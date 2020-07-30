Фонд «Подарок ангелу» и DPG Russia запустили социальную кампанию «Не понарошку»

Дети любят представлять себя сказочными персонажами. Особенно если это помогает отвлечься от тяжелой реальности, совсем не похожей на выдуманные приключения. Благотворительный фонд «Подарок ангелу» и DPG Russia запустили интегрированную социальную кампанию «Не понарошку». Команда агентства рассказала об идее проекта.
Люди часто стараются не замечать детей с ДЦП — слишком больно видеть их страдания. Чтобы преодолеть коммуникационный барьер, мы предложили раскрыть судьбу ребенка с ДЦП через историю одного из трех персонажей: лесной феи, рыцаря или принцессы. Сопереживать сказочному герою легче. А помочь ребенку, с которым ассоциируется персонаж, можно сразу же — на сайте фонда.
Анастасия Приказчикова, учредитель и генеральный директор благотворительного фонда «Подарок ангелу»:
Мы активно занимаемся социальной рекламой и популяризацией благотворительности во всех регионах страны. Мы уже реализовали несколько социальных кампаний, которые охватили 85 млн человек и позволили рассказать массовой аудитории о церебральном параличе и проблемах людей с двигательной инвалидностью.
За первые же дни после запуска проекта «Не понарошку» у нас заметно увеличились конверсия и объем пожертвований на реабилитацию детей, а семьи пишут слова благодарности за этот проект. Мы верим, что новая кампания не оставит равнодушными никого и вовлечет новую аудиторию в помощь нашим семьям!
Агентство DPG Russia разработало идею, стратегию и визуальные решения кампании. Проект поддержали Вадим Поляков и анимационная студия Pic-o-matic, режиссер Евгений Сангаджиев, продюсер Ксения Андрианова, а ролики озвучил заслуженный артист РФ Владимир Еремин.
Благодаря поддержке медиапартнеров истории наших сказочных персонажей можно увидеть и на Первом канале, и на улицах Москвы.
Состав творческой группы:
Благотворительный фонд «Подарок ангелу»:
Анастасия Приказчикова — учредитель, генеральный директор
Эльвира Балоянц — менеджер по работе с семьями
Евгения Серикова — руководитель специальных проектов
Михаил Гинзбург — менеджер по медиа-партнерам
Наталья Вялых — менеджер специальных проектов
Вероника Чехова — менеджер по коммуникации с блогерами
Анна Салтыкова — SMM-менеджер
Алена Кремер — управляющий партнер
Олег Бутковский — автор идеи
Роман Боков — исполнительный креативный директор
Анастасия Шведова — арт-директор
Екатерина Аннинская — PR-директор, автор текстов сказок
Татьяна Хина — дизайнер
Евгений Богуцкий — копирайтер
Юлия Музыко — копирайтер
Анимация — агентство Pic-o-matic:
Вадим Поляков — генеральный продюсер
Аня Шумахер — управляющий директор
Ксения Воротынцева — продюсер
Анна Сельченкова — продюсер
Юрий Филаткин — аниматор
Анастасия Данилова — художник
Елизавета Третьякова — художник
Продакшн видеороликов:
Евгений Сангаджиев — режиссер
Ксения Андрианова — продюсер
Александр Зубков — монтаж
Александр Зязин — монтаж
Александр Мыскин — монтаж
Константин Познеков — композитор
Владимир Еремин — озвучивание