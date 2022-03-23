Дональд Трамп-младший запустил свой новостной агрегатор

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший совместно с командой из сотрудников администрации Трампа запускают новостной агрегатор MxMNews. Разработчики рассчитывают, что он составит конкуренцию Apple News и Google News, пишет Axios.

Новый агрегатор будет отражать новости различных изданий всего идеологического спектра, в том числе консервативной направленности, недостаток которых возник после того, как Дональд Трамп оказался практические отрезан от общения с американцами через социальные сети.



Сначала MxM News сосредоточится на привлечении аудитории. Отбор контента уже осуществляют восемь сотрудников. Планируется, что в будущем этим займётся искусственный интеллект. Создавать собственный контент разработчики пока не планируют, а вопросы монетизации сервиса будут изучены позднее.



Ранее аккаунты Дональда Трампа в соцсетях оказались заблокированы. В связи с этим он объявил о создании собственной соцсети Truth Social. За первые сутки существования к ней подключилось более 85 тыс. пользователей.