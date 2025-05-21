Как Dr. Bakers и Lavry вдохновили хозяек печь куличи

Компания Dr. Bakers вместе с диджитал-агентством Lavry привлекли внимание к традиции домашней выпечки, организовав интерактивный квест с секретным ингредиентом, что привело к росту посещаемости сайта бренда втрое и вовлечению тысяч россиян в процесс приготовления пасхального кулича. Об этом Sostav рассказала команда проекта.
В современном быстром ритме жизни люди стали готовить реже. Даже для праздника Пасхи многие выбирают готовые куличи из ретейла или доставки. Вдохновившись слоганом компании Dr. Bakers (ранее Dr. Oetker) — «Готовь любовь», мы решили вдохновить российских хозяек печь куличи дома.
Целью было привлечь внимание аудитории Dr. Bakers в период Пасхи, познакомить с новыми пасхальными рецептами и повысить трафик на сайте бренда, а также рассказать о запуске спецпроекта и стимулировать аудиторию к участию в нем. При этом построить логичную и понятную экосистему, чтобы никто не потерялся.
Для реализации проекта во время пасхальных праздников, Dr. Bakers заявили о «пасхалке» с секретным ингредиентом внутри и предложили найти его всем, кто хочет сделать праздник Пасхи по-настоящему вкусным. Подсказки были спрятаны в ТВ-роликах, у блогеров, в телеграмм-каналах и соцсетях Dr. Bakers.
Но самая главная — та, что таила секретный ингредиент — скрывалась на сайте Dr. Bakers среди пасхальных рецептов. А помогал ее найти мистер Куличик, давая веселые подсказки всем потерявшимся.
Мария Степанова, менеджер по маркетинговым коммуникациям Dr. Bakers:
Проект помог раскрыть в контексте Пасхи слоган бренда — «Готовь любовь». Ведь именно любовь, самый важный ингредиент любого блюда, скрывался за «пасхалкой». Любовь не купишь в доставке, а можешь добавить только готовя своими руками.
Также подписчикам было предложено участие в пасхальном конкурсе. Для этого им нужно было размещать фотографии испеченных по рецептам Dr.Bakers куличей в комментариях под постами в VK и Telegram, которые анонсировали конкурс.
Екатерина Лузина, Client Service Director, Lavry:
В этом проекте мы захотели охватить сразу несколько направлений — поднять важность приготовления пасхальных блюд своими руками, оригинально обыграть светлый праздник Пасхи, а также по-настоящему заинтересовать аудиторию на каждом этапе многоступенчатой механики. И у нас это получилось! Главным челленджем в проекте стала детальная проработка креативов для каждого канала коммуникации. Именно этот подход позволил сделать проект максимально душевным и заполучить сердца хозяек по всей стране.
В результате
Dr. Bakers вдохновили более трехсот тысяч человек изучать пасхальные рецепты. Даже ведущее женское медиаиздание — Woman.Ru — пыталось найти пасхалку.
- Общий OTS проекта составил 15 814 565.
- Переходы на сайт год к году выросли в три раза.
- И более 400 пасхальных блюд были приготовлены с любовью и приняли участие в конкурсе.
Команда проекта
Lavry (диджитал-агентство)
Креативный директор: Эдуард Лебедев
Креативный копирайтер: Никита Кузин
Арт-директор: Ольга Муминова
Директор по клиентскому сервису: Екатерина Лузина
Руководитель отдела инфлюенс-маркетинга: Мария Королева
Старший аккаунт-менеджер: Алексей Иванов
Младший аккаунт-менеджер: Ярослав Гогачев
Старший аккаунт-менеджер: Елизавета Клок
Аккаунт-менеджер: Малхазни Исраилова
Старший стратег: Татьяна Гензалева
Dr. Bakers
Директор по маркетингу: Анастасия Брагина
Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Мария Степанова
Менеджер по продвижению бренда в социальных сетях: Алексей Сурин