Как создать дизайн упаковки тортов «для душевных чаепитий»: кейс DS1 branding и «Брянконфи»

Компания «Брянкофи» обратилась в DS1 branding за редизайном упаковок вафельных тортов «Гулливер». Команда клиента решила отказаться от фантазийного названия тортов в пользу более классического, и в связи с этим появилась необходимость провести редизайн упаковки, поскольку прошлая айдентика была завязана именно на нейминге. Результатами совместного проекта участники поделились с Sostav.
Цели и задачи
Задачей проекта была разработка визуального образа для 3 SKU: тортов со сливочным, шоколадным и ореховым вкусами. Важно было не уходить в советском прошлое, а создать актуальную, лаконичную и минималистичную айдентику с акцентом на фуд-зону.
Светлана Клупинска, генеральный директор DS1 branding:
Основная аудитория продукта — это традиционалисты, люди, которым важно быть уверенными в том, что они покупают. Эта категория потребителей предпочитает простые и понятные визуальные коды, их главная ценность — стабильность. Ультрамодные тренды, уникальность, премиальность и излишне перегруженная айдентика — то, что, напротив, пугает и отталкивает этот сегмент аудитории от продукта.
Решение
Самая главная потребность традиционалистов — это понимание того, что за продукт они покупают, уверенность в том, что именно находится внутри упаковки. Именно поэтому основной акцент в разработке айдентики мы сделали на фуд-зону, ⅔ поверхности упаковки отдав именно ей, ярко и натурально изобразив вафельный торт, находящийся внутри.
Рациональную потребность аудитории в понимании того, какой продукт находится внутри, мы подкрепили эмоциональными выгодами — разработанная нами дизайн-система делает акцент на лёгкость и нежность. Названия располагаются в бренд-блоке с облачком, символом воздушности и мягкости. В него мы органично вписали логотип компании «Брянконфи».
Цветовая дифференциация и изображение ключевого продукта упрощают коммуникацию с потребителем, а утверждения «Для душевного чаепития» и «Вкусно к чаю» обещают приятный и душевный вечер в кругу семьи, а именно семья для традиционалистов — самая главная ценность.
Позиционирование бренда, стратегия коммуникации, его вербальная и визуальная айдентики — всё это базируется на понимании своей целевой аудитории, на её ценностях, взглядах, стереотипах. Индивидуальность продукта обращается к образу, который существует в глубинах психики потребителя и пробуждает ощущение чего-то очень знакомого и значимого.
Любой бренд начинается с вопроса «Для кого?», и в глубоком понимании аудитории кроется успех любого продукта.
Жанна Щербенок, руководитель отдела маркетинга компании «Брянконфи»:
Это уже не первый совместный проект с DS1 branding. После удачного вывода на рынок серии сдобного печенья «Мировые десерты», дизайн упаковок для которой создавало агентство DS1, мы повторно обратились для разработки айдентики новой линейки вафельных тортов на замену устаревшей. Цель — добиться максимального акцента на продукте, подать его покупателю вкусным и ярким. В результате мы получили положительный отклик от конечных покупателей и торговых сетей, а это главный показатель того, что команда DS1 справилась с поставленной задачей.