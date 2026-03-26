Duolingo оштрафовали на 2 млн рублей

Американские компании Duolingo и eNom выплатят по 2 млн рублей штрафа. Такое решение вынес Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района.

Компании признали виновными в совершении административных правонарушений по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

Ранее Таганский районный суд Москвы признал Telegram виновным в нарушении российского законодательства и назначил штраф на общую сумму 35 млн рублей.