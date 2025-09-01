Доходы Walmart от рекламы выросли на 46%

Американская торговая компания Walmart во втором квартале 2026 финансового года нарастила выручку от рекламы на 46% в годовом выражении. Рекламный бизнес ретейлера, включая недавно приобретенного производителя смарт-телевизоров Vizio, продемонстрировал значительный рост. При этом общая выручка Walmart увеличилась только на 5,6%, до $178,9 млрд. Об этом пишет PPC Land.

Выручка рекламной платформы Walmart Connect выросла на 31% без учета вклада Vizio, в то время как присоединение производителя смарт-телевизоров привело к общему росту дохода от рекламы почти на 50%. Финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни отметил, что «50% дополнительной прибыли, за исключением страховых случаев, было связано с рекламой, членством и маркетингом».

Продажи Walmart в сфере электронной коммерции по всему миру выросли на 25%. В США продажи увеличились на 4,6% в основном за счет продуктов питания и товаров для здоровья.

Ускорение рекламной деятельности ретейлера вызвано значительным давлением, связанным с ростом числа исков по общей ответственности. Во втором квартале Walmart понадобилось $450 млн сверх запланированных расходов. Компания ожидает, что общие дополнительные траты на урегулирование претензий достигнут $730 млн в первой половине 2026 финансового года.

По словам Рейни, количество претензий сократилось по сравнению с 2024 годом, но расходы на их урегулирование выросли как для Walmart, так и для всей розничной торговли. Траты связаны с выплатой страховых возмещений по общей ответственности и возмещением ущерба работникам, которых Walmart страхует самостоятельно.

В мае этого года капитализация Walmart превысила $515 млрд. Акции розничной сети выросли в цене на фоне публикации компанией финансовой отчетности за первый квартал.