Как создать дизайн упаковки тортов «для душевных чаепитий»: кейс DS1 branding и «Брянконфи»

Компания «Брянкофи» обратилась в DS1 branding за редизайном упаковок вафельных тортов «Гулливер». Команда клиента решила отказаться от фантазийного названия тортов в пользу более классического, и в связи с этим появилась необходимость провести редизайн упаковки, поскольку прошлая айдентика была завязана именно на нейминге. Результатами совместного проекта участники поделились с Sostav.

Цели и задачи

Задачей проекта была разработка визуального образа для 3 SKU: тортов со сливочным, шоколадным и ореховым вкусами. Важно было не уходить в советском прошлое, а создать актуальную, лаконичную и минималистичную айдентику с акцентом на фуд-зону.

Светлана Клупинска, генеральный директор DS1 branding: Основная аудитория продукта — это традиционалисты, люди, которым важно быть уверенными в том, что они покупают. Эта категория потребителей предпочитает простые и понятные визуальные коды, их главная ценность — стабильность. Ультрамодные тренды, уникальность, премиальность и излишне перегруженная айдентика — то, что, напротив, пугает и отталкивает этот сегмент аудитории от продукта.

Решение

Самая главная потребность традиционалистов — это понимание того, что за продукт они покупают, уверенность в том, что именно находится внутри упаковки. Именно поэтому основной акцент в разработке айдентики мы сделали на фуд-зону, ⅔ поверхности упаковки отдав именно ей, ярко и натурально изобразив вафельный торт, находящийся внутри.

Рациональную потребность аудитории в понимании того, какой продукт находится внутри, мы подкрепили эмоциональными выгодами — разработанная нами дизайн-система делает акцент на лёгкость и нежность. Названия располагаются в бренд-блоке с облачком, символом воздушности и мягкости. В него мы органично вписали логотип компании «Брянконфи».

Цветовая дифференциация и изображение ключевого продукта упрощают коммуникацию с потребителем, а утверждения «Для душевного чаепития» и «Вкусно к чаю» обещают приятный и душевный вечер в кругу семьи, а именно семья для традиционалистов — самая главная ценность.

Позиционирование бренда, стратегия коммуникации, его вербальная и визуальная айдентики — всё это базируется на понимании своей целевой аудитории, на её ценностях, взглядах, стереотипах. Индивидуальность продукта обращается к образу, который существует в глубинах психики потребителя и пробуждает ощущение чего-то очень знакомого и значимого.

Любой бренд начинается с вопроса «Для кого?», и в глубоком понимании аудитории кроется успех любого продукта.