Эдуард Ефремов возглавил «СберАвто»

В «СберАвто» назначен новый генеральный директор — им стал Эдуард Ефремов. Он сменил Илью Федорченко, который продолжит работу в топ-менеджменте компании над ключевыми проектами. Об этом Sostav сообщили в компании.

Эдуард имеет 13-летний опыт работы в автоиндустрии и сфере диджитал-услуг. До прихода в «СберАвто» Ефремов руководил запуском онлайн-продаж в крупном автохолдинге и развивал транзакционный бизнес в автомобильном классифайде.

Под руководством Ефремова компания планирует масштабировать существующие сервисы, совершенствовать продукты для автолюбителей и внедрять технологии искусственного интеллекта.

«СберАвто» входит в экосистему «Сбера» и объединяет сервисы для покупки, обслуживания и продажи автомобилей. В июле в приложении «СберБанк Онлайн» появился раздел «Авто».