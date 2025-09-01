Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2025 в 12:05

Доходы Walmart от рекламы выросли на 46%

Общая выручка компании увеличилась на 5,6%

Американская торговая компания Walmart во втором квартале 2026 финансового года нарастила выручку от рекламы на 46% в годовом выражении. Рекламный бизнес ретейлера, включая недавно приобретенного производителя смарт-телевизоров Vizio, продемонстрировал значительный рост. При этом общая выручка Walmart увеличилась только на 5,6%, до $178,9 млрд. Об этом пишет PPC Land.

Выручка рекламной платформы Walmart Connect выросла на 31% без учета вклада Vizio, в то время как присоединение производителя смарт-телевизоров привело к общему росту дохода от рекламы почти на 50%. Финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни отметил, что «50% дополнительной прибыли, за исключением страховых случаев, было связано с рекламой, членством и маркетингом».

Продажи Walmart в сфере электронной коммерции по всему миру выросли на 25%. В США продажи увеличились на 4,6% в основном за счет продуктов питания и товаров для здоровья.

Ускорение рекламной деятельности ретейлера вызвано значительным давлением, связанным с ростом числа исков по общей ответственности. Во втором квартале Walmart понадобилось $450 млн сверх запланированных расходов. Компания ожидает, что общие дополнительные траты на урегулирование претензий достигнут $730 млн в первой половине 2026 финансового года.

По словам Рейни, количество претензий сократилось по сравнению с 2024 годом, но расходы на их урегулирование выросли как для Walmart, так и для всей розничной торговли. Траты связаны с выплатой страховых возмещений по общей ответственности и возмещением ущерба работникам, которых Walmart страхует самостоятельно.

В мае этого года капитализация Walmart превысила $515 млрд. Акции розничной сети выросли в цене на фоне публикации компанией финансовой отчетности за первый квартал.

Walmart Реклама Отчетность
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.