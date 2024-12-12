Дмитрий Смит: телевизору киберспорт не понравился

Сегодня в гостях у Sostav президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Что внутри:

Как выглядит целевая аудитория киберспорта и каким брендам она доверяет? С чем пришлось столкнуться российскому киберспорту в 2022 году и как государство поддерживает игровую индустрию? Произошел ли разворот отечественного киберспорта на Восток и какие у него перспективы развития? О культуре общения геймеров, карьере и заработках киберспортсменов и стримеров. А еще — заметные коллаборации в киберспорте и рекомендации брендам, как получить лояльность геймеров.

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:02 — О знакомстве с киберспортом

2:27 — Как выглядел российский киберспорт на стадии своего зарождения

5:05 — О культуре общения геймеров

8:10 — Масштабы российского и зарубежного киберспорта

9:40 — Как выглядит целевая аудитория киберспорта

11:28 — О карьере и заработках в киберспорте

12:57 — О возможных негативных последствиях киберспорта

15:16 — О киберспорте и телевидении

16:42 — О жажде магического обогащения

18:25 — О спонсорстве киберспортсменов

20:41 — О сложностях, возникших после «отмены» российского киберспорта

23:39 — О зрителях киберспортивных мероприятий и фан-клубах

25:21 — Разворот российского киберспорта на Восток

26:23 — О ценностях молодежи

27:45 — Большие и маленькие бренды в киберспорте

33:47 — Классификация киберспортивных соревнований

35:34 — О государственной поддержке киберспорта

37:20 — Перспективы российских разработок

38:38 — О киберспортивных регионах России

40:28 — Коллаборации в киберспорте

42:39 — О перспективах игроков и стримеров

44:10 — С чего брендам начать свой путь в киберспорте

46:16 — Прогнозы развития российского киберспорта

47:24 — Анекдот от Дмитрия Смита