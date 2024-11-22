«Сбер» предложил установить норматив по доле дропов среди клиентов банков

«Сбер» считает необходимым установить обязательный норматив по доле дропов (или дропперов — людей, передающих мошенникам свои банковские карты или предоставляющих к ним доступ, помогая таким образом выводить похищенные деньги) среди клиентов банков. Это станет стимулом для кредитных организаций бороться с дропперством. Такое мнение РИА Новости высказал директор департамента противодействия мошенничеству «Сбера» Сергей Велигодский.

Собеседник агентства сообщил, что «Сбер» несколько лет назад принял стратегию «Антидроп» по противодействию использования дропов. За последние пару лет количество дропперов с картами «Сбера» сократилось почти в пять раз. В результате дропы стали переходить на использование карт других банков.

Велигодский привёл в пример опыт Беларуси, где дропперства нет: в стране минимальное наказание за такую деятельность — это штраф, а максимальное — 10 лет лишения свободы.

С начала года «Сберу» удалось вернуть россиянам свыше 1 млрд руб. со счетов дропперов. Сейчас большинство дропов в стране — это люди младше 24 лет.

Ранее сообщалось, что мошенники скупают карты региональных банков. В октябре-ноябре в соцсетях, мессенджерах и даркнете количество объявлений о приобретении таких карт увеличилось на 30%. Счета нужны мошенникам для вывода украденных денег.

Также стало известно, что в РФ резко выросло число жалоб от россиян, столкнувшихся с отключением от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов.