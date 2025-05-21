Как Dr. Bakers и Lavry вдохновили хозяек печь куличи

Компания Dr. Bakers вместе с диджитал-агентством Lavry привлекли внимание к традиции домашней выпечки, организовав интерактивный квест с секретным ингредиентом, что привело к росту посещаемости сайта бренда втрое и вовлечению тысяч россиян в процесс приготовления пасхального кулича. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

В современном быстром ритме жизни люди стали готовить реже. Даже для праздника Пасхи многие выбирают готовые куличи из ретейла или доставки. Вдохновившись слоганом компании Dr. Bakers (ранее Dr. Oetker) — «Готовь любовь», мы решили вдохновить российских хозяек печь куличи дома.

Целью было привлечь внимание аудитории Dr. Bakers в период Пасхи, познакомить с новыми пасхальными рецептами и повысить трафик на сайте бренда, а также рассказать о запуске спецпроекта и стимулировать аудиторию к участию в нем. При этом построить логичную и понятную экосистему, чтобы никто не потерялся.

Для реализации проекта во время пасхальных праздников, Dr. Bakers заявили о «пасхалке» с секретным ингредиентом внутри и предложили найти его всем, кто хочет сделать праздник Пасхи по-настоящему вкусным. Подсказки были спрятаны в ТВ-роликах, у блогеров, в телеграмм-каналах и соцсетях Dr. Bakers.

Но самая главная — та, что таила секретный ингредиент — скрывалась на сайте Dr. Bakers среди пасхальных рецептов. А помогал ее найти мистер Куличик, давая веселые подсказки всем потерявшимся.

Мария Степанова, менеджер по маркетинговым коммуникациям Dr. Bakers: Проект помог раскрыть в контексте Пасхи слоган бренда — «Готовь любовь». Ведь именно любовь, самый важный ингредиент любого блюда, скрывался за «пасхалкой». Любовь не купишь в доставке, а можешь добавить только готовя своими руками.

Также подписчикам было предложено участие в пасхальном конкурсе. Для этого им нужно было размещать фотографии испеченных по рецептам Dr.Bakers куличей в комментариях под постами в VK и Telegram, которые анонсировали конкурс.

Екатерина Лузина, Client Service Director, Lavry: В этом проекте мы захотели охватить сразу несколько направлений — поднять важность приготовления пасхальных блюд своими руками, оригинально обыграть светлый праздник Пасхи, а также по-настоящему заинтересовать аудиторию на каждом этапе многоступенчатой механики. И у нас это получилось! Главным челленджем в проекте стала детальная проработка креативов для каждого канала коммуникации. Именно этот подход позволил сделать проект максимально душевным и заполучить сердца хозяек по всей стране.

В результате

Dr. Bakers вдохновили более трехсот тысяч человек изучать пасхальные рецепты. Даже ведущее женское медиаиздание — Woman.Ru — пыталось найти пасхалку.

Общий OTS проекта составил 15 814 565.

Переходы на сайт год к году выросли в три раза.

И более 400 пасхальных блюд были приготовлены с любовью и приняли участие в конкурсе.

Команда проекта

Lavry (диджитал-агентство)

Креативный директор: Эдуард Лебедев

Креативный копирайтер: Никита Кузин

Арт-директор: Ольга Муминова

Директор по клиентскому сервису: Екатерина Лузина

Руководитель отдела инфлюенс-маркетинга: Мария Королева

Старший аккаунт-менеджер: Алексей Иванов

Младший аккаунт-менеджер: Ярослав Гогачев

Старший аккаунт-менеджер: Елизавета Клок

Аккаунт-менеджер: Малхазни Исраилова

Старший стратег: Татьяна Гензалева

Dr. Bakers

Директор по маркетингу: Анастасия Брагина

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Мария Степанова

Менеджер по продвижению бренда в социальных сетях: Алексей Сурин