Доходы от рекламы в видеоиграх составили 3,8 млрд рублей за год

Рынок видеоигр в России по итогам 2021 года вырос на 7,7%, до 158 млрд руб. Рекламные доходы гейминга по итогам 2021 года составили 3,8 млрд руб., это 2,45% от общих доходов индустрии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование PwC.

В пандемийном 2020 году рынок рос примерно так же, на 7,5%. Объем рынка игр в мире в целом по итогам 2021 года составил 11,2 трлн руб., показав рост на 8%. Одними из лидеров являются казуальные игры в жанре «три в ряд» (головоломки) и «фермы», отмечает президент группы E Terra Media Наталья Чайковская. По её словам, росту сегмента способствуют распространение девайсов и развитие мобильного интернета.

По данным PwC, рекламные доходы гейминга в России заняли 2,45% от общих доходов индустрии. Доля рекламы в мировом рынке гейминга примерно такая же — 2,6%. Директор по цифровым коммуникациям PHD Екатерина Ширшова отмечает, что бренды экспериментируют с интеграциями, спонсорством или брендированием элементов игр. Рост рекламы в играх, по словам Натальи Чайковской, сдерживается недоверием рекламодателей.

В PwC прогнозируют, что выручка от игр в России будет прирастать на 5% в год, достигнув в 2025 году 186,5 млрд руб. Объем мирового рынка к этому сроку достигнет 13,6 трлн руб. при среднегодовых темпах роста на уровне 6%. Основными драйверами гейминга станут не традиционные видеоигры, которые разрабатываются для ПК и консолей, а казуальные и социальные, к которым аналитики относят браузерные и мобильные.

В 2021 году стриминговый сервис Netflix завил о намерении развивать направление видеоигр. Это поможет продвигать сериалы Netflix и оправдать возможное повышение цен на подписку в ближайшие годы.