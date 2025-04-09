К 80-летию Великой Победы «Дзен» запустил историко-просветительский проект в «Новостях»

На платформе для просмотра и создания контента «Дзен» стартовал историко-просветительский проект «80 лет назад», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На главной странице в «Новостях» в течение месяца ежедневно будут публиковать подлинные архивные материалы о событиях, происходивших день в день 80 лет назад.

В проекте приняли участие 17 федеральных и региональных СМИ, в том числе ТАСС, «Известия», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Правда» и другие. Медиа оцифровали и опубликовали свои газеты военного времени, которые ранее хранились в печатном виде.

В разделе «80 лет назад» пользователи могут почитать сводки с фронта, узнать истории героев и увидеть, чем жила страна во время войны. А еще — вспомнить штурм Кенигсберга и прочитать о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику.

Визуальный код историко-просветительского проекта вдохновлен дизайном старых газет.