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05.06.2025 в 06:50

Две трети трафика YouTube перехватили российские площадки

Львиная доля пришлась на «VK Видео»

Две трети российского трафика видеохостинга YouTube ушло к отечественным площадкам — «VK Видео» и RuTube, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

Шадаев напомнил, что после начала СВО YouTube отключил российским блогерам возможность зарабатывать на рекламе, а в 2024 году начал массово блокировать и удалять каналы российских авторов.

«В результате эти блогеры, авторы перешли на российские агрегаторы пользовательского видео, таких у нас два — "VK Видео", RuTube», — сказал он, добавив, что львиная часть пришлась на «VK Видео».

По данным министра, аудитория «VK Видео» превышает 40 млн человек в день. Сервис занимает первую строчку строчку среди социальных видеоплатформ и видеохостингов.

Ранее сообщалось, что количество российских авторов, публикующих контент на YouTube, с марта 2024 года снизилось на треть. По этому показателю видеохостинг практически сравнялся с «Дзен».

YouTube Rutube VK
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