Домен без ЕСИА: почему новые правила регистрации касаются и маркетинговой отрасли

С 1 сентября 2026 года управлять доменом в зонах .ru, .рф и .su без подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги» станет невозможно. Федеральный закон от 29.12.2025 № 569-ФЗ вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и вводит идентификацию администраторов доменов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — государственный сервис, через который граждане и организации подтверждают личность на «Госуслугах». О том, как новые правила идентификации доменов повлияют на работу рекламных агентств, Sostav рассказал Георгий Казаров, руководитель отдела доменов Рег.ру.

На первый взгляд, тема выглядит узкоспециальной — для регистраторов доменов и юристов, сопровождающих корпоративные активы. На практике она напрямую касается рынка маркетинга и рекламы. Агентства и студии регулярно покупают домены для клиентов, сопровождают сайты, ведут рекламные кампании, делают посадочные страницы под запуски, промоакции и специальные проекты. Если домен оформлен на неактуальные данные, на бывшего сотрудника, подрядчика или временно зарегистрирован через агентство, после вступления новых требований в силу это превращается в операционный риск, а затем — в финансовый и репутационный.

Что меняется с 1 сентября

Новый порядок затрагивает все ключевые операции с доменом: регистрацию, продление, смену администратора, смену регистратора, а также делегирование и изменение серверов имен (NS, Name Server — серверов, которые определяют, куда физически направляется трафик домена). Без подтвержденной личности через ЕСИА ни одна из этих операций после 1 сентября 2026 года не пройдет.

Требование распространяется на всех администраторов доменов в этих зонах: физических лиц, индивидуальных предпринимателей, российские и иностранные юридические лица, а также нерезидентов. Для человека нужна именно подтвержденная, а не упрощенная или стандартная учетная запись на «Госуслугах» — подтвердить ее можно через банк, центр обслуживания, «Почту России» или электронную подпись. Для компании — корректная регистрация организации в ЕСИА и подключенный к учетной записи сотрудник, ответственный за домены.

Почему это касается не только регистраторов, но и агентских процессов

У рекламной индустрии есть особенность, из-за которой новые правила влияют на нее сильнее, чем на обычного владельца сайта. Домены для клиентов часто оформляются не самим заказчиком, а тем, кто физически ведет проект в моменте: сотрудником агентства, подрядчиком, внештатным исполнителем, а иногда — уже уволенным сотрудником, чьи данные так и остались привязаны к домену. Пока подтверждение данных не было связано с обязательной авторизацией через ЕСИА, такие проблемы часто оставались незаметными. После 1 сентября ситуация меняется: продлить, передать или изменить такой домен без участия человека, на которого домен оформлен, и без его подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» не получится.

Для агентства это означает конкретный сценарий: клиентский сайт, рекламная кампания или посадочная страница для сезонного запуска технически существуют, но управлять ими становится невозможно, потому что администратор домена — бывший менеджер проекта, ушедший из компании два года назад и недоступный для согласований. Если к этому моменту подходит срок продления, домен может перейти в период преимущественного продления, а затем — освободиться и стать доступным для регистрации всем желающим. Для бизнеса это потеря узнаваемого адреса, накопленного трафика, позиций в поиске и привязанных к домену почтовых сервисов — при этом восстановить утраченное дорого и не всегда возможно.

Домен как часть операционной устойчивости, а не техническая деталь

Домен стоит рассматривать не как техническую строчку в брифе, а как часть юридической и операционной устойчивости цифрового проекта — наравне с доступами к рекламным кабинетам, аналитике и хостингу. Перед осенним деловым сезоном, когда агентства традиционно перезапускают кампании и готовят промо для новых клиентов, отсутствие ясности с администрированием доменов способно остановить запуск в неподходящий момент: изменить NS-записи, перенести сайт на новый хостинг или продлить домен под спецпроект будет нельзя, пока идентификация не пройдена.

Риск усиливается тем, что рынок регистраторов сам находится в процессе перестройки. Часть компаний уже реализовала интеграцию с ЕСИА для физических лиц и ИП, другие — только готовят такой сервис для юридических лиц. Если у текущего регистратора клиента к моменту нужной операции не будет рабочего сценария идентификации через ЕСИА, домен может потребоваться заранее перенести к другому регистратору.

Что проверить агентствам до 1 сентября

Практический чек-лист для проверки клиентского доменного портфеля выглядит так:

выяснить, на кого фактически оформлен каждый домен клиента: на самого клиента, на сотрудника агентства, на бывшего подрядчика или на техническую учетную запись студии;

проверить, у кого есть доступ к личному кабинету регистратора, а также кто юридически указан администратором домена — именно этот администратор должен пройти идентификацию;

уточнить у регистратора, которым пользуется клиент, реализована ли у него интеграция с ЕСИА для нужной категории — физического лица, ИП или юридического лица;

убедиться, что у администратора домена есть или может быть оформлена подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»;

свериться со сроками продления доменов: если срок истекает вскоре после 1 сентября, продление уже потребует пройденной идентификации;

зафиксировать в договоре с клиентом, кто несет ответственность за администрирование домена, продление, доступ к личному кабинету регистратора и прохождение идентификации — агентство или сам заказчик;

для доменов, исторически оформленных через подрядчиков, заранее договориться о передаче прав администрирования на актуальное лицо или компанию клиента, пока это можно сделать по старым правилам.

Последний пункт особенно важен: смена администратора домена — тоже операция, которая после 1 сентября потребует идентификации, поэтому, если требуется передать домен от бывшего подрядчика клиенту, разумно сделать это заранее, а не в последний момент.

Как перевести домен на актуального администратора до 1 сентября

Если домен клиента исторически оформлен на бывшего подрядчика, экс-сотрудника агентства или техническую учетную запись студии, решить вопрос стоит сейчас: смена администратора и перенос домена к другому регистратору до 1 сентября проходят в общем порядке и не требуют обязательной идентификации через ЕСИА.

Чтобы перенести домен к другому регистратору, нынешний администратор запрашивает у своего регистратора AuthInfo-код — секретный ключ переноса. Заявку обычно обрабатывают в течение нескольких рабочих дней. После передачи прав администрирования или смены регистратора действуют 30-дневные ограничения на отдельные операции с доменом. Это стоит учитывать при планировании, особенно если переговоры с подрядчиком уже затянулись.

Для агентства практический порядок действий выглядит так:

связаться с человеком или компанией, на которую фактически оформлен домен, и получить согласие на смену администратора;

запросить у регистратора актуальные контакты администратора и доступ к личному кабинету, если агентство им не управляет напрямую;

оформить смену администратора на клиента — юридическое лицо, ИП или физическое лицо, которое фактически владеет проектом и сможет пройти идентификацию через ЕСИА;

зафиксировать факт передачи и нового администратора в договоре или акте, чтобы исключить споры о правах на домен в будущем.

Если бывший подрядчик недоступен или отказывается сотрудничать, ситуация усложняется: закон не предусматривает принудительной смены администратора без его участия. Именно поэтому вопрос необходимо решать заранее, а не после 1 сентября, когда сама операция смены администратора потребует его же идентификации через ЕСИА.

Итог для маркетологов

Домен долгое время оставался невидимой частью проекта: до тех пор, пока сайт работал, никто не проверял, на кого он оформлен. Новые требования делают эту невидимую часть предметом прямой ответственности: агентствам, которые ведут клиентские сайты и рекламные кампании, важно знать, кто администрирует каждый домен в портфеле, и заранее договориться с клиентом, кто отвечает за идентификацию, продление и доступы. Проверка доменного портфеля перед осенним деловым сезоном — это способ избежать ситуации, когда кампания готова к запуску, сайт технически существует, но домен нельзя продлить, перенастроить или передать нужному администратору.