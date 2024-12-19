DVGROUP — технологическая платформа e-Retail маркетинга внесена в реестр российского ПО

Набор инструментов для решения e-retail marketing задач бренда с собственным агентским сервисом и IT-платформой — DVGROUP теперь входит в Реестр российского ПО под № 25178. О своих возможностях и достижениях компания рассказала Sostav.

С 2019 года мы помогаем нашим клиентам увеличивать продажи на маркетплейсах и в интернет-магазинах. DVGROUP является лучшей Customer Data Platform по версии Martech Star Awards 2021 Russia. В статье мы поделились своей небольшой историей, которая перевернула мир e-commerce рекламы и решила проблему нецелевого трафика на маркетплейсах.

Ольга Вязовская, Founder DVGROUP: Еще до появления DVGROUP, когда я работала на стороне маркетплейсов, ко мне часто приходили поставщики с запросами увеличения продаж своего бренда. Зачастую задачи стояли весьма амбициозные, необходим был рост в 2−3 раза быстрее категории, что сложно сделать с соблюдением целевого ROI и без ущерба в марже. Я могу выделить три основные проблемы, с которыми сталкиваются контрагенты в привлечении трафика на маркетплейсы: Сложность масштабирования только за счет внутренних инструментов площадки и низкая конверсия медийного внешнего трафика.

Потери в атрибуции заказов, а как следствие — невозможность правильной оптимизации источников трафика.

Перетекание аудитории и продаж с одного маркетплейса на другой, когда активная поддержка конкретной площадки приводит к снижению заказов на другой. Для меня было очевидно, что рынку нужен агрегатор данных, собирающий информацию со всех крупных маркетплейсов и интернет-магазинов, а брендам — единое окно входа, через которое они бы могли решить свою общую задачу в онлайн-канале, а не только в рамках конкретной площадки.

Так и родилась идея о создании платформы по наращиванию продаж за счет таргетированного поиска аудиторий в сети по данным онлайн-транзакций — DVGROUP. Мы стали закупать и обрабатывать агрегированный массив данных чеков покупателей, самостоятельно определяя магазин, категорию и бренд для настройки таргетированной рекламы. А также предоставлять аналитические отчеты и строить Sales Lift по нашим рекламным кампаниям. В этом нам помогает собственная CDP-платформа. Для того чтобы продажи не потерялись, мы устанавливаем пиксель на каждый клик и отслеживаем дальнейшие действия по Stable ID пользователя.

Закупка данных происходит у ОФД и ККТ, нас интересуют только онлайн-транзакции, так как оператор на своей стороне может видеть идентификатор пользователя для дальнейшего мэтчинга в рекламных сетях. Это те данные чеков, которые необходимы каждому магазину для соблюдения законодательства. Для нас же структура данных состоит из SKU, суммы и даты. Категорию, подкатегорию, бренд и магазин мы определяем самостоятельно с помощью предиктивных моделей.

Именно для этого и нужна CDP (Customer Data Platform), куда поступает изначальное «сырье» и проходит весь цикл обработки и обогащения. А еще она помогает собирать аудитории с наибольшей вероятностью покупки для конкретной категории или бренда, «склеивает» данные для построения Sales Lift от рекламных кампаний и аналитических выгрузок с конкурентным анализом, оценкой доли в категории и так далее. Все это было бы невозможно без собственной платформы.



Важно отметить, что хотя DVGROUP — агрегатор данных, но он не является оператором персональных данных. Мы соблюдаем 152-ФЗ и работаем только с анонимизированными данными. А еще имеем свои патенты на матмодели по определению магазина и других параметров.

Помогаем брендам подобрать «свежую аудиторию» и закрыть бизнес-задачи

сформировать спрос, если про вас еще никто не знает;

поймать волну ситуативного спроса и продать быстрее;

познакомить потребителей с новым продуктом;

удвоить продажи на маркетплейсах и увеличить ROAS.

Обеспечиваем высокий ROMI за счет использования собственных скриптов, выявляя пользователей с наибольшей вероятностью покупки в течение 21 дня. Делаем полноценный Sales lift по проведенной рекламной кампании.

Рассказали, как помогли Nutrilon не потерять свою аудиторию. Снизили CPO на 38% и увеличили ROAS до 3,04.

Строим Sales lift и видим рентабельность каждого канала

Для того чтобы понять рентабельность каждого рекламного канала, мы собираем Sales lift в формате дашборда в DataLens. Он позволяет увидеть взаимосвязь между рекламными вложениями и полученной рекламной отдачей.

Это возможно благодаря постановке пикселя на клик и дальнейшего метчинга тех, кто кликнул, с обновляемым массивом данных о транзакциях. Все данные для формирования отчета обрабатываются в контуре платформы DVPlatform.

В 2 раза больше продаж для LACALUT

Еще один пример, как мы помогли бренду увеличить продажи на Ozon и Wildberries с помощью локальных сегментов.

Собрали аудиторию, выбрали сильный рекламный сплит: «ЕПК Яндекс» + VK ADS. Весь трафик вели не на карточки товара, а на подборки — перехватывали внимание покупателя от конкурентов.

В итоге не просто остались в рамках ДРР, а перевыполнили KPI и увеличили отдачу от рекламы (ROAS) с 2,6 до 3,14.

В кейсе рассказали, как подготовиться к внешнему трафику, а также какие еще рекламные инструменты запустить параллельно для лучшего эффекта.

Запускаем умный Programmatic

После решения задачи низкоконверсионного трафика на маркетплейсы нам стало интересно применить свои технологии в programmatic-рекламе. Так мы сделали еще одну платформу — DSP, с помощью которой можем работать с SSP напрямую, улучшая экономику медийной закупки.

Отличительной особенностью нашего DSP является интеграция с ПБД, она позволяет превращать наши данные онлайн-чеков в cookie и MAID для дальнейшего таргетинга на покупателей категорий, брендов и товаров. А также с октября 2024 года мы работаем еще и с агентствами по формированию сегментов в формате Self Service.

Надеемся, что наша история вдохновила вас на новые бизнес-цели. Ну а мы продолжаем помогать брендам в онлайн-ритейле находить «свежие» аудитории, открывая новые возможности для роста продаж на маркетплейсах и не только.



DVGROUP— это возможность превратить данные в решения!