Телеканал «Дождь» потратил полученные из-за рубежа деньги на заставки и поэтический марафон

Наталья Синдеева, совладелец и генеральный директор телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), рассказала в эфире, на что компания потратила деньги, полученные от иностранных фондов. Агентство «РИА Новости» рассказывало о 3,7 млн руб., которые телеканал получил из-за рубежа. Речь шла о нескольких денежных переводах.

Первый на 240 тыс. руб. поступил через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других фондов в рамках совместного проекта и был потрачен на производство роликов к поэтическому марафону #ПолитехLive. Синдеева уверждает, что «Дождь» не знал об иностранном финансировании Политехнического музея.

Второй перевод на сумму 252 тыс. руб. телеканал получил через благотворительный фонд «Арифметика добра» от фондов Stonex Financial LTD и Fondation D’enterprise Sanofi ESP. Деньги пошли на производство и размещение графических заставок в эфире ко Дню защиты детей.

Еще 526 тыс. руб. попали через Фонд развития культуры и образования «Московское время» от Zimin Projects LTD, которые покрыли расходы на трансляцию премии «Просветитель». «Мы с Фондом Зимина конкретно по премии «Просветитель» работаем несколько лет. <…> Опять же это НКО не является иностранным агентом, мы не знаем, откуда они получают деньги и не должны знать. Нам даже в голову не приходило, что это может каким-то образом нам выйти боком», — прокомментировала Синдеева.

Последний транш на 2,7 млн руб. «Дождь» в течение двух лет получил через Сахаровский центр (признан НКО-иностранным агентом) от Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation. Фонд поддержал две авторские программы, выходившие на телеканале — просветительские передачи историка Сергея Медведева и бывшего главного редактора «Дождя» Михаила Зыгаря. Поскольку Сахаровский центр является иноагентом, телеканал «отдельно отчитывался перед российскими властями, как этого требует закон», говорит Синдеева.

«Дождь» был внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов по требованию Роскомнадзора. Телеканал распространял материалы других СМИ-иноагентов и получал финансирование из-за рубежа, этих двух критериев было достаточно для получения статуса иностранного агента.