эту работу взяться.

В первую очередь необходимо выиграть конкурентное борьбу среди всех ваших коллег и получить заказ.

Допустим, агентство выиграло и получило проект, это означает что получено лишь согласие клиента о намерении работать. По сути, клиент может всегда от него отказаться. Это означает риски для обеих сторон — понравится ли клиенту реализация проекта, сможет ли команда эффективно и качественно реализовать проект.

Для организации процесса реализации необходимо чётко понимать структуры бизнеса, а именно структуру бизнес-подразделений внутри агентства. Есть три важнейших структурных блока внутри него. У каждого блока свои системные задачи и функции.

Первый блок — структурный отдел лидогенерации

То, что часто называют PR-отделом и SMM-отделом. Сюда входят сотрудники, ответственные за следующие функции:

  • публикация кейсов агентства на сайте и на различных площадках,
  • написание и размещение экспертных статей,
  • выступление на мероприятиях и форумах,
  • ведение социальных сетей и каналов.

Эти действия привлекают тех клиентов, у которых есть запрос на ваши услуги, а также тех, у кого не планировал реализацию проекта в вашей сфере. Также это помогает вам выделиться среди ваших коллег-конкурентов.

Основные игроки структурного отдела лидогенерации: PR-специалисты, SMM-специалисты, рекламщики, видеографы, программисты, создатели сайтов и интернет-продуктов.

Этот же отдел отвечает за популяризацию бренда агентства.

Второй блок — структурный отдел продаж

По-другому его можно назвать коммерческим отделом. В функции специалистов входит непосредственная обработка заявки. Именно этот блок несёт ответственность за первую точку контакта с потенциальным клиентом. Перед специалистами отдела стоит несколько задач:

  • обработка заявок клиентов,
  • презентация агентства и его кейсов из портфолио с подробными исходными данными нежели те, которые предоставил блок лидогенерации,
  • составление коммерческих предложений и их «защита» перед клиентом,
  • участие в непосредственной конкурентной борьбе с вашими коллегами-конкурентами.

Этот отдел очень важен для агентства, так как без должной презентации услуги агентства могут остаться совершенно незамеченными и неоцененными потенциальными клиентами. Основные игроки структурного отдела продаж: специалисты по продажам, а также руководители проектов, которые работают уже с теми клиентами, кто заказывал проект у агентства.

Третий блок — структурный отдел производства

Именно тут проект как раз и будет воплощаться в жизнь. Результат работ блока будет презентован клиенту. Функции этого отдела различны, так как он включает в себя как креативный отдел, так и отдел, отвечающий за коммуникацию между вашей рабочей группой и клиентом. Отдел наделён следующими функциями:

  • согласование технического задания,
  • создание креативной части проекта,
  • направление всех необходимых рабочих и креативных документов по проекту,
  • поддержка в чатах с клиентом (практически 24/7).

В данном отделе ключевыми игроками являются руководители проектов, стратеги, неймеры, дизайнеры, специалисты по подготовке материалов к печати, иллюстраторы и аниматоры.

Соответственно, эти три блока — основные. Без него ни одно агентство успешно существовать не может. Однако есть ещё и обслуживающий блок, который включает в себя юридический, финансовый и кадровый отделы. Они обеспечивают документооборот и регулируют финансовые потоки.

Как же взаимодействуют данные блоки?

Чем активнее работает блок лидогенерации, тем больше заявок на проекты получает структурный отдел продаж. Так же происходит, когда PR-отдел активно развивает собственный бренд.

Структурный отдел продаж передаёт всю необходимую информацию структурному отделу производства для реализации проекта — без этой связи коммуникация между агентством и клиентом не произошла бы.

На каждом этапе три основных структурных блока поддерживаются работой обслуживающего блока и его отделами.
Таким образом брендинговое агентство работает как слаженная система, с блоками, системами и отделами внутри. Каждый элемент необходим для эффективного функционирования компании.

Главный вопрос: сколько мы заработали?

Для подсчёта заработанных средств после реализации проекта нужно учесть несколько показателей:

  • сколько средств взяла на себя лидогенерация,
  • сколько на себя взяла работа структурного отдела продаж,
  • сколько на себя взяла работа структурного отдела производства,
  • сколько по времени длился проект.

Только после подписания последние актов по проекту и передачи интеллектуальные прав можно сказать, что проект полностью закрыт и агентство полностью выполнило свои обязательства перед клиентом.

Теперь деньги, которые вам заплатил клиент в самом начале работы, принадлежат агентству.

При этом стоит учесть — чем дольше агентство работает над проектом, тем ниже становится его рентабельность. Это тоже стоит учитывать при расчёте рентабельности проекта, чтобы правильно заключить договор и провести проектную работу.

При эффективной работе трёх основных блоков у агентства есть все шансы повысить рентабельность, сократить срок реализации проекта и тем самым больше заработать, практически не потерпев издержек.

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