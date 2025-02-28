Создатель «Интернов» и «Универа» займется производством полнометражного кино

Кинокомпания Norm Production, которую основал продюсер Вячеслав Дусмухаметов, будет выпускать полнометражные фильмы. Сейчас в работе восемь сценариев, первые три проекта выйдут в 2026 году. Об этом Дусмухаметов рассказал в интервью «Ведомостям».

Norm Production, созданная в 2022 году, известна по сериалам «Жуки» и «Калимба», роуд-муви «Юг» и драмеди «Секс. До и после». Сам Дусмухаметов является создателем сериалов «Универ» и «Интерны», продюсером шоу Comedy Woman и дилогии «Холоп».

В числе проектов Norm Production — фильм «Жуки» и комедия про чиновника, который ударился головой и для него все люди стали на одно лицо. Также в планах — две драмы, артхаусный фильм, фантастическая утопия об искусственном интеллекте, две киноленты, рассчитанные на аудиторию 6+.

Первый проект — фильм о девочке Соне, которая после падения метеорита в Челябинске получила способность оживлять предметы и отправилась спасать отца. Картина является совместным проектом с онлайн-кинотеатром Okko.

В 2024 году Дусмухаметов перестал быть владельцем юрлица Norm Production. ООО «Норм продакшн» теперь принадлежит ООО «Контроль продакшн» — управляющей компании холдинга, который формируется на базе Norm Production. Дусмухаметов остается генпродюсером Norm Production.