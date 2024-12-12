Дмитрий Смит: телевизору киберспорт не понравился

Сегодня в гостях у Sostav президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Что внутри:
Как выглядит целевая аудитория киберспорта и каким брендам она доверяет? С чем пришлось столкнуться российскому киберспорту в 2022 году и как государство поддерживает игровую индустрию? Произошел ли разворот отечественного киберспорта на Восток и какие у него перспективы развития? О культуре общения геймеров, карьере и заработках киберспортсменов и стримеров. А еще — заметные коллаборации в киберспорте и рекомендации брендам, как получить лояльность геймеров.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:02 — О знакомстве с киберспортом
2:27 — Как выглядел российский киберспорт на стадии своего зарождения
5:05 — О культуре общения геймеров
8:10 — Масштабы российского и зарубежного киберспорта
9:40 — Как выглядит целевая аудитория киберспорта
11:28 — О карьере и заработках в киберспорте
12:57 — О возможных негативных последствиях киберспорта
15:16 — О киберспорте и телевидении
16:42 — О жажде магического обогащения
18:25 — О спонсорстве киберспортсменов
20:41 — О сложностях, возникших после «отмены» российского киберспорта
23:39 — О зрителях киберспортивных мероприятий и фан-клубах
25:21 — Разворот российского киберспорта на Восток
26:23 — О ценностях молодежи
27:45 — Большие и маленькие бренды в киберспорте
33:47 — Классификация киберспортивных соревнований
35:34 — О государственной поддержке киберспорта
37:20 — Перспективы российских разработок
38:38 — О киберспортивных регионах России
40:28 — Коллаборации в киберспорте
42:39 — О перспективах игроков и стримеров
44:10 — С чего брендам начать свой путь в киберспорте
46:16 — Прогнозы развития российского киберспорта
47:24 — Анекдот от Дмитрия Смита