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18+
05.02.2025 в 18:55

Доход YouTube от рекламы впервые превысил 10 млрд долларов

За минувший квартал видеохостинг продемонстрировал рост рекламных доходов на 13,8%

YouTube представил отчет о доходах за четвертый квартал 2024 года. Объем продаж рекламы видеохостинга составил 10,4 млрд долларов, что превзошло консенсусные оценки WSJ. Платформе также поступают средства от подписок YouTube TV и YouTube Premium.

Рекордный доход во многом объясняется недавно прошедшими в США президентскими выборами. Обе политические партии решили удвоить свои бюджеты по сравнению с кампанией 2020 года.

Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, за тот же период показала выручку в размере 96,47 млрд долларов при чистой прибыли 26,54 млрд долларов. Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились на 10,6% и достигли 72,461 млрд долларов, превысив прогнозируемые 71,7 млрд.

Google YouTube Alphabet Рекламные доходы доходы от рекламы Видеохостинг
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