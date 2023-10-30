Производитель лапши «Доширак» планирует выпускать муку в Тамбове

Производитель лапши быстрого приготовления под брендом «Доширак» из Южной Кореи планирует заняться выпуском муки в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что ООО «Доширак Рус» в конце октября учредило ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания». Адрес новой компании совпадает с адресом тамбовского мельничного комплекса «Монолит».

Собеседник «Ъ» на рынке утверждает, что структуры «Доширак Рус» интересовались мощностями «Монолита» и могли взять в аренду часть площадей предприятия. Ранее «Доширак Рязань» через платформу HeadHunter искала менеджеров по закупке зерновых в Тамбове, выяснило издание. В «Монолите» от комментариев отказались, в «Доширак Рус» не ответили на запрос «Ъ».

По словам президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадия Гуревича, собственное производство муки будет иметь смысл только для крупного производителя макаронных изделий. У мельниц небольшой мощности могут возникнуть сложности с сохранением стабильного качества, считает эксперт.

Он рассказал, что в России в целом выпускается «много муки», при этом рынок отличают высокая конкуренция и низкие цены. По состоянию на 20 октября, цена за тонну пшеничной муки высшего сорта была на уровне 22,17 тыс. руб. против 22,85 тыс. руб. за тонну годом ранее, пишет издание со ссылкой на «Прозерно».

«Доширак Рус» — дистрибьюторская структура южнокорейской Paldo Co., производителя лапши быстрого приготовления, напитков, снеков, замороженных продуктов. В России лапшу «Доширак» выпускают на заводах «Доширак Коя» в Подмосковье и «Доширак Рязань».

В конце 2022 года сингапурская HYSG Pte. Ltd, связанная с Paldo, купила у испанской GBFoods (бренд Galina Blanca) фабрику в Нижегородской области, на которой производились бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. По итогам 2022 года выручка «Доширак Рус» увеличилась на 38,5% и составила 19,76 млрд руб., чистая прибыль выросла в 2,2 раза, до 4,57 млрд руб.