«Домклик» и «СберМаркетинг» подобрали «ключ к безопасной сделке»

«Домклик» запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку сервиса «Сделка за свои средства». За разработку креативных материалов и продвижение отвечала команда «СберМаркетинга».

Команда «Домклик»: Аудитория сервиса — это люди, заинтересованные в покупке или продаже недвижимости, поэтому нам было важно через все доступные каналы напомнить о надежном, современном и технологичном продукте, который поможет сберечь время и провести сделку с недвижимостью максимально комфортно и безопасно.

Чтобы рассказать о выгодных особенностях продукта, команда использовала омниканальный подход, включающий продвижение ролика на ТВ иOLV-ролик баннеры в диджитал-каналах. В видеоролике креаторы подсветили боли, знакомые каждому покупателю недвижимости — долгие процедуры по сбору документов и исследованию туманного прошлого жилплощади. Однако с «Домклик» все необходимые процессы пройдут безболезненно и с гарантией, ведь это ключ к безопасной сделке.

Особенностью кампании стало размещение 3D-креатива на медиафасаде. В основе визуала — крупные элементы в фирменной цветовой стилистике и высокое разрешение объемной анимации, которые позволяют коммуникации быть заметной из любой точки. Медиафасад расположен в Москве.

Состав творческой группы

«Домклик» (клиент)

СМО «Домклик»: Михаил Лисовский

Руководитель продуктового маркетинга и медиа: Екатерина Новикова

Медиа менеджер: Светлана Бурмина

Бренд-менеджер: Шакина Виктория

«СберМаркетинг» (агентство)