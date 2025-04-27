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27.04.2025 в 15:28

Domino’s призвала ценить жизнь курьеров больше пиццы

Бренд запустил кампанию, в которой напомнил о важности безопасности доставки

Domino’s запустила кампанию «Crashed Pizzas», чтобы подчеркнуть: в доставке важнее всего безопасность курьеров. Инициатива стартовала в Греции при участии агентства The Newtons Laboratory.

В рамках проекта Domino’s представила изображения поврежденных и помятых пицц, символизирующих аварии, в которые могут попасть курьеры на дороге. Главный посыл кампании: «Вы всегда можете приготовить другую пиццу. Но вы не можете заменить жизнь». Domino’s подчеркивает, что готова отказаться от скорости доставки в пользу безопасности сотрудников.

Ранее, в 1990-х, бренд уже сталкивался с критикой: политика «доставка за 30 минут или бесплатно» привела к судебным искам из-за аварий. Тогда Domino’s официально отказалась от этой концепции. Сегодняшняя кампания — очередной шаг к более ответственному имиджу.

Инициатива Domino’s отражает глобальный тренд в индустрии доставки, где забота о курьерах становится неотъемлемой частью репутационной стратегии.

Domino’s призвала ценить жизнь курьеров больше пиццы Domino’s призвала ценить жизнь курьеров больше пиццы Domino’s призвала ценить жизнь курьеров больше пиццы
Domino’s
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