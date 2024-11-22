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22.11.2024 в 09:30

Россияне в два раза чаще стали жаловаться на блокировку счетов из-за внесения в базу ЦБ

После включения в реестр подозрительных операций и счетов граждане фактически лишаются банковского обслуживания

В России резко выросло число жалоб от россиян, столкнувшихся с отключением от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Статистика регулятора демонстрирует значительный рост (на 18,3%) числа обращений по вопросам действий кредитных организаций — до 140,8 тыс. В ЦБ пояснили, что скачок обусловлен увеличением на 93,5% количества жалоб в категории «Мошенничество». В основном обращения связаны с просьбами исключить данные о владельцах счетов из базы дропов. На долю таких жалоб приходится 28% от общего числа обращений на тему мошенничества.

Как отметили в ЦБ, за первые три квартала 2024-го доля жалоб в категории «Мошенничество» составила 14,6% от общего объема поступивших заявлений. Исходя из этих данных, свыше 5,7 тыс. человек обратились в ЦБ с просьбами удалить их данные из базы дропов, подсчитали «Известия». Для сравнения: в 2023 году доля таких жалоб занимала 9%, что соответствует примерно 2,9 тыс. обращений. Как указывает издание, количество жалоб на включение в реестр с последующей блокировкой счетов практически удвоилось.

«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — сказали в Центробанке.

Клиент, объявленный дропером, теряет право пользоваться дистанционным банковским обслуживанием. Все его счета, карты, приложения и личные кабинеты в онлайне блокируются во всех банках. Чтобы получить доступ к своим деньгам, ему придется лично посетить офис кредитной организации и подтвердить легальность происхождения средств. Если ЦБ отказывается исключить клиента из базы, то ему нужно будет обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что в октябре-ноябре 2024-го в соцсетях, мессенджерах и даркнете на 30% увеличилось количество объявлений о скупке карт региональных банков. Счета нужны мошенникам для вывода украденных денег.

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