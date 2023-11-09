Эффективная структура агентства: Какие системы нужны внутри компании и для чего

Для создания системы внутри своего бизнеса нужно понимать какие бизнес-процессы будут присутствовать внутри агентства. Именно на основании этого критерия можно определить какие «шестерёнки» — системные группы — необходимы внутри команды. Специалисты Getbrand рассказали о бизнес-модели брендингового агентства.
Что из себя представляет проект
Все брендинговые агентства имеют одну и ту же бизнес-модель. Её основа — проектная деятельность. Проект — совокупность действий, направленных на создание продукта или услуги, обладающих обновлёнными свойствами, либо на изменение текущей услуги.
Представим, агентство продаёт проект. Есть клиент, который ищет определённую работу на рынке, и есть конкуренты, готовые за эту работу взяться.
В первую очередь необходимо выиграть конкурентное борьбу среди всех ваших коллег и получить заказ.
Допустим, агентство выиграло и получило проект, это означает что получено лишь согласие клиента о намерении работать. По сути, клиент может всегда от него отказаться. Это означает риски для обеих сторон — понравится ли клиенту реализация проекта, сможет ли команда эффективно и качественно реализовать проект.
Для организации процесса реализации необходимо чётко понимать структуры бизнеса, а именно структуру бизнес-подразделений внутри агентства. Есть три важнейших структурных блока внутри него. У каждого блока свои системные задачи и функции.
Первый блок — структурный отдел лидогенерации
То, что часто называют PR-отделом и SMM-отделом. Сюда входят сотрудники, ответственные за следующие функции:
- публикация кейсов агентства на сайте и на различных площадках,
- написание и размещение экспертных статей,
- выступление на мероприятиях и форумах,
- ведение социальных сетей и каналов.
Эти действия привлекают тех клиентов, у которых есть запрос на ваши услуги, а также тех, у кого не планировал реализацию проекта в вашей сфере. Также это помогает вам выделиться среди ваших коллег-конкурентов.
Основные игроки структурного отдела лидогенерации: PR-специалисты, SMM-специалисты, рекламщики, видеографы, программисты, создатели сайтов и интернет-продуктов.
Этот же отдел отвечает за популяризацию бренда агентства.
Второй блок — структурный отдел продаж
По-другому его можно назвать коммерческим отделом. В функции специалистов входит непосредственная обработка заявки. Именно этот блок несёт ответственность за первую точку контакта с потенциальным клиентом. Перед специалистами отдела стоит несколько задач:
- обработка заявок клиентов,
- презентация агентства и его кейсов из портфолио с подробными исходными данными нежели те, которые предоставил блок лидогенерации,
- составление коммерческих предложений и их «защита» перед клиентом,
- участие в непосредственной конкурентной борьбе с вашими коллегами-конкурентами.
Этот отдел очень важен для агентства, так как без должной презентации услуги агентства могут остаться совершенно незамеченными и неоцененными потенциальными клиентами. Основные игроки структурного отдела продаж: специалисты по продажам, а также руководители проектов, которые работают уже с теми клиентами, кто заказывал проект у агентства.
Третий блок — структурный отдел производства
Именно тут проект как раз и будет воплощаться в жизнь. Результат работ блока будет презентован клиенту. Функции этого отдела различны, так как он включает в себя как креативный отдел, так и отдел, отвечающий за коммуникацию между вашей рабочей группой и клиентом. Отдел наделён следующими функциями:
- согласование технического задания,
- создание креативной части проекта,
- направление всех необходимых рабочих и креативных документов по проекту,
- поддержка в чатах с клиентом (практически 24/7).
В данном отделе ключевыми игроками являются руководители проектов, стратеги, неймеры, дизайнеры, специалисты по подготовке материалов к печати, иллюстраторы и аниматоры.
Соответственно, эти три блока — основные. Без него ни одно агентство успешно существовать не может. Однако есть ещё и обслуживающий блок, который включает в себя юридический, финансовый и кадровый отделы. Они обеспечивают документооборот и регулируют финансовые потоки.
Как же взаимодействуют данные блоки?
Чем активнее работает блок лидогенерации, тем больше заявок на проекты получает структурный отдел продаж. Так же происходит, когда PR-отдел активно развивает собственный бренд.
Структурный отдел продаж передаёт всю необходимую информацию структурному отделу производства для реализации проекта — без этой связи коммуникация между агентством и клиентом не произошла бы.
На каждом этапе три основных структурных блока поддерживаются работой обслуживающего блока и его отделами.
Таким образом брендинговое агентство работает как слаженная система, с блоками, системами и отделами внутри. Каждый элемент необходим для эффективного функционирования компании.
Главный вопрос: сколько мы заработали?
Для подсчёта заработанных средств после реализации проекта нужно учесть несколько показателей:
- сколько средств взяла на себя лидогенерация,
- сколько на себя взяла работа структурного отдела продаж,
- сколько на себя взяла работа структурного отдела производства,
- сколько по времени длился проект.
Только после подписания последние актов по проекту и передачи интеллектуальные прав можно сказать, что проект полностью закрыт и агентство полностью выполнило свои обязательства перед клиентом.
Теперь деньги, которые вам заплатил клиент в самом начале работы, принадлежат агентству.
При этом стоит учесть — чем дольше агентство работает над проектом, тем ниже становится его рентабельность. Это тоже стоит учитывать при расчёте рентабельности проекта, чтобы правильно заключить договор и провести проектную работу.
При эффективной работе трёх основных блоков у агентства есть все шансы повысить рентабельность, сократить срок реализации проекта и тем самым больше заработать, практически не потерпев издержек.