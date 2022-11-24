Избушка на курьих ножках в Москва-сити: «Домашний» продвигает новые мелодрамы через 3D-куб

В ноябре на телеканале канал Dомашний стартовала рекламная кампания праймового слота премьерных мелодрам. Продолжая линейку, была придумана новая концепция — «Сказочные мелодрамы». Департамент маркетинга нашёл нестандартные пути продвижения — ролик транслировали на медиакубе в Москва-сити. Подробностями креаторы поделились с Sostav.

Чтобы создать иллюзию присутствия сказки в окружающем мире, дизайнеры сделали трехмерные модели фигур и объектов. Каждый трехмерный объект создавался с нуля отдельно, затем обеспечивалось их взаимодействие. Для выбора наилучших ракурсов дизайнеры не раз выезжали на площадку и тестировали конструкцию в разное время суток при разном освещении.

Ольга Карташкова, директор по маркетингу телеканала «Домашний»: Медиакуб Catcher в самом сердце Москва-сити поддерживает 3D изображение. Медиа-фасад состоит из 4 больших светодиодных панелей, смонтированных под углом 90 градусов по отношению друг к другу. Возможности, которые даёт такое размещение, на наш взгляд, как нельзя лучше подходят для продвижения «сказочной» концепции.

Ролики создавались совместно двумя командами — дизайнерами канала и агентством «Goldfinchworks.ru», которое специализируется на производстве подобной графики. В команде работало более 10 человек, включая концепт-художников, графических дизайнеров, 3D-моделлеров.

Наталья Разуваева, арт-директор телеканала «Домашний»: Основной идеей ролика стала возможность погрузить зрителя в сказочные пространства, созданные дизайнерами, и добиться эффекта максимальной эмоциональной вовлеченности и погруженности в происходящее, отвлечь от повседневной рутины и дать положительные эмоции прохожим прямо на улице.

Креаторы создали вокруг влюбленных пар волшебные миры, отсылающие к классическим сказкам. В начале появляется волшебный лес из детства, машет лапой избушка на курьих ножках, карета Золушки мчится по дороге, а влюбленная пара на метле парит в облаках и улетает за пределы кадра. Центром всех этих композиций является трехмерный логотип канала, связывая воедино все три сказочных мира.