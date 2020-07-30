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18+
30.07.2020 в 18:10

Фонд «Подарок ангелу» и DPG Russia запустили социальную кампанию «Не понарошку»

Ее цель – помощь детям с ДЦП

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Дети любят представлять себя сказочными персонажами. Особенно если это помогает отвлечься от тяжелой реальности, совсем не похожей на выдуманные приключения. Благотворительный фонд «Подарок ангелу» и DPG Russia запустили интегрированную социальную кампанию «Не понарошку». Команда агентства рассказала об идее проекта.

Люди часто стараются не замечать детей с ДЦП — слишком больно видеть их страдания. Чтобы преодолеть коммуникационный барьер, мы предложили раскрыть судьбу ребенка с ДЦП через историю одного из трех персонажей: лесной феи, рыцаря или принцессы. Сопереживать сказочному герою легче. А помочь ребенку, с которым ассоциируется персонаж, можно сразу же — на сайте фонда.

Анастасия Приказчикова, учредитель и генеральный директор благотворительного фонда «Подарок ангелу»:

Мы активно занимаемся социальной рекламой и популяризацией благотворительности во всех регионах страны. Мы уже реализовали несколько социальных кампаний, которые охватили 85 млн человек и позволили рассказать массовой аудитории о церебральном параличе и проблемах людей с двигательной инвалидностью.

За первые же дни после запуска проекта «Не понарошку» у нас заметно увеличились конверсия и объем пожертвований на реабилитацию детей, а семьи пишут слова благодарности за этот проект. Мы верим, что новая кампания не оставит равнодушными никого и вовлечет новую аудиторию в помощь нашим семьям!

Агентство DPG Russia разработало идею, стратегию и визуальные решения кампании. Проект поддержали Вадим Поляков и анимационная студия Pic-o-matic, режиссер Евгений Сангаджиев, продюсер Ксения Андрианова, а ролики озвучил заслуженный артист РФ Владимир Еремин.

Благодаря поддержке медиапартнеров истории наших сказочных персонажей можно увидеть и на Первом канале, и на улицах Москвы.

Состав творческой группы:

Благотворительный фонд «Подарок ангелу»:

Анастасия Приказчикова — учредитель, генеральный директор
Эльвира Балоянц — менеджер по работе с семьями
Евгения Серикова — руководитель специальных проектов
Михаил Гинзбург — менеджер по медиа-партнерам
Наталья Вялых — менеджер специальных проектов
Вероника Чехова — менеджер по коммуникации с блогерами
Анна Салтыкова — SMM-менеджер

DPG Russia :

Алена Кремер — управляющий партнер
Олег Бутковский — автор идеи
Роман Боков — исполнительный креативный директор
Анастасия Шведова — арт-директор
Екатерина Аннинская — PR-директор, автор текстов сказок
Татьяна Хина — дизайнер
Евгений Богуцкий — копирайтер
Юлия Музыко — копирайтер

Анимация — агентство Pic-o-matic:

Вадим Поляков — генеральный продюсер
Аня Шумахер — управляющий директор
Ксения Воротынцева — продюсер
Анна Сельченкова — продюсер
Юрий Филаткин — аниматор
Анастасия Данилова — художник
Елизавета Третьякова — художник

Продакшн видеороликов:

Евгений Сангаджиев — режиссер
Ксения Андрианова — продюсер
Александр Зубков — монтаж
Александр Зязин — монтаж
Александр Мыскин — монтаж
Константин Познеков — композитор
Владимир Еремин — озвучивание

DPG Russia Подарок ангелу
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