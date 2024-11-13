Мошенники скупают карты региональных банков

В октябре-ноябре в соцсетях, мессенджерах и даркнете количество объявлений о скупке карт региональных банков увеличилось на 30%. Счета нужны мошенникам для вывода украденных денег, пишут «Известия».

Злоумышленники ищут новых добровольных помощников, так называемых дропов (или дропперов), чьи карты не находятся в «чёрных списках» Центробанка России. За поиск таких людей наказания нет.

В июле вступили в силу поправки в закон «О Национальной платёжной системе». Банки начали нести ответственность за хищение денег у своих клиентов, если средства перевели на карту дропа из специальной базы ЦБ. В результате увеличилась заинтересованность кредитных организаций в выявлении и приостановке мошеннических схем, банки стали чаще блокировать переводы на счета дропов.

Часто мошенники привлекают дропов под видом дистанционной работы или помощи бизнесу. Им обещают хороший заработок за то, что они будут получать и переводить деньги на свои счета.

Эксперты говорят о том, что рынок дропов тесно связан с виртуальными валютами в контексте отмывания денег и обхода финансового контроля.

Ранее стало известно, что Центробанк разрабатывает новую многоуровневую систему защиты россиян от кредитного мошенничества. Проект закона готов, документ обсуждается с ведомствами.