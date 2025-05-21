Донаты, биржи, подписки: почему блогерам нельзя полагаться на одну модель монетизации

Социальные сети и видеосервисы, конкурируя за внимание блогеров, постоянно разрабатывают новые инструменты встроенной монетизации контента. Однако, как бы ни был хорош каждый из них по отдельности, авторам стоит диверсифицировать источники дохода и регулярно тестировать несколько моделей монетизации. Как это грамотно сделать, Sostav рассказал Андрей Швейдель, директор по развитию продукта для блогеров платформы Perfluence .

Разовые донаты от подписчиков

Первым по значимости источником дохода блогеров от внутренней монетизации и после прямой рекламы являются донаты (от английского donate — «пожертвовать»). Это добровольные пожертвования, которые пользователи отправляют авторам. Донаты зачисляются на внутренние кошельки. Платформы с каждого доната удерживают комиссию, которая, как правило, не превышает 10%. Помимо прямого дохода у блогеров появляется больше контроля и гибкости: предлагая уникальный и эксклюзивный контент, они напрямую связывают необходимость финансовой поддержки с регулярностью обновления контента.

Для видеоконтента особенно важны стриминги: во время прямых эфиров можно собирать донаты в режиме реального времени. Такая опция есть на Twitch и YouTube. В марте 2025-го донаты с зачислением на внутренние кошельки появились на RuTube. До конца 2025 года донаты для трансляций должны появиться и в «VK Видео», по данным видеосервиса. Разовые вознаграждения в стриминге становятся источником «вау-эффекта». На Twitch донаты в десятки и сотни тысяч рублей становятся частью контента: шок, эмоции, реакция — все это создает вирусный эффект и поддерживает интерес.

В соцсети «ВКонтакте» существует возможность разовой и регулярной поддержки авторов сообществ за эксклюзивный контент, участие в закрытых чатах и конкурсов, комментирование записей и другое.

Важно и то, насколько это удобно. В Telegram появились «звездочки» — внутренняя валюта, за которую можно благодарить автора за контент, оплачивать закрытые каналы и заниматься продвижением. Вывод этой валюты для авторов сейчас возможен только через площадку Fragment и криптовалюту TON, что является на самым удобным и быстрым способом.

Заказы на рекламу через биржи

Следующий инструмент монетизации — биржи блогеров. Это платформы, которые напрямую соединяют рекламодателей и авторов контента, выступая посредником и обеспечивая прозрачность и безопасность сделок.

Биржи делятся на универсальные и специализированные. К универсальным, например, относится Perfluence и другие. На этих платформах представлены блогеры из большинства социальных сетей и видеоплатформ. Специализированные биржи ориентированы на конкретные площадки. Среди них Telega.in, работающая с авторами в Telegram, и AdBlogger от «ВКонтакте», предназначенная для продвижения через паблики и «VK Клипы».

Через запущенную в сентябре 2024 года AdBlogger авторы могут получить заказ на рекламу во «ВКонтакте» не только от крупных рекламодателей, но и малого и среднего бизнеса. Для небольших компаний — это возможность без агентств и маркетологов в пару кликов найти блогеров, запустить кампанию на небольшой бюджет (например, 20 000 рублей), оценить охват и результат. Для крупных компаний — это возможность масштабных запусков: сотни или даже тысячи блогеров с контентом за считаные дни.

Доход от встроенной рекламы на платформах

Встроенная монетизация — это оплата за автоматические показы объявлений рекламодателей внутри блогерского контента. Размер выплат напрямую зависит от охвата аудитории. Доход от встроенной рекламы платформ — важный, но далеко не основной источник заработка для блогеров. Как правило, он воспринимается как приятный бонус, но не как ключевая мотивация для создания контента. Размер выплат зависит от платформы и механики распределения дохода.

Партнерская программа «ВКонтакте» — это автоматизированный способ монетизации сообществ через показ рекламных записей, не требующий участия администратора в размещении рекламы. Платформа самостоятельно подбирает и публикует промопосты от имени рекламодателей в новостной ленте подписчиков сообществ и между записями на стене сообществ, соблюдая персонализацию и модерацию. Администратор получает доход за каждый показ рекламы своим участникам — в среднем от 15 до 25 руб. за 1 тыс. показов. При этом тематика рекламы может не соответствовать тематике самого сообщества.

Монетизация в «VK Видео» предусматривает ежедневное вознаграждение для сообществ, подключенных к программе, если видеоконтент длится не менее одной минуты. Дополнительно платформа начисляет бонус авторам оригинального контента, если видео длится от двух минут и соответствует критериям уникальности, проверяемым автоматически.

У крупных блогеров доход от встроенной монетизации составляет, как правило, не более 5−10%. Основной заработок у них приходит от других источников: продажи эксклюзивного контента платформам, прямых интеграций, коллабораций с брендами. Более того, многие крупные авторы выстраивают свои каналы как полноценные медиа, с командой из десятков, а иногда и сотен человек — сценаристов, операторов, монтажеров, продюсеров. Даже те 5% дохода от платформенной монетизации могут помогать покрывать часть переменных расходов на такую инфраструктуру.

Стать миллионером за полгода или год на контенте практически невозможно. Это долгосрочный и трудоемкий процесс, особенно для начинающих авторов. Однако начинать необязательно с дорогостоящего контента, который требует больших вложений. Можно сделать упор на креативность и частоту публикаций. Это повышает шансы попасть в рекомендации и привлечь новую аудиторию. Дополнительно монетизация поможет получать доход для дальнейшего развития. Один из эффективных подходов — создание мини-сериалов: десятки коротких роликов по минуте, которые в сумме составляют полноценный сезон. Такой формат удерживает интерес зрителей и стимулирует регулярный просмотр.

Доход от регулярной подписки

Донат — это разовое вознаграждение в поддержку автора в знак благодарности или для получения какого-то бонуса. Подписка же — это регулярная форма поддержки, аналогичная донату, но с периодическими выплатами, например, ежемесячными, что обеспечивает более стабильный доход для автора.

Если у блогера есть лояльная аудитория, то даже микроблогеры с небольшим количеством подписчиков могут иметь значительный потенциал для монетизации. Под микроблогером обычно понимаются аккаунты с количеством подписчиков от 500 до 5000. Такие блогеры часто обладают более вовлеченной и лояльной аудиторией. Это связано с тем, что они могут взаимодействовать с каждым подписчиком более персонально: отвечать на комментарии, вести диалог, что способствует более глубоким отношениям с подписчиками.

Аналитика последних лет также показывает, что микроблогеры часто имеют большую вовлеченность именно благодаря такому прямому взаимодействию. Поэтому, даже если они получат 50 дополнительных платных подписок, это может привести к ощутимому доходу и возможности создавать эксклюзивный контент для этой аудитории. В 2024 году с помощью VK Donut авторы заработали рекордные 1,4 млрд рублей — это вдвое больше, чем годом ранее, что подтверждает растущий интерес к модели прямой поддержки.

Доход от перформанс-рекламы

Перформанс-реклама ориентирована на измеримый результат, например, на привлечение звонков, регистрации, покупки. Заказчик заранее определяет стоимость целевых действий (CPA — cost per action) исходя из внутренней экономики компании. Расходы закладываются в бюджет, так как каждая стадия покупательского пути (от звонка до покупки) имеет свою стоимость. Бизнес может быть готов заплатить блогеру одну тыс. рублей за звонок и один млн руб. за покупку квартиры.

Авторы контента привлекают заказы по CPA-модели через биржи блогеров, а также CPA-сети. «Яндекс» создал собственную рекламную сеть, где блогеры могут рекламировать продукты экосистемы, например, «Яндекс.Еду» или «Яндекс.Такси». Блогеры получают вознаграждение за каждое первое использование услуги или заказ.

По данным AdBlogger, чаще всего для размещения интеграций рекламодатели выбирают сообщества с понятными и популярными темами — развлечения, юмор, кино, сериалы, новости, кулинария и городская жизнь. Такие сообщества регулярно публикуют качественный авторский контент — как минимум раз в два дня. Стоимость размещения в них начинается от 500 руб.

Эксперты сейлз-хауса « «СберСеллер» и платформы по работе с блогерами Perfluence отмечают, что влияние блогеров особенно заметно в сегментах красоты и моды, где они задают тренды и становятся лидерами мнений. Поэтому востребованными категориями для рекламы у инфлюенсеров остаются одежда, обувь, аксессуары (38%) и косметика (32%).

В модели CPA зарабатывать могут не все авторы, так как результативность зависит от качества трафика. Нужно понимать, что за рекламу товаров с длинным циклом сделки блогеры смогут получить оплату в течение полугода-года, а за товары повседневного спроса — в течение нескольких недель по достижении результата.

Какую стратегию выбрать

Монетизация — это не кнопка, а стратегия. Чтобы зарабатывать, авторам придется тестировать новые инструменты и не складывать все в одну корзину. Рынок меняется, и появляются новые форматы и способы монетизации контента.

Авторам стоит экспериментировать и выходить за рамки привычного. Главное — понимать свою аудиторию и смотреть на факты, а не только на интуицию или привычки. Если блог является способом заработка, то и относиться к нему нужно как к бизнесу: с тестами, анализом, партнерствами и постоянным ростом.

Важный шаг — активнее искать рекламодателей и предлагать им свои идеи. Уникальные проекты и нестандартные подачи сейчас ценятся больше, чем просто «размещение в ленте».