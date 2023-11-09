Эффективная структура агентства: Какие системы нужны внутри компании и для чего

Для создания системы внутри своего бизнеса нужно понимать какие бизнес-процессы будут присутствовать внутри агентства. Именно на основании этого критерия можно определить какие «шестерёнки» — системные группы — необходимы внутри команды. Специалисты Getbrand рассказали о бизнес-модели брендингового агентства.

Что из себя представляет проект

Все брендинговые агентства имеют одну и ту же бизнес-модель. Её основа — проектная деятельность. Проект — совокупность действий, направленных на создание продукта или услуги, обладающих обновлёнными свойствами, либо на изменение текущей услуги.

Представим, агентство продаёт проект. Есть клиент, который ищет определённую работу на рынке, и есть конкуренты, готовые за эту работу взяться.

В первую очередь необходимо выиграть конкурентное борьбу среди всех ваших коллег и получить заказ.

Допустим, агентство выиграло и получило проект, это означает что получено лишь согласие клиента о намерении работать. По сути, клиент может всегда от него отказаться. Это означает риски для обеих сторон — понравится ли клиенту реализация проекта, сможет ли команда эффективно и качественно реализовать проект.

Для организации процесса реализации необходимо чётко понимать структуры бизнеса, а именно структуру бизнес-подразделений внутри агентства. Есть три важнейших структурных блока внутри него. У каждого блока свои системные задачи и функции.

Первый блок — структурный отдел лидогенерации

То, что часто называют PR-отделом и SMM-отделом. Сюда входят сотрудники, ответственные за следующие функции:

публикация кейсов агентства на сайте и на различных площадках,

написание и размещение экспертных статей,

выступление на мероприятиях и форумах,

ведение социальных сетей и каналов.

Эти действия привлекают тех клиентов, у которых есть запрос на ваши услуги, а также тех, у кого не планировал реализацию проекта в вашей сфере. Также это помогает вам выделиться среди ваших коллег-конкурентов.

Основные игроки структурного отдела лидогенерации: PR-специалисты, SMM-специалисты, рекламщики, видеографы, программисты, создатели сайтов и интернет-продуктов.

Этот же отдел отвечает за популяризацию бренда агентства.

Второй блок — структурный отдел продаж

По-другому его можно назвать коммерческим отделом. В функции специалистов входит непосредственная обработка заявки. Именно этот блок несёт ответственность за первую точку контакта с потенциальным клиентом. Перед специалистами отдела стоит несколько задач:

обработка заявок клиентов,

презентация агентства и его кейсов из портфолио с подробными исходными данными нежели те, которые предоставил блок лидогенерации,

составление коммерческих предложений и их «защита» перед клиентом,

участие в непосредственной конкурентной борьбе с вашими коллегами-конкурентами.

Этот отдел очень важен для агентства, так как без должной презентации услуги агентства могут остаться совершенно незамеченными и неоцененными потенциальными клиентами. Основные игроки структурного отдела продаж: специалисты по продажам, а также руководители проектов, которые работают уже с теми клиентами, кто заказывал проект у агентства.

Третий блок — структурный отдел производства

Именно тут проект как раз и будет воплощаться в жизнь. Результат работ блока будет презентован клиенту. Функции этого отдела различны, так как он включает в себя как креативный отдел, так и отдел, отвечающий за коммуникацию между вашей рабочей группой и клиентом. Отдел наделён следующими функциями:

согласование технического задания,

создание креативной части проекта,

направление всех необходимых рабочих и креативных документов по проекту,

поддержка в чатах с клиентом (практически 24/7).

В данном отделе ключевыми игроками являются руководители проектов, стратеги, неймеры, дизайнеры, специалисты по подготовке материалов к печати, иллюстраторы и аниматоры.

Соответственно, эти три блока — основные. Без него ни одно агентство успешно существовать не может. Однако есть ещё и обслуживающий блок, который включает в себя юридический, финансовый и кадровый отделы. Они обеспечивают документооборот и регулируют финансовые потоки.

Как же взаимодействуют данные блоки?

Чем активнее работает блок лидогенерации, тем больше заявок на проекты получает структурный отдел продаж. Так же происходит, когда PR-отдел активно развивает собственный бренд.

Структурный отдел продаж передаёт всю необходимую информацию структурному отделу производства для реализации проекта — без этой связи коммуникация между агентством и клиентом не произошла бы.

На каждом этапе три основных структурных блока поддерживаются работой обслуживающего блока и его отделами.

Таким образом брендинговое агентство работает как слаженная система, с блоками, системами и отделами внутри. Каждый элемент необходим для эффективного функционирования компании.

Главный вопрос: сколько мы заработали?

Для подсчёта заработанных средств после реализации проекта нужно учесть несколько показателей:

сколько средств взяла на себя лидогенерация,

сколько на себя взяла работа структурного отдела продаж,

сколько на себя взяла работа структурного отдела производства,

сколько по времени длился проект.

Только после подписания последние актов по проекту и передачи интеллектуальные прав можно сказать, что проект полностью закрыт и агентство полностью выполнило свои обязательства перед клиентом.

Теперь деньги, которые вам заплатил клиент в самом начале работы, принадлежат агентству.

При этом стоит учесть — чем дольше агентство работает над проектом, тем ниже становится его рентабельность. Это тоже стоит учитывать при расчёте рентабельности проекта, чтобы правильно заключить договор и провести проектную работу.



При эффективной работе трёх основных блоков у агентства есть все шансы повысить рентабельность, сократить срок реализации проекта и тем самым больше заработать, практически не потерпев издержек.