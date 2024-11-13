E-CODE от Ozon: конференция, которая масштабировалась в ИТ-событие

28 и 29 сентября ИТ-команда маркетплейса Ozon организовала профессиональную конференцию E-CODE для специалистов уровня middle+. Название мероприятия обыгрывает концепцию everything as code — геном, который лежит в основе работы команды Ozon Tech. Организаторы рассказали Sostav, как это было.

О событии

ИТ-команда Ozon организовала в одном месте четыре зала для выступлений, пространства для нетворкинга в помещениях и на верандах, тематические зоны команд дизайна, HR и информационной безопасности. Участники также смогли присоединиться офлайн к записи уже полюбившихся подкастов Ozon Tech — «Пункт Выдачи Новостей» с ИТ-экспертами из Ozon и комиком Севой Ловкачевым, «Рандомные дрова» и «Диванные дизайнеры». Зрители проникли в закулисье съёмок и даже поучаствовали в обсуждении поднимаемых в подкастах тем.

Выступить на E-CODE приехали 55 спикеров — ведущие специалисты Ozon Tech, эксперты из других бигтехов, учёные, деятели культуры и представители космической отрасли. Вместе с ними гости погружались в инфраструктурные недра, делились решениями на Go, C# и в мобильной разработке, обсуждали будущее тестирования и перспективы ИИ.

Вера Маневич, директор по ИТ-персоналу Ozon: Нам удалось создать из E-CODE инструмент для развития и взаимодействия, такую платформу, где хотелось поделиться кейсами, успешными стратегиями и ошибками.



Такой формат даёт участникам дополнительную возможность быть в курсе технологических трендов. Общение с лидерами индустрии мотивирует к достижению новых целей.

Доклады сопровождались интерактивами с призами и практической частью: например, во время одного доклада участники могли поймать вылетающих со сцены плюшевых гусей. Во время другого — спеть вместе со спикером.

В перерывах между докладами выигрывали мерч в квизе, тренировали реакцию, сообразительность и даже буквально силу мысли в настолках в тематических секциях. Каждый вечер танцевали — под хиты Кирпичей, Научно-технического рэпа и Pompeya.

Повсюду — на выступлениях, в оформлении пространств, в активностях и, конечно, в мерче — участников сопровождали гуси. Плюшевые и пластиковые, оцифрованные и нарисованные, они олицетворяли маскота ИТ-команды — гуся Гошу (имя — отсылка к основным языкам бэкенда в Ozon — Go и C#).

Организаторы рассказали, что несмотря на масштаб и количество направлений и активностей, Ozon удалось добиться атмосферы, где каждый чувствовал себя своим, команда смогла передать свой стиль и настроение — его легко можно было прочувствовать в любой точке пространства.



Алина Романова, руководитель по развитию ИТ-бренда работодателя, Ozon:



ИТ-индустрия насыщена мероприятиями: митапы и конференции проходят буквально каждый день. Мы же хотели создать нечто принципиально новое для компании и сообщества, но сохранить лучшее из проверенных опытом форматов. В организации полагались на собственный вкус и насмотренность. Поэтому привлекли лидеров нашей ИТ-команды: руководителей и экспертов. Они были не только в роли спикеров, но и вели залы и активности, продумывали сценарии выступлений и реквизит, сами выбирали фирменный стиль E-CODE и даже музыкальные группы и их трек-листы на вечеринки. Благодаря такому искреннему неравнодушию и тщательному подходу к деталям удалось создать впечатление, что участники пришли к нам в гости — где к их приходу долго и с удовольствием готовились, и где их очень ждали. В какой-то момент мне даже казалось, что все эти тысячи гостей на самом деле — наши сотрудники: настолько им было легко и естественно среди единомышленников.

Особое внимание создатели события уделили кейтерингу и в течение всего дня гости могли насладиться свежеприготовленной едой и напитками. Их количество не было ограничено, а некоторые блюда готовились на улице прямо при гостях: запах ароматного плова из настоящего казана витал в воздухе в течение всего мероприятия. Участники оценили такой подход: плов моментально превратился в локальный мем, который подхватили в чатах.

Для гостей мероприятия заранее организовали чат, где знакомиться участники начали ещё за несколько недель до события. «Когда в зале ведущий спросил, завёл ли кто-то полезное знакомство в рамках E-CODE, количество поднятых рук сложно было сосчитать», — поделились организаторы.

Антон Степаненко, технический директор Ozon: Люди приходят на людей: крутые люди пойдут работать с крутыми людьми. Есть позиции, которые не закрываются просто с рынка. Ты не можешь знать, где и как у тебя получится найти уникальных людей. Поэтому ты не должен пренебрегать никакими шансами. И в этом плане нетворк — очень важен.

Детали

На конференции осветили кейсы написания собственных баз данных и организации интеграционного тестирования, рассказали, как избавляются от рекурсии и скучной аналитики. Представители 19 компаний поделились опытом в экспертных треках по инфраструктуре, QA, ML&DS, бэкенд- (Go и C#) и мобильной разработке.



Опытные менеджеры и консультанты поделились практиками выстраивания систем управления и расстановки приоритетов. А тем, кому ИТ уже абсолютно понятны, по душе пришёлся трек «Жизнь и наука». Выступления учёных физиков, астрономов, биологов проходили в нескольких залах пространства E-CODE и везде находили внимательных слушателей.



Онлайн-участники также почувствовали себя гостями комьюнити-пространства. Вопросы к докладам оперативно собирали модераторы и передавали спикерам для ответов в прямом эфире. Те, кто был офлайн, имели два бонуса — зоны информационной безопасности и дизайна, в которых были организованы свои доклады и активности. Вместе с командой информационной безопасности Ozon Tech участники играли в аналог Мафии — игру «Хакеры», а с дизайнерами Ozon получали опыт экспресс-ревью сайта.

В цифрах

2 дня

Более 9 500 регистраций

Более 3 000 участников на площадке

7 контент-треков

47 часов докладов

4 записанных подкаста

Более 200 000 просмотров трансляций и записей выступлений

Более 4 700 сообщений в чате конференции с онлайн-участниками

Гости ИТ-конференции Ozon высоко оценили мероприятие. Кто-то нашёл инсайты для своих проектов, а кто-то — будущих коллег. Кто-то узнал невероятное про космос. А кто-то — что в службе информационной безопасности работают люди, которые знают толк не только в ограничениях, но и в досуге.

Но главное, по словам организаторов — это то, что каждый участник почувствовал себя в гостях у Ozon, проникся атмосферой команды и вернулся к своим делам с новыми силами и контактами. В доказательство этому — сотни позитивных отзывов и десятки реакций к ним.