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19.03.2020 в 15:20

e:mg запустило экстренную помощь для отмененных офлайн-мероприятий

emg:emergency поможет переориентировать маркетинговые бюджеты из офлайна в онлайн

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Отменилась конференция, презентация продукта, пресс-завтрак, футбольный матч или музыкальный фестиваль? В агентстве уже разработали профильные решения для бизнеса, которые можно применить уже сейчас.

Рынок event-агентств рискует потерять до 20 млрд руб. за несколько месяцев из-за запрета проведения массовых мероприятий. В то же время огромное число людей бьет рекорды по просмотрам сериалов и потреблению digital-контента.

В разгар пандемии и массовой отмены мероприятий e:mg приходит на помощь брендам и открывает экстренный штаб emg:emergency. С его помощью компании, вынужденные экстренно отменять мероприятия, смогут так же экстренно получить «digital-вакцину» — предложения по замене мероприятий эффективными digital-активациями. Вакцина действует незамедлительно и помогает переориентировать маркетинговые бюджеты из офлайна в онлайн.

Татьяна Тармогина, управляющий директор группы компаний e:mg:

Будучи агентством, стоявшим у истоков event-индустрии в России, нам очень тревожно наблюдать текущую негативную тенденцию. В таких масштабах это происходит впервые. Однако мы очень рады, что сработали превентивно, запустив новую концепцию сервисов New Media в прошлом году.

В основе New Media — креативный контент, который может эффективно выполнять любую маркетинговую задачу — от ритейл-промо до запуска нового бренда. Команда объединяет разноплановых digital-специалистов самого высокого уровня, способных быстро и очень креативно подойти к решению любой нестандартной задачи, тем более в ситуации столь внезапной смены реальности.

emg:emergency — это быстрый антикризисный сервис, призванный оказать рекламодателям неотложную digital-помощь по замене офлайн-проектов на более эффективные и точно менее рисковые интернет-решения.

Антон Мельников, партнер e:mg по направлению «Креатив и стратегия»:

Отмена мероприятий не означает, что люди станут меньше интересоваться развлекательным контентом. Наоборот — теперь традиционные развлечения трансформируются в контент. И мы готовы предложить несколько готовых высокоэффективных решений в этом направлении.

Иван Сиденко, лидер направления цифровой трансформации:

Мы проделали большую работу по оперативному сбору рабочих механик и идей в готовый план действий. Нам не терпится рассказать вам об этом и применить их на практике, тем более что в текущей ситуации каждая минута на счету.

Мы с удовольствием сделаем для вас бесплатный digital-воркшоп, где поделимся как общими технологическими наработками, так и быстрыми решениями по переводу офлайн-мероприятий в онлайн.

Чтобы обратиться за помощью в #emgemergency, достаточно отправить письмо на почту emergency@emg.ru или позвонить по телефону +7 (495) 797-86-64.

Не откладывайте на завтра то, что уже сегодня поможет вашему бизнесу!

На правах рекламы
E:MG new media emg:emergency
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