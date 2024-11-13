Dprofile Fest & Award 2024 — дизайн-фестиваль на тысячу участников

Одна из самых больших площадок в России в сфере дизайна и креативных индустрий Dprofile отмечает 2-летие и организует масштабный фестиваль и премию. Dprofile Fest & Award 2024 — это мероприятие для отечественных дизайнеров, студий, агентств, работодателей и представителей образования. Пройдёт 14 декабря 2024 года в Москве, в «Цифровом Деловом пространстве» по адресу ул. Покровка, 47.

Dprofile Fest & Award 2024 — фестиваль, на котором пройдёт большой лекторий, будут тематические секции, мастер-классы, конкурсы и зоны для нетворкинга. А закончится всё церемонией награждения лучших проектов за 2023 и 2024 годы. Задача фестиваля — объединить российское дизайн-сообщество и собрать на одной площадке как можно больше специалистов из диджитал- и креативных индустрий. Чтобы новички смогли перенять знания у признанных экспертов, а опытные специалисты получить заслуженные награды и признание.

Программа Dprofile Fest

На Главной сцене выступят лидеры индустрии, которые поделятся своим профессиональным опытом и расскажут об актуальных тенденциях в области дизайна. Среди спикеров:

Владимир Лифанов, креативный директор брендингового агентства «Супрематика»;

Александр Лагута, сооснователь Dprofile и ведущий дизайнер веб-продакшна Wemakefab;

Виктор Рындин, сооснователь Dprofile, генеральный директор Wemakefab;

Алексей Чупин, экс-директор по UX/UI в VK, экс-дизайн-директор МТС;

Борис Шилин, основатель креативного агентства «Щёлочь» и одноименной школы цифрового дизайна.

Виталий Быков, предприниматель, генеральный директор REDKEDS и фестиваля G8.

Тематические секции:

«Карьера дизайнера». Топ-менеджеры и арт-директора ведущих диджитал-компаний поделятся секретами, как стать востребованным специалистом на рынке.

«Образование в дизайне». Представители школ и образовательных проектов расскажут, как правильно выбирать вектор развития и прокачивать актуальные навыки.

Дискуссии и мастер-майнды пройдут в рамках тематических секций. На них участники смогут обсудить актуальные вопросы индустрии и обменяться опытом.

Мастер-классы от экспертов по различным категориям дизайна: графика, иллюстрация, леттеринг и UX/UI. Здесь участникам помогут развить нестандартное мышление и освоить новые инструменты. Также будет отдельный мастер-класс для тех, кто хочет разобраться в развитии личного бренда.

Выставка плакатов, на которой будут представлены работы студентов дизайн-школы «Щёлочь».

Нетворкинг — важная составляющая фестиваля. У участников будет возможность встретиться с коллегами и пообщаться вживую.

О Dprofile Award

Это церемония награждения лучших проектов в области дизайна. Экспертное жюри выберет лучшие проекты в восьми номинациях:

«Проект года»,

«Интерфейсы»,

«Брендинг»,

«Иллюстрация»,

«Графика»,

«Анимация»,

«Маркетинг»,

«3D».

Также на премии будут награждены проекты в 3 спецноминациях, которые курируют признанные лидеры в своих направлениях.

«Упаковка» от OTVET. Для проектов с креативными решениями в дизайне упаковки любой продукции.

«Продуктовый дизайн» от Wemakefab. Для проектов, где дизайн напрямую связан с бизнес-задачами и продуктовыми метриками.

«Искусственный интеллект» от ЦЕХ.ДИЗАЙН". Для проектов, в которых использовался ИИ.

Условия подачи

Участвовать в конкурсе могут все: от фрилансеров до крупных агентств.

Проект должен быть оформлен на Dprofile.

Подать можно неограниченное количество проектов.

Один проект можно подать в несколько номинаций одновременно — как в основные, так и в спецноминации.

В основные номинации проект можно подавать только по тем категориям, которые указаны в самом проекте.

Подавать работы можно до 1 декабря включительно.

Стоимость подачи работ на Dprofile Award — от 2 000 руб. Подача проекта в первую номинацию — 5 000 руб., в дополнительные — по 3 000 руб., в спецноминации — по 2 000 руб. Также действует скидка 10% на общую стоимость, если подать на конкурс больше трёх проектов.

Об организаторе

Dprofile — отечественная инфраструктурная площадка для дизайнеров, заказчиков и всего диджитал-рынка. За два года площадка объединила больше 38 тыс. специалистов и собрала больше 73 тыс. проектов. Главная миссия: собрать специалистов креативных индустрий в единой экосистеме. На Dprofile приходят как талантливые новички, так и профи, которые решили продвигать своё портфолио на отечественном рынке.

На площадке можно публиковать проекты во всех возможных категориях дизайна: от брендинга и графического дизайна до интерфейсов и 3D. Прозрачная система рейтинга с баллами и наградами за проекты помогает специалистам стать заметнее на рынке и находить новые заказы.

Команда Dprofile регулярно проводит образовательные мероприятия: они уже провели больше 50 лекториев в 15 городах России, с общей аудиторией более 5 тыс. участников.

Dprofile Fest & Award станет для команды Dprofile кульминацией их образовательной работы, объединив опыт проведения многочисленных лекториев с масштабом всероссийского мероприятия.